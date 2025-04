Thu nhận gần 27.000 hồ sơ cấp căn cước cho công dân

Từ ngày 1/3/2025, để bảo đảm thuận lợi cho người dân cũng như doanh nghiệp khi giải quyết các thủ tục hành chính, nhất là việc thực hiện thủ tục cấp căn cước, ngay sau khi triển khai mô hình bộ máy mới, Công an tỉnh Thanh Hoá vẫn duy trì công tác tiếp dân, bố trí 28 điểm thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho người dân trên địa bàn toàn tỉnh.

Điểm cấp Căn cước tại Công an thị trấn Hậu Lộc.

Theo đó, từ ngày 1/3, Công an tỉnh tiếp tục tổ chức tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cấp căn cước, tài khoản định danh điện tử cho công dân tại 28 điểm, gồm: Trụ sở Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, trụ sở Công an cấp huyện cũ (do công an các thị trấn đảm nhiệm). Riêng TP Thanh Hóa bố trí 2 điểm tại trụ sở Công an phường Đông Thọ và Công an xã Đông Khê.

Cùng với việc chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, lực lượng công an đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường lực lượng hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến, giúp giảm bớt thời gian chờ đợi, cũng như công sức đi lại cho người dân. Để bảo đảm tiến độ và không tồn đọng hồ sơ, cán bộ, chiến sĩ tại các điểm thu nhận đã tăng cường thời gian làm việc, tiếp, trả kết quả xử lý đúng thời hạn cho công dân.

Từ 1/3 đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu nhận gần 27.000 hồ sơ cấp căn cước, trả gần 8.000 thẻ Căn cước cho công dân; thu nhận hơn 17.000 hồ sơ tài khoản định danh điện tử, kích hoạt gần 4.500 tài khoản.

Quốc Hương