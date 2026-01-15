Thời tiết trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 diễn biến thế nào?

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo trong 3 tháng tới không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm; các đợt rét đậm, rét hại tập trung trong tháng 2/2026.

Các đợt rét đậm, rét hại tập trung trong tháng 2/2026. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Theo thông tin từ Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2026, thời tiết có thể lạnh hơn so với các năm trước.

Với xu thế khí tượng hiện nay, dự báo không khí lạnh sẽ còn tiếp tục hoạt động trong các tháng 1 và 2/2026, gây ra các đợt rét đậm, rét hại.

Không khí lạnh có xu hướng mạnh hơn

Chuyên gia Trần Thị Chúc - Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn), cho biết ENSO (hiện tượng nóng lên không bình thường - El Nino và lạnh đi không bình thường - của lớp nước mặt thuộc vùng biển phía Đông xích đạo Thái Bình Dương) đang trong trạng thái La Nina với chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương trong tuần đầu tháng 1 ở mức -0,5 độ C.

Dự báo, trong ba tháng tới, ENSO có khả năng chuyển sang trạng thái trung tính với xác suất khoảng từ 75-85%, trong khi xác suất trong trạng thái La Nina giảm hơn các dự báo trước đó và chỉ còn ở mức trong khoảng từ 15-25%.

Về nền nhiệt độ, dự báo từ nay đến tháng 4/2026, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm; riêng khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa-Huế trong tháng 2-3/2026 và khu vực Đồng bằng Bắc Bộ trong tháng 4 cao hơn từ 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Với xu thế khí tượng trên, theo Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu Trần Thị Chúc, trong khoảng thời gian từ nay đến tháng 4/2026, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm, tuy nhiên vẫn gây ra các đợt rét đậm, rét hại (tập trung trong tháng 2/2026).

Do đó, người dân tại các khu vực trên cần đề phòng khả năng xảy ra những đợt rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất giảm mạnh, đặc biệt các khu vực vùng núi phía Bắc và có thể kèm theo hiện tượng băng giá, mưa tuyết.

Như vậy, trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ kéo dài 9 ngày sắp tới (từ ngày 14 đến ngày 22/2 Dương lịch, tức từ ngày 27/1 đến ngày 6/2 Âm lịch), khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều khả năng sẽ chịu ảnh hưởng bởi không khí lạnh, vùng núi cao có thể xảy ra rét đậm, rét hại.

Thông tin tại một cuộc họp báo gần đây, ông Hoàng Đức Cường - Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn, cũng cho biết trong tháng 1 và tháng 2/2026, không khí lạnh có xu hướng mạnh hơn so với tháng 12/2025.

Xu thế thời tiết này được dự báo sẽ gây ảnh hưởng cả đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, cũng như gây ra các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, nhất là dịp nghỉ lễ Dương lịch và Tết Nguyên đán.

“Nhận định sơ bộ, Tết Nguyên đán 2026 có thể lạnh hơn so với các năm trước, đồng thời chịu tác động của hiện tượng La Niña, nên cần lưu ý nguy cơ mưa lớn kèm rét đậm, rét hại,” Phó Cục trưởng Hoàng Đức Cường lưu ý.

Đề phòng rét đậm. (Ảnh: Vũ Quang/TTXVN)

Đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm

Cùng với không khí lạnh và khả năng xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong khoảng thời gian từ tháng 1-4/2026, trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: Dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đặc biệt trong các đợt gió mùa Đông Bắc ở các tỉnh miền Bắc.

Đáng chú ý, gió mùa Đông Bắc gây ra gió mạnh, sóng lớn có thể ảnh hưởng đến các hoạt động trên khu vực Biển Đông. Cùng với đó, hiện tượng mưa lớn cục bộ và dông, lốc, sét, mưa đá, rét đậm, rét hại có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất và sức khỏe cộng đồng, cây trồng, vật nuôi.

Riêng với xu thế mưa, chuyên gia Trần Thị Chúc cho biết dự báo khoảng nửa cuối tháng 2 và tháng 3/2026, hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn tại các tỉnh, thành phố tại miền Bắc (tương đương so với trung bình nhiều năm).

Ngoài ra, trong thời kỳ các tháng mùa khô đầu năm 2026, tại khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa trái mùa.

Cũng trong khoảng thời gian trên, bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến Việt Nam có khả năng ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm (trên Biển Đông 0,5 cơn; đổ bộ vào đất liền 0,0 cơn).

Về nắng nóng, dự báo từ khoảng cuối tháng 2, đầu tháng 3/2026, có khả năng xuất hiện nắng nóng ở miền Đông Nam Bộ; sau đó có xu hướng gia tăng cường độ và mở rộng dần sang khu vực miền Tây Nam Bộ. Ở khu vực phía Tây Bắc Bộ có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ từ tháng 3/2026.

“Khu vực Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xuất hiện nắng nóng từ khoảng tháng 4; sau đó mở rộng dần toàn khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ từ cuối tháng 4/2026,” chuyên gia Trần Thị Chúc thông tin./.

Hùng Võ/Vietnam+

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/thoi-tiet-trong-dip-tet-nguyen-dan-binh-ngo-2026-dien-bien-the-nao-post1088614.vnp