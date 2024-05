Tiếp nhận hơn 6.100 chiếc áo nỉ trao cho học sinh huyện Vĩnh Lộc

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ thực hiện phi dự án “Tiếp nhận lô hàng viện trợ áo nỉ (hàng mới 100%, xuất xứ từ Băng-la-đét)” cho các em học sinh trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc. Dự án do tổ chức Good Neighbors International (GNI) Hàn Quốc - Văn phòng dự án tại Việt Nam tài trợ.

Cụ thể, có tổng số 6.132 chiếc áo nỉ được cấp phát tới học sinh thuộc các xã: Vĩnh Long, Ninh Khang, Vĩnh Hùng, Vĩnh Hưng, Vĩnh An, thuộc huyện Vĩnh Lộc. Trong đó, xã Vĩnh Long được cấp 1.882 chiếc áo nỉ; xã Vĩnh Hưng được cấp 1.100 chiếc áo nỉ; xã Ninh Khang được cấp 1.150 chiếc áo nỉ; xã Vĩnh Hùng được cấp 1.100 chiếc áo nỉ; xã Vĩnh An được cấp 900 chiếc áo nỉ.

Tổ chức Good Neighbors International (GNI) Hàn Quốc - Văn phòng dự án tại Việt Nam chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với các nội dung cam kết với các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện phi dự án “Tiếp nhận lô hàng viện trợ áo nỉ (hàng mới 100%)” tại huyện Vĩnh Lộc đảm bảo theo quy định của pháp luật Việt Nam. Phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Vĩnh Lộc, Cục Hải quan Thanh Hóa, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện các nội dung của phi dự án đảm bảo các quy định pháp luật liên quan. Chấp hành nghiêm quy định của pháp luật Việt Nam về việc đưa người nước ngoài vào hoạt động tại địa phương, kinh phí thực hiện phi dự án phải được thực hiện theo đúng cam kết với cơ quan chức năng và được giải ngân đến đúng đối tượng thụ hưởng. Thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của bên cung cấp viện trợ theo quy định hiện hành của pháp luật.

UBND huyện Vĩnh Lộc (chủ phi dự án) thực hiện công tác quản lý, giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện phi dự án, đảm bảo việc thực hiện phi dự án được triển khai đến đúng đối tượng, nội dung đã được phê duyệt, phù hợp với quy định của pháp luật và không ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương; định kỳ báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư), bên tài trợ và các cơ quan chức năng theo quy định; báo cáo kết thúc phi dự án chậm nhất không quá 06 tháng đến UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, đồng thời, tổ chức nghiệm thu, đánh giá và tiến hành các biện pháp cần thiết để khai thác và bàn giao kết quả đạt được cho đối tượng thụ hưởng theo quy định. Chủ trì, phối hợp với nhà tài trợ, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện và sử dụng kinh phí tài trợ đúng mục tiêu đã được phê duyệt. Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan quản lý các vấn đề về an ninh trật tự, an toàn xã hội và các hoạt động của nhà tài trợ trong quá trình triển khai thực hiện phi dự án; cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết về phi dự án cho các cấp có thẩm quyền trong quá trình triển khai.

TS (Nguồn: UBND tỉnh)