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Tiếp nhận 600 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

Thùy Linh
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 13/11, đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ trì tiếp nhận ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

Tiếp nhận 600 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

Sáng 13/11, đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ trì tiếp nhận ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

Tiếp nhận 600 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”&nbsp;

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Nguyễn Thị Phương tiếp nhận kinh phí ủng hộ từ Hội Doanh Nhân dân trẻ tỉnh.

Tại buổi tiếp nhận, Hội Doanh nhân dân trẻ tỉnh Thanh Hóa ủng hộ 300 triệu đồng. Các đơn vị thuộc Hiệp hội Doanh nhân nữ gồm: Công ty Cổ phần Dạ Lan và Công ty TNHH Năm Tăng (xã Vạn Lộc), mỗi đơn vị ủng hộ 50 triệu đồng; Hợp tác xã Dịch vụ vệ sinh môi trường Tân Sơn ủng hộ 150 triệu đồng; Công ty TNHH Lưới thép Minh Quang ủng hộ 20 triệu đồng; Công ty TNHH Một thành viên Tư Thành ủng hộ 30 triệu đồng.

Tiếp nhận 600 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”&nbsp;

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Nguyễn Thị Phương tiếp nhận kinh phí ủng hộ từ Công ty Cổ phần Dạ Lan.

Trân trọng cảm ơn sự đồng hành, sẻ chia của các doanh nghiệp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh nhấn mạnh, sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm có ý nghĩa thiết thực trong công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống người nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, nhất là tại khu vực miền núi.

Tiếp nhận 600 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”&nbsp;

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán phát biểu tại buổi tiếp nhận.

Đồng chí mong muốn các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp và nhà hảo tâm tiếp tục đồng hành cùng Ủy ban MTTQ tỉnh trong các hoạt động hỗ trợ người nghèo, người yếu thế, góp phần tạo thêm nguồn lực giúp các hộ khó khăn cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đồng thời, cam kết quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ủng hộ đúng mục đích, đúng đối tượng, bảo đảm công khai, minh bạch và phát huy hiệu quả thiết thực trong cộng đồng.

Thùy Linh

Từ khóa:

#Ủng hộ #MTTQ #Người nghèo #Thanh hóa #Hiệp hội Doanh nghiệp #Ban thường vụ tỉnh ủy #tiếp nhận #Chủ tịch #xã Vạn Lộc #Công ty

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