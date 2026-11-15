“Thúc” tiến độ các dự án nhà ở xã hội

Theo Nghị quyết số 303/NQ-CP ngày 30/9/2026 của Chính phủ, giai đoạn 2026-2030, Thanh Hóa được giao hoàn thành 6.250 căn nhà ở xã hội (NƠXH), nhà ở cho thuê; riêng năm 2026 là 900 căn. Để hiện thực hóa mục tiêu này, các chủ đầu tư đang tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án. Những chuyển động tích cực tại các công trường không chỉ thể hiện quyết tâm của doanh nghiệp mà còn cho thấy nỗ lực của tỉnh trong việc đưa chính sách phát triển NƠXH đi vào thực tiễn.

Dự án NƠXH Happy Home Thanh Hóa thuộc Khu đô thị Vinhomes Star City (phường Hạc Thành). Ảnh: Việt Hương

Dự án NƠXH Happy Home Thanh Hóa thuộc Khu đô thị Vinhomes Star City (phường Hạc Thành) đã hoàn thành, bàn giao và đưa vào vận hành gần 1.000 căn hộ tại hai lô NƠXH-02 và NƠXH-04. Hiện nay, các tòa nhà khác của dự án đang tiếp tục được triển khai, trong đó 3 tòa nhà tại lô NƠXH-06 với quy mô 353 căn hộ được chủ đầu tư cam kết hoàn thành trong năm 2026, góp phần thực hiện chỉ tiêu phát triển 900 căn hộ NƠXH của tỉnh trong năm nay. Trên công trường, các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục. Đến đầu tháng 11/2026, công trình đã hoàn thành cất nóc, dự kiến hoàn thành các hạng mục xây dựng trước ngày 31/12/2026, đồng thời tiếp tục triển khai công tác hoàn thiện, phấn đấu bàn giao và đưa công trình vào sử dụng trước ngày 30/3/2027.

Ông Tống Quang Đăng, giám đốc điều hành thi công dự án, cho biết: Trong quá trình triển khai, dự án phải đối mặt với không ít khó khăn do thiếu hụt nhân công, giá cả vật liệu xây dựng biến động. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của chính quyền địa phương, chủ đầu tư, đơn vị thi công đã linh hoạt điều chỉnh kế hoạch, tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công hợp lý, quyết tâm bảo đảm tiến độ công trình theo kế hoạch đã cam kết.

Tại Dự án NƠXH Lam Sơn Riverside (phường Hàm Rồng), tiến độ thi công cũng đang được tập trung đẩy nhanh nhằm thực hiện mục tiêu hoàn thành 616 căn hộ trong năm 2026. Theo báo cáo tiến độ đến ngày 10/11, tại Khu A, tòa A1.1 đã thi công đến tầng 19/25, phấn đấu hoàn thành các hạng mục xây dựng và cất nóc trước ngày 31/12/2026. Tòa A1.2 dự kiến hoàn thành các hạng mục xây dựng, cất nóc trước ngày 15/1/2027; tòa A3 đang chuẩn bị đổ sàn tầng 12. Toàn bộ Khu A dự kiến hoàn thành, bàn giao căn hộ vào quý III/2027. Trong khi đó, Khu B đang triển khai thi công đào móng, dự kiến hoàn thành trong năm 2028.

Quá trình triển khai dự án chịu tác động bởi nhiều yếu tố khách quan như thời tiết diễn biến thất thường, nguồn nhân công chưa ổn định, giá vật liệu xây dựng biến động, gây áp lực lên tiến độ thi công. Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, Sở Xây dựng đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, làm việc với chủ đầu tư, đồng thời đôn đốc triển khai các giải pháp nhằm “thúc” tiến độ dự án. “Trước những khó khăn phát sinh, doanh nghiệp đã chủ động tăng cường nhân lực, huy động máy móc, thiết bị, tổ chức thi công linh hoạt theo hướng tăng ca, tăng kíp để bù đắp thời gian bị ảnh hưởng bởi thời tiết, quyết tâm hoàn thành các hạng mục cơ bản theo đúng tiến độ cam kết”, ông Nguyễn Đức Hạnh, giám đốc điều hành dự án chia sẻ.

Toàn tỉnh hiện có 24 dự án NƠXH, trong đó 12 dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, 12 dự án đang triển khai. Trong số các dự án đang thực hiện, có 4 dự án đã hoàn thành một phần, đang tiếp tục hoàn thiện các hạng mục để đưa vào sử dụng và 8 dự án đang triển khai thi công. Trước yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án, Sở Xây dựng đang tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại từng công trường, thường xuyên cập nhật tình hình thực hiện, kịp thời nhận diện những khó khăn, vướng mắc để phối hợp với các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tìm hướng giải quyết. Đồng thời, ngành xây dựng chú trọng đôn đốc việc thực hiện các mốc tiến độ, xác định cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và chủ đầu tư, lấy kết quả triển khai thực tế làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Theo đánh giá của Sở Xây dựng, với tổng số 900 căn NƠXH được giao thực hiện trong năm 2026 tại Nghị quyết số 303/NQ-CP của Chính phủ, Thanh Hóa có khả năng hoàn thành vượt kế hoạch được giao. Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành 352 căn. Dự kiến đến hết năm 2026, số căn hoàn thành đạt 968 căn, tương đương 108% chỉ tiêu được giao. Đáng chú ý, dự kiến trong tháng 1/2027, dự án NƠXH thuộc Tổ hợp thương mại Melinh Plaza (do Công ty CP Đầu tư Tổ hợp thương mại Melinh Plaza làm chủ đầu tư) sẽ hoàn thành thêm 140 căn, nâng tổng số hoàn thành lên 1.108 căn. Các ngành, đơn vị chức năng đôn đốc triển khai chỉ tiêu được giao trong năm 2027 với 1.000 căn, trong đó có 800 căn để bán và 200 căn cho thuê.

Ông Mai Huy Hoàng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa, cho biết: Giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh đã hoàn thành khoảng 4.500 căn NƠXH, tỷ lệ lấp đầy hiện đạt gần 100%. Qua đó, tỉnh đã hoàn thành chỉ tiêu Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp”.

Bước sang giai đoạn 2026-2030, Sở Xây dựng cùng các địa phương đã tổ chức rà soát nhu cầu NƠXH trên địa bàn. Kết quả rà soát cho thấy, nhu cầu của toàn tỉnh trong giai đoạn này ước khoảng 32.000 căn hộ. Trên cơ sở nhu cầu thực tế, Sở Xây dựng đã đưa nội dung phát triển NƠXH vào chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở và đã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trên địa bàn tỉnh hiện có 12 dự án NƠXH đang triển khai thi công, dự kiến cung ứng khoảng 12.000 căn hộ ra thị trường. Sở Xây dựng duy trì việc theo dõi, kiểm tra tiến độ tại các công trường hằng tháng, kịp thời phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực, bảo đảm tiến độ thực hiện. Đối với nhu cầu còn lại khoảng 20.000 căn hộ, ngành xây dựng đã, đang tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh triển khai các thủ tục cần thiết để phát triển những dự án mới, từng bước đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân và người lao động.

NƠXH không đơn thuần là chỉ tiêu phát triển nhà ở mà còn là chính sách an sinh có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống người dân và sự ổn định của thị trường lao động. Khi được bảo đảm điều kiện nhà ở phù hợp, người lao động có thêm động lực yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và địa phương. Qua đó, doanh nghiệp ổn định nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả sản xuất, còn địa phương có thêm lợi thế trong thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế. Và để chính sách NƠXH phát huy hiệu quả bền vững, yêu cầu đặt ra không chỉ là đẩy nhanh tiến độ xây dựng mà còn phải bảo đảm chất lượng công trình, đa dạng nguồn cung và phát triển dự án sát với nhu cầu thực tế. Qua đó, từng bước hiện thực hóa mục tiêu an cư cho người thu nhập thấp, công nhân, người lao động, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh.

Việt Hương