Thời tiết ngày 4/2: Bắc Bộ nhiều mây, rét sáng sớm, Nam Bộ ngày nắng

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều nơi trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, trong khi các khu vực từ Trung Trung Bộ trở vào Nam phổ biến có mây, ngày nắng.

Không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Ngày 4/2, thời tiết trên cả nước tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh với nền nhiệt thấp về đêm và sáng sớm tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nhiều nơi trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Trong khi đó, các khu vực từ Trung Trung Bộ trở vào Nam phổ biến có mây, ngày nắng; riêng Nam Bộ nắng mạnh, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 33 độ.

Thành phố Hà Nội

- Nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ.

- Trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi; sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, chiều giảm mây và hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Khu vực Tây Bắc Bộ

- Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ, có nơi dưới 11 độ; nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ, riêng Lai Châu và Điện Biên từ 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

- Trời nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm.

Đông Bắc Bộ

- Nhiệt độ thấp nhất từ 12–15 độ, có nơi dưới 11 độ; nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ, có nơi trên 24 độ; riêng vùng núi từ 17-19 độ, có nơi dưới 17 độ.

- Trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi; sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế

- Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ.

- Trời nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng phía Bắc trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Duyên hải Nam Trung Bộ

- Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ, phía Nam có nơi trên 28 độ.

Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

- Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ; nhiệt độ cao nhất từ 25-–28 độ.

- Trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nam Bộ

- Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

- Trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2–3.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ.

- Trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ngày 4/2 vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông: Gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7–8; sóng cao 3-5m; biển động.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa): Gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng cao 2-4m; biển động. Đêm 4/2, gió trên các vùng biển có xu hướng giảm dần.

Tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển trên có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của gió mạnh và sóng lớn.

Ngọc Trần - TTXVN

