Thủy điện Trung Sơn bảo đảm cấp điện an toàn, hiệu quả và liên tục trong các tháng mùa khô

Trước nhu cầu cung ứng điện phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội; đồng thời thực hiện Chỉ thị liên tịch số 7699/CTLT-EVN-CĐĐL ngày 31/12/2024 về phát động thi đua vận hành an toàn, ổn định, hiệu quả trong cung cấp điện năm 2025, lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV; Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) đã xây dựng kế hoạch vận hành nhà máy và phương án vận hành hồ chứa linh hoạt, phù hợp với nhu cầu cấp nước hạ du và khai thác hồ chứa hiệu quả mới để bảo đảm mục tiêu phát điện.

Cán bộ kỹ thuật TSHPCo kiểm tra vận hành hệ thống điều tốc.

Đối với công tác sửa chữa các tổ máy, thực hiện kế hoạch được Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia phê duyệt, Nhà máy Thủy điện Trung Sơn đã tiến hành công tác kiểm tra bảo dưỡng các tổ máy bảo đảm vận hành an toàn, tin cậy trong những tháng mùa khô. Dưới sự chỉ đạo của ban giám đốc và sự cố gắng của cán bộ, nhân viên, hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa đã thực hiện bảo đảm tiến độ kế hoạch được giao. Công tác vận hành nhà máy, đặc biệt các thiết bị chính như tuabin, máy phát, máy biến áp, thiết bị đóng cắt cao áp được quản lý, theo dõi chặt chẽ theo ca kíp. Các số liệu được cập nhập theo quy trình trên hệ thống phần mềm để dễ dàng theo dõi, có đánh giá kịp thời các bất thường để kịp thời ngăn ngừa các sự cố; đồng thời, phối hợp với các cấp điều độ để thực hiện vận hành bảo đảm đúng với phương thức và kế hoạch huy động nguồn.

Về tình hình thủy văn, công ty định hướng mục tiêu bảo đảm mực nước hồ trên mực nước tối thiểu, điều tiết linh hoạt cho phát điện và nhu cầu cấp nước hạ du. TSHPCo đã phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan để thực hiện điều tiết hồ linh hoạt qua việc phát điện, sử dụng nguồn nước tối ưu, nâng cao hiệu suất của tuabin và giảm suất tiêu hao nước. Đơn vị căn cứ tình hình thủy văn dự báo liên tục trong 10 ngày để thực hiện chào giá phù hợp, duy trì mực nước hồ bảo đảm cung cấp điện liên tục.

Công tác chuẩn bị vật tư thiết bị dự phòng cho sản xuất điện cũng được chú trọng quan tâm. Công ty đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị vật tư cho công tác sửa chữa, bảo dưỡng. Các vật tư dự phòng quan trọng cũng được chuẩn bị để sẵn sàng thay thế khi có hư hỏng, bảo đảm khắc phục ngay nếu có sự cố xảy ra, nhanh chóng khôi phục tổ máy khi có yêu cầu. Nhiệm vụ công tác an toàn lao động trong sản xuất được kiểm tra xuyên suốt. Việc phổ biến an toàn lao động trước giờ vào ca, trong ca trực vận hành và sửa chữa luôn được cập nhập, bảo đảm an toàn không chỉ cho người lao động mà còn an toàn cho cả dây chuyền sản xuất, nhà máy.

Ông Vũ Xuân Dũng, Chủ tịch kiêm Giám đốc TSHPCo, cho biết: "Với việc tập trung ngay vào công tác sản xuất, bám sát các yêu cầu và nhiệm vụ bảo đảm cung cấp điện, sản lượng điện phát lên lưới quốc gia của công ty các tháng đầu năm đều khả quan. Sản lượng điện phát tháng 1 đạt 45,3 triệu kWh (vượt 28,7% kế hoạch giao), sản lượng điện tháng 2 đạt 32,4 triệu kWh (vượt 103% kế hoạch giao). Hệ số khả dụng nhà máy đạt 99,6% (kế hoạch 95.62%). Các tổ máy vận hành an toàn, tin cậy, không để xảy ra sự cố chủ quan dẫn đến ngừng tổ máy. Công ty đang tiếp tục bám sát kế hoạch vận hành hệ thống điện được Bộ Công Thương phê duyệt và phương thức vận hành kế hoạch tháng của Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia, góp phần cùng các nhà máy điện giữ vững an ninh năng lượng quốc gia, tạo nền tảng quan trọng quyết định thành công của quá trình CNH, HĐH đất nước”.

Bài và ảnh: Bách Nguyên