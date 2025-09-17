Thủ tướng nêu 6 mong muốn, kỳ vọng với cộng đồng doanh nghiệp, khu vực kinh tế tư nhân

Chiều 16/9, phát biểu tại phiên Đối thoại cấp cao của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) năm 2025 có chủ đề “Khai phóng tiềm năng - Kiến tạo tương lai Việt”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng 16 chữ “Tự hào - Yêu nước - Trí tuệ - Nhân văn - Đạo đức - Hội Nhập – Phát triển - Đột phá” và khẳng định: “Chính phủ đồng hành, các bộ đổi mới, hạ tầng thông suốt, thể chế kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, Việt Nam phát triển”.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự phiên Đối thoại cấp cao của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) năm 2025 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng dự sự kiện có: Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo địa phương; đại diện các đại sứ quán, tổ chức quốc tế tại Việt Nam; cùng đông đảo chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nhân tư nhân trong cả nước.

VPSF 2025 diễn ra tại Hà Nội trong các ngày 15 và 16/9, do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chủ trì, với sự đồng hành của lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương cùng hơn 1.500 doanh nhân, chuyên gia và đại diện các tổ chức quốc tế. Đây là hoạt động thiết thực triển khai Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, cũng là dịp để Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khẳng định tinh thần đồng hành cùng Chính phủ trong mục tiêu xây dựng một Việt Nam thịnh vượng.

Trước thềm Diễn đàn, đã có 12 vòng đối thoại cấp địa phương được tổ chức trên cả nước, thu hút hơn 5.000 doanh nhân và ghi nhận hơn 3.000 ý kiến, hiến kế đóng góp. Diễn đàn đã ghi nhận tiếng nói của doanh nghiệp, xác định khó khăn, “điểm nghẽn”, từ đó tổng hợp để đưa vào Phiên đối thoại cấp bộ, Phiên cấp cao với lãnh đạo Chính phủ, Tuyên bố chung và Sách trắng Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu dự phiên Đối thoại cấp cao của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) năm 2025 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại phiên Đối thoại cấp cao của VPSF 2025, các doanh nghiệp, các tổ chức trong nước, quốc tế và lãnh đạo các bộ, ngành đã thảo luận sôi nổi các vấn đề, tập trung vào 4 chủ đề chính: Mài sắc các mũi nhọn chiến lược để vươn tầm quốc tế; Thể chế kiến tạo - Doanh nghiệp vươn mình; Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo - Vươn mình bứt phá; Vươn tầm, nội lực để vươn mình bứt phá.

Sau 2 ngày làm việc, Diễn đàn đã thông qua Tuyên bố chung VPSF 2025, trong đó khẳng định, khu vực tư nhân tin tưởng và kỳ vọng sâu sắc rằng tinh thần “Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động” và phương châm “Đồng kiến tạo thể chế - Giải phóng nguồn lực - Nâng chuẩn quản trị quốc gia” sẽ được quán triệt sâu rộng, chuyển hóa thành những hành động cụ thể, quyết liệt và đo lường được ở mọi cấp thực thi, kiến tạo một môi trường kinh doanh thực sự tin cậy, minh bạch, hiệu quả, cạnh tranh. Cộng đồng doanh nghiệp tư nhân Việt Nam, với lực lượng nòng cốt là các doanh nhân trẻ, cam kết đồng hành cùng Đảng, Nhà nước, Chính phủ trong kỷ nguyên mới, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045.

Cộng đồng doanh nghiệp tư nhân cam kết tiên phong triển khai Chương trình Quốc gia đào tạo 10.000 CEO; khởi xướng và thực hiện chương trình “Mỗi doanh nhân trẻ dìu dắt hai doanh nhân mới”; đề nghị các chính sách khuyến khích đủ mạnh, cơ chế tiếp cận vốn thông thoáng và thủ tục tinh gọn để các hộ kinh doanh có đủ tự tin và nguồn lực ban đầu để bước qua ngưỡng cửa doanh nghiệp.

Theo Nghị quyết 68-NQ/TW, khu vực kinh tế tư nhân hiện có hơn 940.000 doanh nghiệp và trên 5 triệu hộ kinh doanh, đóng góp khoảng 50% GDP, hơn 30% tổng thu ngân sách Nhà nước và sử dụng tới 82% lực lượng lao động trong nền kinh tế.

Đặc biệt, nhóm 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất dù chỉ chiếm 0,075% tổng số doanh nghiệp, nhưng đã đóng góp 12% số lao động, 28% tổng tài sản và 18,4% doanh thu toàn khu vực tư nhân.

Cùng làm, cùng hưởng, cùng tự hào với những giá trị Việt Nam

Phát biểu tại Diễn đàn, trong không khí cả nước có nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, cũng như thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi tới Diễn đàn và các đại biểu lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Người đứng đầu Chính phủ điểm lại quá trình lịch sử sau 80 năm giành độc lập dân tộc, vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ do chiến tranh, cấm vận... để đất nước ta có được “cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như hiện nay”.

Đánh giá cao chủ đề của Diễn đàn, Thủ tướng biểu dương những tiếng nói xác thực, thể hiện tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm cao đối với đất nước, dân tộc - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu tham dự Diễn đàn nhất trí bày tỏ: Tự hào và tin tưởng về Đảng Cộng sản Việt Nam; tự hào về nhân dân, dân tộc Việt Nam; tin tưởng vào tương lai tươi sáng của đất nước; tin tưởng vào sự tiên phong của thanh niên, tuổi trẻ Việt Nam; tin tưởng vào sự phát triển đột phá của kinh tế tư nhân trong tương lai.

Đánh giá cao chủ đề của Diễn đàn, Thủ tướng biểu dương những tiếng nói xác thực, thể hiện tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm cao đối với đất nước, dân tộc. Qua 12 phiên đối thoại địa phương, Diễn đàn đã ghi nhận hơn 3.600 lượt đại biểu tham gia, trên 300 ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội trường và khoảng trên 3.000 ý kiến gửi về bằng nhiều hình thức.

Tặng Diễn đàn dòng chữ: “Tự hào - Yêu nước - Trí tuệ - Nhân văn - Đạo đức – Hội Nhập - Phát triển - Đột phá”, Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng thời nêu 6 mong muốn với cộng đồng doanh nghiệp, khu vực kinh tế tư nhân; kỳ vọng và tin tưởng cộng đồng doanh nghiệp tư nhân ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, phát triển nhanh, bền vững, đồng hành cùng dân tộc bước vào kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, hùng cường, thịnh vượng, ấm no, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Thủ tướng Chính phủ bày tỏ tin tưởng vào sự phát triển đột phá của kinh tế tư nhân trong tương lai - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Chính phủ mong muốn các doanh nghiệp, khu vực kinh tế tư nhân tiếp tục chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; thể hiện đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội; đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân kiên trì, kiên định đường lối độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tạo động lực, truyền cảm hứng, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; thể hiện sức mạnh doanh nhân, góp phần thúc đẩy sức mạnh của nhân dân, sức mạnh dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh ngoài nước, sức mạnh Nhà nước và sức mạnh nhân dân, doanh nghiệp; tiếp tục đổi mới tư duy và hành động quyết liệt vì lợi ích của quốc gia, dân tộc, và vì lợi ích của chính mình; với tầm nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn, phát triển để ổn định, ổn định để phát triển, phát triển nhanh, bền vững.

Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp tư nhân tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết “trụ cột” mới được Bộ Chính trị ban hành, đặc biệt là Nghị quyết về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân.

Thủ tướng kỳ vọng cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập toàn diện, sâu rộng, thực chất, hiệu quả - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cộng đồng doanh nghiệp cần có giải pháp thích ứng kịp thời, linh hoạt, hiệu quả với tình hình thế giới; thực hiện đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa chuỗi cung ứng; nâng cao giá trị gia tăng của hàng hóa Việt Nam; góp phần làm mới lại các động lực tăng trưởng truyền thống là đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng; thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức, kinh tế sáng tạo; tiên phong trong thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Thủ tướng cũng kỳ vọng cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập toàn diện, sâu rộng, thực chất, hiệu quả; với tinh thần như lời dạy của Bác Hồ “Không có việc gì khó; Chỉ sợ lòng không bền; Đào núi và lấp biển; Quyết chí ắt làm nên” và tinh thần “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành có thể”, “nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và tầm nhìn, động lực bắt nguồn từ sự sáng tạo và đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân và doanh nghiệp”.

Các đại biểu dự Diễn đàn - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng nêu rõ, tình hình có khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi, nhưng truyền thống, bản sắc con người Việt Nam là luôn bản lĩnh, càng áp lực càng nỗ lực. Thực tế cho thấy thời gian qua, kinh tế vĩ mô nước ta cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn được bảo đảm...; trong thành tựu chung này có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp.

Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp luôn bình tĩnh, sáng suốt, không hoang mang, dao động trước khó khăn, thách thức và cũng không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác khi có thời cơ, thuận lợi.

Phản hồi, giải đáp các ý kiến của doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ cho rằng các băn khoăn, trăn trở, lo lắng của cộng đồng doanh nghiệp liên quan các vấn đề về thể chế, hạ tầng, nguồn vốn, nguồn nhân lực, thủ tục hành chính...; Đảng, Nhà nước rất quan tâm, chia sẻ và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc theo hướng “thể chế phải thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản lý thông minh”.

Thủ tướng và Chủ tịch VPFS 2025 cùng các doanh nhân thực hiện nghi thức đánh cồng, chính thức khởi động một giai đoạn phát triển mới của khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam.

Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Mong các doanh nghiệp tư nhân tiếp tục đồng hành trong công cuộc này, Thủ tướng cho biết chúng ta đặt mục tiêu quyết tâm tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý trong năm nay với tinh thần đã nói là làm, đã cam kết là thực hiện. Theo đó, nỗ lực giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp, phấn đấu giảm ít nhất 30% số lượng, thời gian thực hiện và chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

Đồng thời, tập trung phát triển hạ tầng chiến lược, trong đó năm 2025 sẽ hoàn thành ít nhất 3.000 km đường cao tốc và hơn 1.700 km đường ven biển; tích cực triển khai các dự án đường sắt, phát triển hạ tầng hàng không, cảng biển...; để tạo không gian phát triển mới, nâng giá trị gia tăng của đất, giảm chi phí đầu vào, tăng sức cạnh tranh cho hàng hoá, sản phẩm và doanh nghiệp.

Theo Thủ tướng, qua phát triển hạ tầng chiến lược, các doanh nghiệp trong nước cũng trưởng thành, lớn mạnh hơn nhiều so với đầu nhiệm kỳ, thể hiện qua các công trình đường bộ cao tốc, hay cầu Mỹ Thuận 2 dài hơn, cao hơn, rộng hơn, chất lượng hơn cầu Mỹ Thuận 1 nhưng suất đầu tư rẻ hơn một nửa và do chúng ta làm toàn bộ.

Cùng với đó, Chính phủ đang đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu để thúc đẩy chuyển đổi số; tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi cho cấp dưới và tăng cường kiểm tra, giám sát; thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực, số hoá quản lý; chuyển đổi trạng thái từ quản lý sang trạng thái kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp. Tiếp tục phát triển, mở rộng các loại thị trường, tăng cường các quỹ hỗ trợ, phát triển trung tâm tài chính quốc tế; quản lý, kiểm soát giá cả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: “Chính phủ đồng hành, các bộ đổi mới, hạ tầng thông suốt, thể chế kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, Việt Nam phát triển”; mong muốn cộng đồng doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp tư nhân nói riêng tiếp tục đồng hành cùng Đảng, Nhà nước, nhân dân, trên tinh thần cùng làm, cùng hưởng, cùng tự hào với những giá trị Việt Nam, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

