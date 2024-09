Tích cực ứng dụng sàn thương mại điện tử tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, nhiều doanh nghiệp, HTX và nông dân ở các địa phương trong tỉnh đã tích cực đưa các sản phẩm thực phẩm an toàn lên sàn thương mại điện tử (TMĐT), mạng xã hội để mở rộng thị trường tiêu thụ.

Nhân viên Công ty TNHH Nông trang xanh Tâm Thạnh, xã Nga Giáp (Nga Sơn) chuẩn bị giao hàng theo các đơn hàng đặt trước qua sàn TMĐT và mạng xã hội.

Những năm qua, để đẩy mạnh tiêu thụ các mặt hàng thực phẩm, bên cạnh hình thức quảng bá, mua bán truyền thống, Công ty TNHH Nông trang xanh Tâm Thạnh, xã Nga Giáp (Nga Sơn) đã triển khai đưa các sản phẩm vào các gian hàng trên các sàn TMĐT postmart, voso, sàn giao dịch TMĐT nongsanantoanthanhhoa của tỉnh. Ngoài ra, công ty còn sử dụng các mạng xã hội như zalo, facebook phân phối các sản phẩm giò, chả, thịt lợn và rau, củ, quả... Bà Mai Thị Tâm, Phó Giám đốc Công ty TNHH Nông trang xanh Tâm Thạnh, cho biết: Việc phân phối sản phẩm qua các sàn TMĐT và mạng xã hội thuận lợi hơn so với tiêu thụ truyền thống và có thêm nhiều khách hàng mới. Trung bình mỗi ngày công ty cung cấp ra thị trường khoảng 1 tấn các sản phẩm thị lợn, giò, chả... Để bảo đảm chất lượng sản phẩm và uy tín, công ty đã đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi quy mô lớn với tổng đàn 30 con lợn nái và 300 con lợn thương phẩm theo quy trình VietGAP. Cùng với cung cấp sản phẩm trên các sàn TMĐT, công ty đã xây dựng chuỗi sản xuất, cung ứng thực phẩm an toàn cho 25 bếp ăn tập thể trên địa bàn huyện Nga Sơn. Cũng theo Phó Giám đốc Công ty TNHH Nông trang xanh Tâm Thạnh Mai Thị Tâm, tham gia các sàn TMĐT công ty có một kênh thông tin để giới thiệu, quảng bá sản phẩm, thương hiệu của mình tới mọi người, tiếp cận được nhiều khách hàng tiềm năng hơn. Bởi vì các sàn TMĐT có tính quy tụ của rất nhiều sản phẩm, rất nhiều nhà sản xuất, kinh doanh cùng lĩnh vực, do đó khách hàng dễ dàng tìm kiếm, nắm bắt thông tin thị trường, so sánh chất lượng, giá cả, đánh giá, phản hồi, chia sẻ cộng đồng...

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bình quân mỗi năm toàn tỉnh sản xuất 688.800 tấn rau đậu các loại; 350.000 tấn quả; 986.000 tấn mía đường; 181.041 tấn ngô; 310.000 tấn thịt hơi; 310 triệu quả trứng gia cầm; 54.000 tấn sữa bò; sản lượng khai thác, sản lượng nuôi trồng 214.500 tấn hải sản... Để đẩy mạnh tiêu thụ các mặt hàng thực phẩm các doanh nghiệp, HTX và người dân đã tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong truyền thông sản phẩm, truy xuất nguồn gốc theo chuỗi giá trị. Đồng thời, các tổ chức, cá nhân ngày càng hoàn thiện nâng cao chất lượng đáp ứng được tiêu chí của các siêu thị, sàn TMĐT để mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài tỉnh. Các ngành có liên quan của tỉnh và các địa phương quan tâm đào tạo, tập huấn và hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, người xây dựng video, thương hiệu để quảng bá trên nền tảng kỹ thuật số và mạng xã hội. Đến nay, nhiều sản phẩm nông, lâm, thủy sản của tỉnh được quảng bá, giới thiệu trên các sàn TMĐT, như: voso.vn, posmart.vn, lazada, shopee, tiki... Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, toàn tỉnh có 87.272 sản phẩm lên sàn TMĐT postmar.vn, chủ yếu là sản phẩm có thế mạnh của các địa phương và sản phẩm có truy xuất nguồn gốc. Thông qua việc đưa các sản phẩm lên sàn TMĐT đã góp phần đẩy mạnh tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh và giúp các doanh nghiệp, HTX tăng doanh số bán hàng bình quân từ 15 - 20%/năm. Một số sản phẩm thông qua các hoạt động TMĐT để đẩy mạnh xuất khẩu ra thị trường nước ngoài, như: mắm tôm, mắm tép Lê Gia xuất khẩu vào thị trường Nga, Hàn Quốc, Đài Loan và Nam Phi; dứa, ngô ngọt, dưa bao tử đóng hộp Trường Tùng và dứa khoanh, dưa bao tử đóng hộp của Công ty TNHH Tư Thành đã xuất khẩu đi các nước châu Âu, Nga, Hàn Quốc, Australia...

Nhằm khuyến khích doanh nghiệp, HTX và người dân ứng dụng các sàn TMĐT trong tiêu thụ sản phẩm, hàng năm ngành nông nghiệp phối hợp với các ngành có liên quan và địa phương tổ chức đào tạo, tập huấn, tạo tài khoản, gian hàng cho các tổ chức, cá nhân sản xuất... Đồng thời, trang bị kiến thức về chụp ảnh, cập nhật đơn hàng, tương tác với khách hàng cho tới việc đóng gói, bảo quản sản phẩm và các kỹ năng tham gia hoạt động trên sàn TMĐT. Qua đó, doanh nghiệp, HTX, người dân làm chủ được hình thức bán hàng trên các sàn giao dịch TMĐT.

Bài và ảnh: Hải Đăng