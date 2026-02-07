Tiền vệ Thái Sơn chính thức lỡ hẹn với AFF Cup 2026; MU sẵn sàng phá kỷ lục chuyển nhượng

U23 Việt Nam và “món quà” Tết đầy ý nghĩa cho HLV Kim Sang-sik

Sau thành công tại VCK U23 châu Á 2026, các cầu thủ trẻ Việt Nam đang mang đến tín hiệu đầy lạc quan khi đồng loạt được trao cơ hội ra sân tại V.League. Những cái tên như Đình Bắc, Văn Khang hay Thanh Nhàn không còn mài ghế dự bị mà dần trở thành trụ cột, trực tiếp đóng góp vào chuyên môn cho CLB chủ quản.

Minh Phúc và nhiều cầu thủ khác ở U23 Việt Nam vẫn được sử dụng sau khi trở về từ VCK U23 châu Á 2026.

Đây được xem là “món quà” Tết sớm vô giá đối với HLV Kim Sang-sik, giúp ông giải tỏa nỗi lo về việc thiếu hụt lực lượng kế cận cho ĐTQG. Việc được tôi luyện thường xuyên ở môi trường khắc nghiệt giúp các cầu thủ duy trì phong độ và sự phát triển bền vững.

Nhờ đó, quá trình trẻ hóa đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra tự nhiên và an toàn hơn, xây dựng nền móng vững chắc cho những mục tiêu xa hơn trong tương lai.

Tiền vệ Thái Sơn đứt dây chằng, chính thức lỡ hẹn với AFF Cup 2026

Sáng 6/2, tiền vệ trụ cột của U23 Việt Nam, Nguyễn Thái Sơn, đã hoàn tất ca phẫu thuật chấn thương dây chằng chéo trước và sụn chêm gối phải. Theo chẩn đoán của đội ngũ y tế, Thái Sơn cần ít nhất 9 tháng để phục hồi, đồng nghĩa với việc anh chắc chắn vắng mặt tại AFF Cup 2026 diễn ra vào tháng 7 tới.

Thái Sơn (6) sẽ xa sân cỏ khoảng 9 tháng. (Ảnh: AFC)

Đây là tổn thất cực lớn cho kế hoạch của HLV Kim Sang-sik, bởi Thái Sơn vốn được kỳ vọng là “máy quét” quan trọng ở tuyến giữa đội tuyển quốc gia.

Trước đó, trung vệ Hiểu Minh cũng phải phẫu thuật chấn thương tương tự và cần 10 tháng để trở lại. Việc mất đi bộ đôi trụ cột hàng thủ và tuyến giữa khiến bài toán nhân sự của bóng đá Việt Nam trở nên nan giải hơn bao giờ hết trước thềm giải vô địch Đông Nam Á.

Manchester United lên kế hoạch chiêu mộ bom tấn, sẵn sàng phá kỷ lục chuyển nhượng

Theo chuyên gia David Ornstein, Manchester United đang chuẩn bị cho một cuộc cải tổ đội hình mạnh mẽ vào mùa hè này nhằm tái thiết vị thế.

MU coi Anderson là mục tiêu số 1 ở hàng tiền vệ với mức giá đắt đỏ.

Trọng tâm của đội bóng nằm ở tuyến giữa để thay thế Casemiro, trong đó Elliot Anderson là mục tiêu số một. Mức phí của thương vụ này dự kiến tiệm cận 100 triệu bảng, phá vỡ kỷ lục 89 triệu bảng của Paul Pogba thiết lập năm 2016.

Bên cạnh đó, “Quỷ đỏ” cũng tìm kiếm phương án thay thế Marcus Rashford và Jadon Sancho ở hành lang cánh trái với ứng viên sáng giá Yan Diomande (87 triệu bảng).

Hàng thủ cũng là nỗi lo khi tương lai của Harry Maguire vẫn chưa chắc chắn. Việc chi tiêu mạnh tay được coi là nhiệm vụ bắt buộc để MU duy trì sức cạnh tranh tại Premier League mùa tới trong bối cảnh hàng loạt trụ cột có thể rời đi.

HLV Walid Regragui bất ngờ muốn từ chức trước thềm World Cup 2026

Bóng đá Morocco đang đứng trước biến động lớn khi HLV Walid Regragui bày tỏ ý định từ chức ngay lập tức, dù chỉ còn 4 tháng nữa World Cup 2026 sẽ khởi tranh. Nguyên nhân được cho là do sự bào mòn về tinh thần và áp lực khủng khiếp sau thất bại cay đắng 0-1 trước Senegal tại chung kết CAN 2025.

HLV Walid Regragui được cho là nộp đơn từ chức.

Kể từ kỳ tích lọt vào bán kết World Cup 2022, chiến lược gia 50 tuổi đã trở thành biểu tượng thành công của bóng đá châu Phi. Dù Liên đoàn Bóng đá Morocco (FRMF) hiện vẫn chưa chấp thuận đơn từ chức và nỗ lực thuyết phục ông ở lại, thông tin này vẫn gây rúng động dư luận.

Di sản đồ sộ với 36 chiến thắng sau 49 trận của Regragui khiến sự ra đi của ông (nếu xảy ra) sẽ là tổn thất khó bù đắp cho “Những chú sư tử Atlas”.

Real Madrid gây sốt với công nghệ mặt nạ xanh đo thể lực trên sân tập

Dàn sao Real Madrid, bao gồm cả Kylian Mbappe, vừa gây chú ý khi tập luyện với những chiếc mặt nạ màu xanh lạ mắt. Thực chất, đây là thiết bị khoa học mang tên Cosmed K5, được Giám đốc thể lực Antonio Pintus sử dụng để đo chính xác chỉ số VO2 max và ngưỡng chịu đựng của từng cầu thủ ngay trong lúc vận động.

Những chiếc mặt nạ lạ lẫm của Real Madrid.

Thay vì kiểm tra trên máy chạy bộ truyền thống, phương pháp này giúp thu thập dữ liệu sát với thực tế thi đấu và tiết kiệm thời gian tập luyện. Công nghệ hiện đại giúp Ban huấn luyện đánh giá chính xác sức bền và khả năng sẵn sàng thi đấu, đảm bảo các cầu thủ duy trì trạng thái thể lực tối ưu nhất.

Al Nassr thắng thuyết phục Al Ittihad trong ngày Ronaldo tiếp tục vắng mặt

Rạng sáng 7/2, Al Nassr đã giành chiến thắng 2-0 trước Al Ittihad tại vòng 21 Saudi Pro League dù không có sự phục vụ của Cristiano Ronaldo.

Al Nassr có 3 điểm trước Al Ittihad. (Ảnh: Reuters)

Trong bối cảnh siêu sao người Bồ Đào Nha tiếp tục “đình công” do những bất mãn với ban lãnh đạo, Sadio Mane đã tỏa sáng rực rỡ khi mở tỷ số trên chấm phạt đền ở phút 82, trước khi Angelo Gabriel ấn định tỷ số ở phút bù giờ cuối cùng.

Chiến thắng quan trọng này giúp Al Nassr có 49 điểm, tiếp tục duy trì thế bám đuổi sát sao với đội đầu bảng Al Hilal (50 điểm). Dù tương lai của CR7 vẫn đang là dấu hỏi lớn với thông tin về điều khoản giải phóng hợp đồng 50 triệu euro, Al Nassr đã chứng minh được bản lĩnh và khả năng giành kết quả tốt ngay cả khi thiếu vắng biểu tượng lớn nhất của mình.

HS