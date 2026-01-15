Tín dụng chính sách là điểm sáng trong các chính sách an sinh xã hội

Chiều 15/1, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Thanh Hoá tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2025, Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh đã bám sát các nhiệm vụ để chỉ đạo, triển khai thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu nghị quyết Ban đại diện đề ra.

Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Lê Hữu Quyền phát biểu tại hội nghị.

Sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, với tinh thần chủ động, vượt khó, NHCSXH tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác các cấp đã khẩn trương khắc phục những khó khăn, tiếp tục chuyển tải vốn tín dụng chính sách kịp thời đến hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Đến ngày 31/12/2025, toàn tỉnh có 547 điểm giao dịch, trong đó có 197 điểm giao dịch tại trụ sở UBND các xã cũ; 203 điểm giao dịch tại địa điểm khác (nhà văn hóa thôn, nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà đa năng...) và 147 điểm giao dịch tại trụ sở UBND các xã mới.

Chất lượng giao dịch tiếp tục được duy trì, tỷ lệ giải ngân tại điểm giao dịch đạt 92,18%, tỷ lệ thu nợ tại điểm giao dịch đạt 98,26%, tỷ lệ thu lãi tại điểm giao dịch đạt 99,96%.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Vũ Thị Hương phát biểu tại hội nghị.

Tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách đạt 16.508 tỷ đồng, tăng trên 1.661 tỷ đồng, tăng 11,2% so với năm 2024. Trong đó, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH đạt 934 tỷ đồng, tăng 280 tỷ đồng so với năm 2024.

Vốn tín dụng chính sách xã hội đã hỗ trợ đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho 15.674 lao động; giúp 2.947 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng, cải tạo, nâng cấp 68.126 công trình nước sạch, công trình vệ sinh nông thôn; hỗ trợ mua, xây mới, sửa chữa, cải tạo 809 căn nhà ở xã hội cho các đối tượng thu nhập thấp; hỗ trợ 257 hộ gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sửa chữa, xây dựng nhà ở.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Ngọc Ánh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm 2025, chỉ ra những khó khăn, hạn chế và kiến nghị, đề xuất các giải pháp để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm 2026. Đồng thời các đại biểu cũng thảo luận, cho ý kiến về quyết định phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH.

Về nhiệm vụ năm 2026, Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh xác định bảo đảm 100% hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu, đủ điều kiện đều được vay vốn. Phấn đấu tăng trưởng dư nợ trên 10%; tăng cường công tác huy động vốn, phấn đấu tăng tuyệt đối từ 300 tỷ đồng trở lên so với năm 2025.

Đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh biểu dương tinh thần chủ động, tích cực và trách nhiệm của các thành viên Ban đại diện; sự cố gắng, nỗ lực, cố gắng của chi nhánh NHCSXH, phòng giao dịch NHCSXH và sự cộng tác nhiệt tình, hiệu quả của các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nhiệm vụ triển khai hoạt động tín dụng chính sách sau khi kết thúc đơn vị hành chính cấp huyện và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bảo đảm hoạt động tín dụng chính sách đồng bộ, thông suốt, hiệu quả.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH, chi nhánh NHCSXH tỉnh tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương cụ thể hóa Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới; triển khai thực hiện Chiến lược phát triển NHCSXH tại Thanh Hóa đến năm 2030. Tham mưu bổ sung nguồn vốn ủy thác địa phương sang NHCSXH để cho vay, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Ban đại diện, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách tín dụng ưu đãi đến với Nhân dân, đặc biệt là các chương trình mới. Đồng thời, khẩn trương kiện toàn bộ máy phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động ngân hàng...

UBND các xã, phường chỉ đạo tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, các cơ quan ban, ngành có liên quan phối hợp với NHCSXH tiếp tục triển khai kịp thời, hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách. Qua đó, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra.

Khánh Phương