Thủ tướng yêu cầu không để thiếu hàng, tăng giá bất hợp lý dịp Tết Bính Ngọ 2026

Thủ tướng đôn đốc các bộ, ngành, địa phương bảo đảm đầy đủ nguồn hàng thiết yếu, an sinh xã hội, chi trả kịp thời lương, thưởng và các chế độ chính sách để Nhân dân vui Xuân, đón Tết Bính Ngọ 2026.

Gian hàng phục vụ Tết nguyên đán Bính Ngọ ở siêu thị GO! Cần Thơ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 07/CĐ-TTg ngày 1/2/2026 gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đôn đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Công điện nêu: Để chuẩn bị chu đáo và bảo đảm các điều kiện cần thiết phục vụ Nhân dân đón mừng Năm mới 2026 và vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao tập trung chỉ đạo thực hiện tốt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại Chỉ thị số 55-CT/TW ngày 22 tháng 12 năm 2025 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026 và Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; trong đó, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng thiết yếu, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan:

Theo dõi sát tình hình thị trường, chỉ đạo các địa phương, đơn vị chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng thiết yếu, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung gây tăng giá bất hợp lý; triển khai mạnh mẽ các chương trình bình ổn thị trường, kết nối cung cầu, đưa hàng Việt về nông thôn, khu công nghiệp và vùng sâu, vùng xa.

Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường mở chiến dịch tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; kiểm tra, kiểm soát thị trường, kiểm tra về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Lực lượng Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) kiểm tra nhãn mác hàng hóa nhập khẩu tại kho bãi khu vực cửa khẩu. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Bảo đảm nguồn cung xăng dầu, điện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân, tuyệt đối không để xảy ra thiếu hụt trong mọi tình huống.

Tạo điều kiện cho người thụ hưởng chính sách vui Xuân, đón Tết

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan:

Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện tốt công tác giải quyết và chi trả các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bảo đảm đầy đủ, kịp thời; thực hiện chi trả gộp hai tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng Hai và tháng Ba năm 2026) vào kỳ chi trả tháng 2/2026 nhằm tạo điều kiện cho người thụ hưởng chính sách vui Xuân, đón Tết.

Tổ chức xuất, cấp gạo cho người dân gặp khó khăn tại Phú Yên, Đắk Lắk. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Kịp thời xuất cấp hàng dự trữ quốc gia đúng đối tượng, bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt tại các địa bàn xảy ra thiên tai, bão lũ... không để Nhân dân bị thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán và thời kỳ giáp hạt.

Giải quyết tốt việc lưu thông hàng hóa qua các cửa khẩu, tuyệt đối không để ách hàng hóa

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan:

Bảo đảm cân đối cung, cầu các mặt hàng lương thực, thực phẩm, nhất là các mặt hàng thực phẩm thiết yếu; kịp thời điều hòa cung cầu các mặt hàng phục vụ nhu cầu trong nước, giữa các vùng, địa phương và nhu cầu xuất khẩu để ổn định giá cả thị trường.

Tăng cường công tác quản lý chất lượng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, không khí, nguồn nước sinh hoạt.

Giải quyết tốt việc lưu thông hàng hóa qua các cửa khẩu, tuyệt đối không để ách hàng hóa do yếu tố chủ quan, tháo gỡ kịp thời, hiệu quả nếu do yếu tố khách quan.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan:

Chỉ đạo tổ chức các Chương trình nghệ thuật phong phú, đặc sắc, phù hợp với thuần phong mỹ tục, bảo tồn giá trị truyền thống, phục vụ Nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với điều kiện kinh tế từng địa phương.

Tăng cường quản lý nhà nước về lễ hội, du lịch; yêu cầu các cơ sở kinh doanh niêm yết giá công khai, tuyệt đối không nâng giá, ép giá khách du lịch.

Đôn đốc doanh nghiệp chi trả đầy đủ lương, thưởng Tết cho người lao động

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Chủ động có kế hoạch bảo đảm đầy đủ phương tiện vận chuyển phục vụ Nhân dân và kiều bào về quê đón Tết.

Căn cứ vào tình hình thực tiễn, khả năng, điều kiện của địa phương để quyết định việc tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán, tạo không khí đoàn kết, vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân nhưng bảo đảm tiết kiệm, tuyệt đối an toàn và theo đúng quy định.

Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc, chủ động, tích cực chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có điều kiện vui Xuân, đón Tết; theo dõi, đôn đốc doanh nghiệp chi trả đầy đủ lương, thưởng Tết cho người lao động.

Tăng cường công tác quản lý, bảo đảm vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan sáng-xanh-sạch-đẹp tại các khu vực công cộng và các điểm du lịch trên địa bàn.

Tổ chức tốt việc thăm hỏi, động viên, chúc Tết cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng

Các bộ, cơ quan, địa phương:

Thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, nhất là hàng hóa thiết yếu; thực hiện nghiêm các quy định về kê khai giá, niêm yết giá, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá.

Tổ chức tốt việc thăm hỏi, động viên, chúc Tết cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách, nhân sỹ, trí thức, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng thường trực làm nhiệm vụ trong ngày Tết.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc trao quà Tết tặng các gia đình chính sách tại Hưng Yên. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Các cơ quan, đơn vị quán triệt cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm việc không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; không tổ chức đoàn của Trung ương thăm, chúc Tết cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố; nghiêm cấm dùng công quỹ biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp với mọi hình thức; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định cho hoạt động lễ hội, vui chơi.

Ngay sau kỳ nghỉ Tết, các cơ quan, đơn vị phải khẩn trương tập trung triển khai ngay công việc, không để ách tắc, gián đoạn thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp. Không tổ chức ăn uống, chúc Tết trong giờ hành chính mà tập trung ngay vào công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm được phân công.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương: Tổ chức thông tin, tuyên truyền bám sát chỉ đạo của Đảng và Nhà nước; tuyên truyền về thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, triển khai các Nghị quyết của Đảng. Chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong việc cập nhật kịp thời thông tin thị trường, giá hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ người dân;

Đặc biệt chú ý và có giải pháp hiệu quả tình hình an ninh, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trong các ngày trước, trong và sau Tết; tuyên truyền các giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội; các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, không khí vui Xuân, đón Tết của nhân dân trên mọi miền đất nước, của bà con Việt kiều ở xa Tổ quốc.

Các Phó Thủ tướng Chính phủ theo lĩnh vực được phân công phụ trách có trách nhiệm chỉ đạo các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện Công điện này.

Văn phòng Chính phu theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao; báo cáo cấp có thẩm quyền các vấn đề vượt thẩm quyền theo quy định.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-yeu-cau-khong-de-thieu-hang-tang-gia-bat-hop-ly-dip-tet-binh-ngo-2026-post1091860.vnp