Thủ tướng yêu cầu triển khai các biện pháp cần thiết cao nhất để phòng, tránh, ứng phó bão số 15

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 231/CĐ-TTg ngày 26/11/2025 về việc chủ động phòng, tránh, ứng phó bão số 15 năm 2025.

Chủ động phòng ngừa bão số 15 “từ sớm, từ xa” ứng phó ở mức cao nhất, quyết liệt nhất.

Công điện gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng; Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.

Hồi 16h ngày 26/11/2025, vị trí tâm bão số 15 vào khoảng 12,5 độ vĩ bắc, 116,1 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 230km, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 13, trong 24h tới bão số 15 di chuyển rất nhanh với tốc độ khoảng 20km/h.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ tới bão số 15 tiếp tục mạnh thêm (có thể đạt cấp 11, giật cấp 14), hướng di chuyển và cường độ của bão còn có nhiều thay đổi trong những ngày tới. Tuy nhiên, hoàn lưu bão và không khí lạnh có thể gây mưa vừa, mưa to tại khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng, cùng với hậu quả các đợt mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, nguy cơ rất cao có thể tiếp tục xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt vùng thấp trũng tại khu vực này.

Từ các thảm họa thiên tai vừa qua, để chủ động ứng phó bão số 15, bảo đảm an toàn tính mạng của Nhân dân, giảm thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Chủ động phòng ngừa "từ sớm, từ xa" ứng phó ở mức cao nhất, quyết liệt nhất

1. Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng tổ chức theo dõi, cập nhật thường xuyên, liên tục, sát diễn biến tình hình, chủ động chỉ đạo, triển khai các biện pháp ứng phó bão số 15 bảo đảm kịp thời, hiệu quả, với phương châm chủ động phòng ngừa “từ sớm, từ xa” ứng phó ở mức cao nhất, quyết liệt nhất, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết, trước hết. Các Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả, hiệu quả công tác phòng, chống bão, lũ đối với ngành, lĩnh vực, địa bàn được phân công quản lý.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức theo dõi sát tình hình, tập trung chỉ đạo khắc phục nhanh hậu quả các đợt bão, lũ vừa qua theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 380/NQ-CP ngày 25/11/2025 của Chính phủ, đồng thời chủ động triển khai các biện pháp cần thiết cao nhất để phòng, tránh, ứng phó với bão số 15 và mưa lũ do bão với tinh thần “đắt lo ế mừng”, trong đó:

(1) Tập trung kêu gọi, hướng dân tàu thuyền còn hoạt động trên biển, nhất là trên các vùng biển có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp của bão khẩn trương di chuyển thoát ra hoặc về nơi tránh trú để bảo đảm an toàn.

(2) Chủ động rà soát hoàn thiện phương án, kịch bản ứng phó của địa phương, căn cứ diễn biến cụ thể của bão và tình hình cụ thể tại địa phương để quyết định triển khai các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn tính mạng cho Nhân dân, nhất là trên các đảo, khu vực ven biển.

(3) Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đối với hồ đập, đê điều, trụ sở, trường học, công trình cơ sở hạ tầng và các hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản.

(4) Rà soát kỹ các phương án, kịp thời tổ chức sơ tán, di dời khẩn cấp dân cư ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản, khu vực có nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất nếu dự báo có thể xảy ra gió mạnh, mưa lớn trên địa bàn.

(5) Chủ động bố trí sẵn lực lượng, phương tiện, lương thực, thực phẩm tại các khu vực trọng điểm xung yếu theo phương châm 4 tại chỗ để triển khai công tác ứng phó bão, mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra,...

Chủ động rà soát kịch bản ứng phó, sẵn sàng hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư, cứu hộ cứu nạn

3. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác nhất về diễn biến, tác động của bão, mưa lũ, thường xuyên cập nhật, thông báo khu vực nguy hiểm để cơ quan chức năng và Nhân dân biết, chủ động phòng, tránh, ứng phó phù hợp, hiệu quả; triển khai công tác bảo đảm an toàn tàu thuyền hoạt động thủy sản, bảo vệ đê điều, hồ đập thủy lợi, sản xuất nông nghiệp. Đôn đốc các ngành, các địa phương triển khai công tác ứng phó với bão phù hợp với tình hình thực tế, kịp thời báo cáo, đề xuất Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền.

4. Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an chủ động chỉ đạo các đơn vị đóng trên địa bàn có nguy cơ ảnh hưởng của bão, mưa lũ rà soát phương án, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương triển khai công tác ứng phó với bão, nhất là hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

5. Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chủ động chỉ đạo, đôn đốc triển khai các biện pháp ứng phó bão, mưa lũ thuộc lĩnh vực quản lý, lưu ý bảo đảm an toàn đối với hoạt động vận tải, du lịch, an toàn giao thông, hồ đập thủy điện, hệ thống điện, viễn thông, cơ sở giáo dục, y tế, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

6. Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo dõi sát diễn biến tình hình, chủ động rà soát kịch bản ứng phó, sẵn sàng điều phối, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương triển khai ứng phó với bão và mưa lũ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

7. Giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương triển khai kịp thời công tác ứng phó với bão, mưa lũ.

8. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các Bộ, địa phương thực hiện nghiêm túc Công điện này và báo cáo các cấp hàng ngày theo quy định; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực những vấn đề đột xuất, phát sinh.

