Thủ tướng phát động thi đua chào mừng Đại hội XIV của Đảng và bầu cử Quốc hội

Với tinh thần “Người người thi đua/Ngành ngành thi đua/Ngày ngày thi đua,” Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mỗi cá nhân đều là những chiến sỹ thi đua xung kích trên mọi mặt trận.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động thi đua chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Sáng 5/10, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương tổ chức Lễ phát động Đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Lễ phát động được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương chủ trì Lễ phát động. Dự Lễ phát động có Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình; các Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tuyên bố phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng; tăng tốc, bứt phá hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, 77 năm qua, kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (ngày 11/6/1948), tinh thần thi đua - ái quốc đã trở thành mạch nguồn sức mạnh, khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Các phong trào thi đua qua các thời kỳ lịch sử đã trở thành sức mạnh nội sinh to lớn, đưa đất nước vượt qua muôn vàn khó khăn và giành được những thắng lợi vẻ vang.

Hiện nay, các cấp, các ngành, các địa phương đang ra sức nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra. Vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, cả nước đã triển khai quyết liệt những quyết sách lịch sử, tạo đà, tạo lực, tạo thế, tạo niềm tin đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình, giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

Theo Thủ tướng Chính phủ, khí thế “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” tiếp tục được phát huy mạnh mẽ.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, nhất trí của đông đảo tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta đã triển khai thành công cuộc cách mạng “sắp xếp lại giang sơn,” vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, có những quyết sách kịp thời để “xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái”, giữ vững ổn định chính trị và đạt được những kết quả rất tích cực và toàn diện về phát triển kinh tế-xã hội.

Thủ tướng Chính phủ cho biết, đã có những kỳ tích được lập nên từ những phong trào thi đua được phát động gần đây như: Phong trào cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19; Phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát về đích sớm 5 năm 4 tháng; hoàn thành đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch-Phố Nối và triển khai đường dây 500 kV Lào Cai-Vĩnh Yên trong thời gian ngắn kỷ lục; 500 ngày đêm hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc...

Những phong trào thi đua này đã tạo động lực, truyền cảm hứng thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước.

Nhấn mạnh, Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, quyết định đường lối, mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, đợt thi đua cao điểm này chính là giai đoạn nước rút để nước ta tăng tốc, bứt phá, nỗ lực hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã được Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra, với tinh thần “quyết tâm cao, hành động quyết liệt và hiệu quả thiết thực.”

Trong đó: Quyết tâm đưa phong trào thi đua này trở thành đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi, rộng khắp để “muôn người như một” đồng lòng nhất trí, thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược; Hành động để biến quyết tâm chính trị thành sản phẩm cụ thể; biến mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao thành kết quả thực tiễn; Thực chất là đích đến cuối cùng của đợt thi đua - đó là thành quả thắng lợi mà mọi người dân đều được thụ hưởng, là sự phát triển phồn vinh, thịnh vượng của đất nước.

Mỗi hành động, mỗi phong trào phải bảo đảm “3 không”: không hình thức qua loa; không nói mà không làm; không làm mà thiếu hiệu quả.

Để “toàn dân đồng lòng, thi đua hành động, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, hướng tới Đại hội XIV của Đảng thành công,” Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu phải là những “hạt nhân” tiêu biểu, thi đua “đổi mới tư duy, quyết tâm hành động, gương mẫu đi đầu, tận tâm cống hiến, kiến tạo phát triển, vì dân phục vụ”.

Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người lao động phải là trung tâm, chủ thể hăng hái thi đua thi đua giỏi, lao động tốt, năng suất cao, tiên phong đổi mới sáng tạo, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng nền kinh tế độc lập - tự chủ và hội nhập sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Các tầng lớp nhân dân tiếp tục nêu cao lòng yêu nước, khát vọng cống hiến, đoàn kết một lòng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, ra sức thi đua trong lao động sản xuất, giữ gìn an ninh, trật tự xã hội và bảo vệ môi trường, bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò huy động sự tham gia hưởng ứng của mọi tầng lớp nhân dân; phát huy khí thế của “Ba sẵn sàng,” “Ba đảm đang,” “Ba nhất,” “Năm xung phong,” “Sóng Duyên Hải,” “Gió Đại Phong,” “Trống Bắc Lý”... trong kỷ nguyên mới.

Các cơ quan truyền thông tích cực, chủ động, thi đua tuyên truyền, tạo lực, tạo khí thế để phong trào nhân rộng, lan tỏa những tấm gương điển hình tiên tiến, tạo động lực, truyền cảm hứng cho toàn xã hội, nâng cao đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin trong nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn và tin tưởng đợt thi đua cao điểm sẽ lan tỏa khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển mạnh mẽ của toàn dân tộc, lòng yêu nước nồng nàn, sức sáng tạo không giới hạn của mỗi tập thể, cá nhân, đồng lòng hoàn thành thắng lợi các mục tiêu chiến lược của đất nước.

Với tinh thần “Người người thi đua/Ngành ngành thi đua/Ngày ngày thi đua,” Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mỗi cá nhân đều là những chiến sỹ thi đua xung kích trên mọi mặt trận; phong trào thi đua giành được nhiều thắng lợi to lớn, tạo lập những kỳ tích mới, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Ngay tại Lễ phát động, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thay mặt Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hà Nội phát biểu hưởng ứng Đợt thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương phát động theo các nội dung, nhiệm vụ mà Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã nêu tại Lễ phát động.

Theo TTXVN