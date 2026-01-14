Tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ người khuyết tật, trẻ mồ côi

Sáng 14/1, Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thanh Hóa tổ chức tổng kết công tác hội năm 2025; triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2025, các cấp Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông thông tin kịp thời và đầy đủ những chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với người khuyết tật và trẻ em.

Đặc biệt, Hội đã nhận được sự tài trợ của Tổ chức Terre Des Hommes Cộng hòa liên bang Đức để thực hiện dự án “Nâng cao năng lực cộng đồng trong phòng, chống bạo lực đối với trẻ em trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” giai đoạn 2024-2026, mang lại hiệu quả thiết thực.

Hội các cấp cũng đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành và các tổ chức đoàn thể trong công tác bảo vệ quyền trẻ em, tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho trẻ bị bạo lực, xâm hại, đuối nước, trẻ bị bỏ rơi... Đồng thời, tham gia tích cực các hoạt động về phòng chống bạo lực trẻ em ở cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi và đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026. Cụ thể là tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động trợ giúp về y tế; trợ giúp về phương tiện đi lại; thăm hỏi, động viên, tặng quà khuyến học, khuyến tài; trợ giúp sinh kế, giảm nghèo và các hoạt động trợ giúp khác cho người khuyết tật, trẻ mồ côi. Đồng thời, tiếp tục triển khai tập huấn nâng cao năng lực cộng đồng trong phòng, chống bạo lực thể chất đối với trẻ em trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền và trợ giúp pháp lí, nhất là trợ giúp pháp lí cho người khuyết tật, trẻ mồ côi.

Nguyễn Đạt