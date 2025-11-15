Hotline: 0822.173.636   |

Thôn Mậu Yên 1, xã Lĩnh Toại phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng khu dân cư văn minh, nghĩa tình

Tô Hà
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 15/11, đồng chí Nguyễn Thị Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã đến dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ và Nhân dân khu dân cư thôn Mậu Yên 1, xã Lĩnh Toại nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025).

Chiều 15/11, đồng chí Nguyễn Thị Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã đến dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ và Nhân dân khu dân cư thôn Mậu Yên 1, xã Lĩnh Toại nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025).

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương trao tặng cán bộ, Nhân dân thôn Mậu Yên 1 bức ảnh “Bác Hồ với Bác Tôn”.

Các đại biểu tham dự ngày hội.

Trong không khí phấn khởi của ngày hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương cùng các đại biểu và Nhân dân đã ôn lại lịch sử 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thôn thời gian qua.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Thôn Mậu Yên 1 có 183 hộ với 603 nhân khẩu, chi bộ có 45 đảng viên. Với bề dày lịch sử, văn hoá và truyền thống cách mạng, người dân nơi đây luôn phát huy tính cần cù, sáng tạo, không cam chịu đói nghèo, quyết tâm vươn lên phát triển kinh tế. Năm 2015, thôn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người hiện đạt 75 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,09%, đời sống Nhân dân ngày càng được cải thiện.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương ghi nhận và biểu dương những kết quả mà thôn Mậu Yên 1 đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị cán bộ, Nhân dân trong thôn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn minh, nghĩa tình, nỗ lực vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của địa phương và của tỉnh.

Ban Chi ủy và Ban Công tác Mặt trận thôn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, gần dân, sát dân, lắng nghe dân; đồng thời kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng thôn Mậu Yên 1 ngày càng giàu đẹp.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương và lãnh đạo xã Lĩnh Toại trao kinh phí hỗ trợ làm nhà cho gia đình bà Trương Thị Thường ở thôn Thạch Quật 2.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương trao quà cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tại ngày hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương đã trao quà tặng cán bộ, Nhân dân thôn Mậu Yên 1; trao 80 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Trương Thị Thường, ở thôn Thạch Quật 2 và trao 10 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Lĩnh Toại.

Xã Lĩnh Toại trao quà cho thôn Mậu Yên 1 và tặng Giấy khen cho 2 hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” tiêu biểu năm 2025.

Tô Hà

Từ khóa:

#MTTQ #Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc #Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc #tỉnh #Phát triển kinh tế #Thu nhập bình quân đầu người #Đạt chuẩn nông thôn mới #Việt nam #Hoàn cảnh khó khăn

