Tiếp nhận 2,05 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Thanh Hóa

Các doanh nghiệp và Quỹ “Tâm phúc Doanh nhân” thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã ủng hộ 2,05 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh, góp thêm nguồn lực hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán tiếp nhận 500 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” từ Công ty CP Xây dựng và Thương mại Xuân Hưng.

Chiều 12/11, đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ trì tiếp nhận ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

Tại chương trình, Công ty CP Xây dựng và Thương mại Xuân Hưng và Tổng Công ty CP Hợp Lực, mỗi đơn vị ủng hộ 500 triệu đồng; Công ty TNHH Hoàng Tuấn ủng hộ 250 triệu đồng.

Tổng Công ty CP Đầu tư Xây dựng Minh Tuấn, Công ty TNHH MTV Petrolimex Thanh Hóa, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Lam Sơn và Quỹ “Tâm phúc Doanh nhân” thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, mỗi đơn vị ủng hộ 200 triệu đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán tiếp nhận 200 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” từ Quỹ “Tâm phúc Doanh nhân” thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, ông Nguyễn Xuân Hưng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng và Thương mại Xuân Hưng, chia sẻ: Doanh nghiệp không chỉ phát triển sản xuất, kinh doanh mà còn có trách nhiệm quan tâm, đóng góp vào công tác an sinh xã hội. Với tinh thần tương thân tương ái, cộng đồng doanh nghiệp xem việc chung tay chăm lo cho người nghèo là trách nhiệm, nghĩa vụ cao cả và cũng là niềm vinh dự.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán ghi nhận, cảm ơn đóng góp của các doanh nghiệp dành cho người nghèo.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán cho biết, toàn tỉnh hiện còn hơn 4.500 hộ có nhu cầu hỗ trợ xây dựng nhà và 1.500 hộ có nhu cầu sửa chữa nhà ở. Sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp và các nhà hảo tâm sẽ góp thêm nguồn lực đáp ứng nhu cầu thiết yếu này.

Đồng chí kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiếp tục hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, hỗ trợ nhà ở, sinh kế, giúp các gia đình khó khăn từng bước cải thiện đời sống.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh cam kết quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ủng hộ đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, thiết thực và hiệu quả.

Tăng Thúy