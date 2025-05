Thu nhận hơn 3.400 hồ sơ cấp căn cước và hơn 5.300 hồ sơ tài khoản định danh điện tử trong 5 ngày nghỉ lễ

Với tinh thần “Làm hết việc, không hết giờ”, “còn người dân làm thủ tục là còn làm việc”, trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã huy động cán bộ, chiến sĩ, thành lập các tổ công tác luân phiên làm việc xuyên lễ để thu nhận hồ sơ cấp căn cước, cấp, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân.

Lực lượng công an hướng dẫn làm căn cước cho công dân.

Ngoài 28 điểm thu nhận căn cước và định danh điện tử tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và 27 Công an cấp xã được giao nhiệm vụ cấp căn cước, Công an tỉnh còn chỉ đạo các đơn vị Công an cấp xã tự trang bị máy thu nhận tài khoản định danh điện tử để triển khai việc tiếp nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử nhằm tạo điệu kiện thuận lợi cho Nhân dân khi thực hiện các giao dịch hành chính.

Trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lực lượng Công an Thanh Hóa đã thu nhận 3.452 hồ sơ cấp căn cước, hoàn thiện hồ sơ và chuyển ra Trung ương 3.190 hồ sơ; thu nhận, cài đặt 5.326 hồ sơ định danh điện tử, tạo điều kiện thuận lợi để công dân hoàn thiện giấy tờ khi giao dịch các thủ tục hành chính, qua đó được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Quốc Hương