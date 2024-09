Thủy điện Trung Sơn bảo đảm an toàn, môi trường trong sản xuất, kinh doanh

Nhà máy Thủy điện Trung Sơn được xây dựng trên dòng chính sông Mã thuộc khu vực Tây Bắc Việt Nam, thuộc địa phận xã Trung Sơn (Quan Hóa). Từ khi đi vào vận hành năm 2017 đến nay, nhà máy luôn nỗ lực thực hiện sản xuất, kinh doanh gắn liền với bảo đảm an toàn môi trường và an sinh xã hội. Theo đó, mục tiêu hướng tới của Thủy điện Trung Sơn không chỉ sản xuất bền vững, bảo đảm an toàn môi trường với đơn vị mà còn đối với cộng đồng lân cận khu vực, hồ chứa và hạ du đập.

Diễn tập phòng cháy, chữa cháy tại Nhà máy Thủy điện Trung Sơn.

Với công suất lắp đặt 260MW, Nhà máy Thủy điện Trung Sơn bao gồm 4 tổ máy với điện lượng trung bình năm hơn 949 triệu kWh lên lưới điện quốc gia. Theo Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn, nhà máy được xây dựng với đa mục tiêu, vừa cung cấp điện, vừa giúp kiểm soát lũ, đồng thời góp phần vào chương trình biến đổi khí hậu ở Việt Nam bằng cách giảm phát thải nhà kính. Do vậy trong quá trình hoạt động, TSHPCo đặc biệt quan tâm tới việc kiểm tra, đánh giá các yếu tố phát thải.

Theo đó, đơn vị đã thực hiện kiểm tra, thu mẫu đánh giá chất lượng nước thải sinh hoạt và công nghiệp định kỳ hàng quý, bảo đảm chất lượng nước thải đáp ứng yêu cầu của giấy phép xả thải và các quy chuẩn môi trường hiện hành. Các loại chất thải sinh hoạt và nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất như: dầu mỡ thải, thiết bị điện thải, ắc quy, bóng đèn huỳnh quang... đã được thu gom bàn giao cho đơn vị có đủ chức năng để vận chuyển và xử lý theo đúng quy định của Luật Bảo vệ môi trường hiện hành. Các chất thải CO2 và được xây dựng theo các chính sách khắt khe về an toàn, môi trường của Ngân hàng Thế giới (WB). Do đó, Nhà máy Thủy điện Trung Sơn đã được WB đánh giá là một ví dụ điển hình về cách thức thủy điện có thể hỗ trợ cho sự phát triển năng lượng điện một cách tiết kiệm, bền vững về môi trường và xã hội.

Hàng năm, Nhà máy Thủy điện Trung Sơn cũng thường xuyên thực hiện các hoạt động bảo đảm sản xuất an toàn như: tuân thủ vận hành nhà máy theo quy trình liên hồ chứa; xây dựng, vận hành và bảo trì hệ thống 15 trạm cảnh báo bằng còi hú khu vực hạ du, tuyên truyền, phổ biến kế hoạch hành động khẩn cấp (EPP) khi có lũ lớn; phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra dòng chảy thoát lũ hạ du nhà máy trước mùa mưa bão; ban hành quy trình xả lũ theo đúng quy định; tổ chức diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; định kỳ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, an toàn giao thông cho cán bộ, công nhân viên, đào tạo về sơ cấp cứu và bảo đảm y tế, phòng dịch bệnh tại cơ sở...

Điển hình như để chủ động ứng phó với mùa mưa lũ năm 2024, công ty đã kiện toàn ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, rà soát cập nhật bổ sung, phê duyệt các phương án ứng phó thiên tai, quy chế phối hợp với địa phương, quy chế phối hợp trên lưu vực sông Mã, công bố thông tin (danh bạ số điện thoại, fax, email) của cơ quan, đơn vị và những thành phần có liên quan để chủ động kết nối. Đơn vị cũng đã tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để chủ động ứng phó với các tình huống có thể xảy ra trong mùa mưa bão nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và tài sản; phối hợp với các địa phương kiểm tra, rà soát các hạng mục công trình và hoạt động trên lòng hồ cũng như các khu vực hạ lưu. Việc này nhằm nhắc nhở và di dời các công trình trong vùng nguy hiểm, đồng thời đề ra các giải pháp chủ động trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024.

Ngoài ra, công ty đã tiến hành rà soát, duy tu bảo dưỡng, gia cố các hạng mục công trình như đập chính, đập tràn sự cố, hệ thống cảnh báo thượng lưu, hạ lưu, hệ thống cảnh báo bằng lời nói, hệ thống cảnh báo khẩn cấp EPP, thông tin liên lạc, thiết bị cơ khí thủy công...

Theo lãnh đạo TSHPCo, đơn vị luôn nỗ lực vận hành Nhà máy Thủy điện Trung Sơn bảo đảm an toàn công trình, an toàn chống lũ cho hạ du song song với mục tiêu sản xuất điện và cấp nước, đi đôi với đó là công tác bảo vệ môi trường, an sinh xã hội. Đây cũng chính là mục tiêu xuyên suốt trong quá trình sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

Bài và ảnh: Trung Sinh