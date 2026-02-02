Thủ tướng khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 với 3 kỳ vọng lớn

Sáng 2/2, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, xã Đông Anh, Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề “Kết nối thịnh vượng - Đón Xuân huy hoàng”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề “Kết nối thịnh vượng - Đón Xuân huy hoàng” - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng dự lễ khai mạc có Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo các Hội chợ quốc gia; Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương; đại diện các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức dưới sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội chợ Mùa Xuân 2026 diễn ra từ ngày 2-13/2, có quy mô trưng bày trên diện tích khoảng 100.000 m2 trong nhà và trên 45.000m2 ngoài trời. Hội chợ được tổ chức như một hành trình du xuân xuyên Việt, nơi các giá trị kinh tế, văn hóa và sáng tạo cùng hội tụ; được cấu trúc thành 08 phân khu nội dung nổi bật.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề “Kết nối thịnh vượng - Đón Xuân huy hoàng” - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trong đó, phân khu địa phương với TPHCM giữ vai trò trung tâm; phân khu “Du xuân quê hương – Sản vật Bốn phương”; phân khu “Nông sản Việt – Lan tỏa sắc xuân” do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì; phân khu “Xuân Thịnh vượng” do Bộ Công Thương chủ trì, quy tụ các doanh nghiệp hoạt động đa ngành trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, phân phối và dịch vụ; triển lãm chuỗi giá trị ngành dệt may, da giày, đồ gỗ và thủ công mỹ nghệ; không gian “Tết Sum vầy” do thành phố Hà Nội chủ trì; phân khu “Tinh hoa Văn hóa Việt Nam” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì; phân khu ngoài trời “Vị Xuân gắn kết” là không gian ẩm thực Xuân.

Với tinh thần mới, khí thế mới và quyết tâm mới của mùa xuân mới đầu tiên trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tuyên bố khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026; chúc Hội chợ thành công rực rỡ, là điểm đến của mọi người dân, mọi nhà, mọi doanh nghiệp, mọi đối tác, mọi cơ hội hưởng thụ và phát triển bứt phá.

Thủ tướng và các đại biểu - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng nêu rõ, hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu năm mới, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán cổ truyền Bính Ngọ và chào mừng thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cũng như hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2026), Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 là một “bước chạy đà” hứa hẹn làm bùng nổ thị trường tiêu dùng trong nước, một “xung lực” mới khơi dậy khí thế hăng say lao động, sản xuất kinh doanh, một “đòn bẩy” chiến lược khởi tạo sự phát triển bứt phá ngay từ đầu năm 2026.

Hội chợ được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam - công trình của “thần tốc và táo bạo”, của “hiện đại và độc đáo” - một biểu tượng mới thể hiện rõ vị thế và tầm vóc của Thủ đô ngàn năm văn hiến và anh hùng; là sự kiện tiếp nối những thành công rực rỡ của Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” với quy mô và sức lan tỏa lớn chưa từng có, cùng nhiều sự kiện chính trị - kinh tế - văn hóa đặc sắc được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, trong đó có “siêu hội chợ quốc gia đầu tiên” - Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất năm 2025.

Thủ tướng và các đại biểu - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 hứa hẹn tiếp tục trở thành “điểm đến” giao thương, “không gian” xúc tiến thương mại, đầu tư chuyên nghiệp, quy mô lớn hàng đầu của quốc gia và là “nền tảng” hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành trung tâm hội chợ, triển lãm của khu vực và quốc tế.

Mặc dù khối lượng công việc cần chuẩn bị rất lớn, trong thời gian ngắn, đòi hỏi yêu cầu chất lượng cao, nhưng với tinh thần “quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt”, “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, dưới sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự đồng hành, hưởng ứng tham gia đông đảo, nhiệt tình của các cấp, các ngành, các địa phương, người dân, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, cùng với sự hỗ trợ đắc lực của Tập đoàn Vingroup, Hội chợ mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 đã khai mạc đúng hẹn. Đây chính là minh chứng sinh động cho tinh thần “Nhà nước kiến tạo - Doanh nghiệp tiên phong - Công tư đồng hành - Đất nước giàu mạnh - Nhân dân hạnh phúc”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao Bộ Công Thương cùng các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực hành động, tích cực tham gia và tổ chức Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao Bộ Công Thương cùng các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, nhất là Tập đoàn Vingroup, đông đảo người dân và bạn bè quốc tế đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực hành động, tích cực tham gia và tổ chức Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026.

Theo Thủ tướng, với hơn 03 nghìn gian hàng được chia thành 8 phân khu, Hội chợ đem đến “hành trình du xuân xuyên Việt” sống động, đa sắc màu cho người dân và du khách tới tham quan, mua sắm. Kế thừa và phát huy “6 điểm nhất” của Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 (quy mô lớn nhất; không gian hiện đại nhất; sản phẩm phong phú nhất; chất lượng cao nhất; hoạt động hấp dẫn nhất; chính sách ưu đãi tốt nhất), Hội chợ mùa Xuân lần này tiếp tục kiến tạo và định vị những giá trị đặc sắc riêng biệt.

Đây là Hội chợ của bản sắc và khát vọng vươn mình - nơi giao thoa kỳ diệu giữa văn hóa truyền thống và sáng tạo đương đại; nơi hội tụ nhiều chương trình, không gian văn hóa, ẩm thực, trải nghiệm đặc sắc, độc đáo phục vụ Nhân dân vui xuân, đón Tết. Nơi hội tụ sức mạnh, lan tỏa lợi ích của các bộ, ngành, địa phương cùng hàng nghìn doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu nhấn nút khai mạc Hội chợ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hội chợ hướng về Nhân dân, vì Nhân dân, vì một cộng đồng hưởng thụ chất lượng sản phẩm cao – nơi tổng hợp tinh hoa hàng hóa theo tiêu chí “06 nhất”: tinh túy nhất, chất lượng nhất, dồi dào nhất, an toàn nhất, hiện đại nhất và ưu đãi nhất. Là nơi lan tỏa, thúc đẩy mạnh mẽ nhất niềm tự hào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và “tuyên chiến” trực tiếp với hàng hóa kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Hội chợ gắn kết những nhịp cầu giao thương - nơi dòng chảy thương mại, kinh doanh và tiêu dùng được khơi thông; nơi nguồn lực trong và ngoài nước được kết nối; nơi nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển mới được “đánh thức” và “mở khóa” thành công. Đây là diễn đàn để các doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, thị trường, mở rộng hợp tác, đầu tư kinh doanh; trao đổi kinh nghiệm, tiếp nhận chuyển giao khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số; xây dựng mạng lưới cung ứng và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Với những giá trị cốt lõi nổi trội, để từng bước xây dựng và khẳng định thương hiệu của Hội chợ mùa Xuân hằng năm là “điểm đến” tin cậy, “địa chỉ” uy tín của mọi người tiêu dùng đối với sản phẩm, hàng hóa Việt Nam, người đứng đầu Chính phủ đặt ra “3 kỳ vọng lớn” đối với Hội chợ lần này.

Chương trình văn nghệ chào mừng lễ khai mạc - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Một là, điểm hẹn thịnh vượng vươn tầm quốc tế: Thành công của Hội chợ không chỉ ở giá trị doanh thu mà phải ở cả giá trị hội tụ (sản phẩm, hàng hóa, thị trường, đối tác, khách hàng, cơ hội kinh doanh...). Hội chợ phải trở thành sàn giao dịch thương mại hiện đại, tích hợp công nghệ số để nâng cao trải nghiệm mua sắm của người dân, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam kết nối gần nhất, nhanh nhất, mạnh mẽ nhất, hiệu quả nhất với khách hàng và thị trường quốc tế. Hội chợ phải trở thành nhịp cầu đưa công nghiệp văn hóa Việt Nam hòa quyện vào dòng chảy thương mại trong nước, khu vực và toàn cầu.

Hai là, nơi thổi hồn vào sản phẩm Việt Nam; quảng bá và khẳng định giá trị thương hiệu Việt Nam: Hội chợ không chỉ là một sự kiện thương mại trưng bày sản phẩm thuần túy, mà phải là nơi phản ánh trình độ kinh tế, năng lực sản xuất, giá trị thương mại, dịch vụ của quốc gia; truyền đi tầm vóc, vị thế và “chắp cánh” thương hiệu Việt Nam bay cao, bay xa ra thế giới. Mỗi sản phẩm hàng hóa phải là một “đại sứ” văn hóa, mỗi gian hàng phải là một “không gian” di sản quảng bá hình ảnh Việt Nam năng động, tự tin, hòa bình, ổn định và phát triển.

Ba là, khai mở luồng sinh khí mới cho nền kinh tế, thương mại, dịch vụ của đất nước: Hội chợ chính là động lực thắp sáng ngọn lửa lao động sản xuất, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng cống hiến, kiến tạo giá trị phát triển của toàn xã hội; đồng thời tạo lập, củng cố niềm tin cho người tiêu dùng; tạo đà, tạo lực, tạo sức bật mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 02 con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Để Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất thực sự trở thành ngày hội tiêu dùng quốc gia, nơi tinh hoa “hàng hóa Việt Nam - bản sắc Việt Nam - trí tuệ Việt Nam” cùng hội tụ, hòa nhịp trong bản giao hưởng khai sắc mùa xuân, đón chào một năm mới thịnh vượng, bắt đầu của kỷ nguyên mới, Thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương bảo đảm mọi điều kiện tốt nhất, ưu tiên nhất, để Hội chợ diễn ra thành công tốt đẹp, coi Hội chợ lần này là “bước đệm” chiến lược để chuẩn hóa mô hình hội chợ quốc gia theo tiêu chuẩn quốc tế; đưa thương hiệu Hội chợ quốc tế của Việt Nam trở thành một “chỉ dấu” uy tín trên bản đồ thương mại khu vực và thế giới ngay trong năm 2026.

Các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động đổi mới tư duy từ “trưng bày hàng hóa” sang “quảng bá giá trị”. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong kết nối cung - cầu, quảng bá đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP... đưa thương hiệu Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Đồng thời, tích cực tổ chức các chương trình, hoạt động giao lưu, trải nghiệm văn hoá, âm nhạc đặc sắc, độc đáo, tạo không khí phấn khởi cho Nhân dân và phục vụ Nhân dân, vì Nhân dân.

UBND TP. Hà Nội tập trung cao độ bảo đảm công tác an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường, dịch vụ tiện ích ở mức cao nhất, chu đáo nhất, tận tâm nhất, để mỗi người dân khi đến Hội chợ được trải nghiệm mua sắm và tận hưởng không khí Tết an lành, văn minh, tràn đầy niềm vui và sự hứng khởi của Nhân dân.

Chương trình văn nghệ chào mừng lễ khai mạc - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Các hiệp hội, tập đoàn, doanh nghiệp, doanh nhân nêu cao tinh thần tiên phong, đi đầu dẫn dắt sự phát triển bứt phá; tích cực, chủ động kết nối, tìm kiếm đối tác để tham gia sâu hơn, vững chắc hơn vào chuỗi cung ứng quốc gia và quốc tế; từ đó minh chứng sản phẩm Việt Nam chinh phục thế giới không chỉ bằng chất lượng mà còn bằng bản sắc văn hóa, ý thức trách nhiệm và giá trị bền vững đối với cộng đồng quốc tế và Việt Nam.

Thủ tướng mong muốn các tổ chức, đối tác quốc tế không chỉ là khách mời, mà là cầu nối, là đối tác tin cậy, là nhà thương thảo để đưa công nghệ nguồn, dòng vốn chất lượng cao và các xu hướng tiêu dùng bền vững của thế giới đến với Việt Nam và của Việt Nam ra thế giới một cách nhanh hơn, sâu rộng hơn, hiệu quả hơn và vượt trội hơn.

Thủ tướng đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục đẩy mạnh thông tin, lan tỏa khí thế của mùa xuân và khát vọng vươn mình của dân tộc ngay từ chính Hội chợ, từ sản phẩm, hàng tiêu dùng và văn hóa Việt Nam.

"Mùa xuân là mùa của sự sinh sôi, của niềm tin và những hi vọng tốt lành. Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 chính là một “hạt giống ươm mầm thịnh vượng” mà chúng ta cùng nhau gieo xuống trong những ngày đầu của năm mới và thu hoạch lâu bền bằng sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng kiến tạo thương hiệu hàng hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới", Thủ tướng phát biểu.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng, thành công của Hội chợ sẽ tạo khí thế, thúc đẩy động lực, truyền cảm hứng, củng cố niềm tin, lan tỏa khát vọng để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vững vàng tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

