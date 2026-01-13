Thủy điện Trung Sơn nhận Cờ thi đua của EVN, Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025

Năm 2025 ghi dấu mốc quan trọng trong chặng đường phát triển của Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) khi đơn vị không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh mà còn khẳng định rõ nét vai trò lãnh đạo của Đảng trong điều hành doanh nghiệp.

Ông Vũ Xuân Dũng, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty (bên trái) đại điện đơn vị nhận cờ đơn vị tiêu biểu trong phong trào thi đua năm 2025.

Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Tổng Công ty Phát điện 2 vừa được tổ chức, TSHPCo vinh dự được Tập đoàn Điện lực Việt Nam trao tặng cờ đơn vị tiêu biểu trong phong trào thi đua năm 2025; Đảng ủy EVNGENCO2 tặng Giấy khen Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025.

Những kết quả nổi bật này là minh chứng sinh động cho hiệu quả của mô hình tổ chức, trong đó vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy được phát huy xuyên suốt trên tất cả các mặt công tác. Các nghị quyết của Đảng ủy Công ty được cụ thể hóa kịp thời vào nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, gắn trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên với hiệu quả công việc, tạo động lực thi đua trong toàn đơn vị.

Ông Vũ Xuân Dũng, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty (thứ 2 từ trái qua) đại diện Đảng bộ Công ty nhận giấy khen “Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2025.

Dưới sự chỉ đạo toàn diện, năm 2025, Nhà máy Thủy điện Trung Sơn đạt nhiều chỉ tiêu xuất sắc: sản lượng điện đạt 1.166 triệu kWh, bằng 118% kế hoạch và là mức cao nhất kể từ khi vận hành năm 2017; doanh thu trước thuế đạt hơn 1.011 tỷ đồng, vượt 16% kế hoạch; lợi nhuận trước chênh lệch tỷ giá đạt trên 106 tỷ đồng, vượt xa mức dự kiến ban đầu. Đơn vị duy trì vận hành an toàn, không để xảy ra sự cố tổ máy và tai nạn lao động; hệ số khả dụng đạt gần 96%.

Cùng với đó, Công ty đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong quản lý vận hành, góp phần tối ưu hóa chi phí, nâng cao chất lượng dự báo khí tượng - thủy văn, phục vụ hiệu quả công tác điều tiết hồ chứa. Trên phương diện trách nhiệm xã hội, Thủy điện Trung Sơn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống thiên tai, điều tiết lũ và cấp nước hạ du, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa phát điện và an sinh vùng hạ lưu.

TSHPCo cũng đang tích cực triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư Dự án Thủy điện Trung Sơn mở rộng, đồng thời nghiên cứu dự án thủy điện tích năng theo định hướng phát triển nguồn điện trong thời gian tới, góp phần thực hiện mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Những kết quả toàn diện trong năm 2025 tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức Đảng, sự đồng thuận trong điều hành và tinh thần đoàn kết của tập thể cán bộ, công nhân viên TSHPCo. Đây là nền tảng quan trọng để Thủy điện Trung Sơn bước vào năm 2026 với quyết tâm mới, khí thế mới, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của ngành điện và địa phương.

Trung Sinh (CTV)