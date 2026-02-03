Thời tiết dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ thuận lợi cho việc du Xuân

"Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ 14-20/2, tức 27 Tết đến 4 Tết) cả 3 miền đều có nắng, thuận lợi cho việc du Xuân."

Đó là thông tin đưa ra từ ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia tại Hội thảo thông tin báo chí về dự báo xu thế khí tượng thủy văn năm 2026 và thời tiết tiết Tết Nguyên đán Bính Ngọ diễn ra chiều 3/2 tại Hà Nội

Nhận định cụ thể về xu thế thời tiết dịp Tết, theo Phó Giám đốc Hoàng Phúc Lâm, giai đoạn từ 7-9/2 (20-22 tháng Chạp) khả năng có tác động của không một đợt gió mùa Đông Bắc có cường độ trung bình đến mạnh gây mưa nhiều nơi ở Bắc Bộ, trời rét, vùng núi, trung du rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 12-15 độ C, cao nhất phổ biến từ 15-18 độ C.

Khu vực từ tỉnh Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, từ 7-10/2 có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông; khu vực từ Khánh Hòa đến phía Đông Lâm Đồng, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến ít mưa và ngày có nắng, không xảy ra nắng nóng.

Giai đoạn trước Tết thời điểm từ 10-13/2 (22-26 tháng Chạp), trong đó ngày 11/2 (24 tháng Chạp), các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh có cường độ yếu tăng cường lệch Đông, khu vực Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ, riêng khu vực ven biển, vùng đồng bằng Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa nhỏ, trưa và chiều có hửng nắng ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và trời nắng mạnh hơn ở khu vực phía Tây Bắc Bộ.

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 13-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực phía Đông Bắc Bộ phổ biến từ 19-22 độ C; khu vực phía Tây Bắc Bộ từ 23-26 độ C.

Khu vực Trung Bộ từ ngày 11-13/2 (24-26 tháng Chạp) đêm và sáng có mưa, trưa và chiều mưa giảm; nhiệt độ thấp nhất ở khu vực từ tỉnh Thanh Hóa-Huế phổ biến 16-19 độ C, cao nhất phổ biến từ 23-26 độ C; khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 26-29 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đêm và sáng sớm nhiều mây, có sương mù và sương mù nhẹ, ngày trời nắng nhưng không xảy ra nắng nóng.

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến ở Tây Nguyên từ 14-17 độ C, ở Nam Bộ phổ biến từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên phổ biến 25-28 độ C, ở Nam Bộ từ 30-33 độ C.

Từ ngày 10-11/2 (23-24 tháng Chạp), khu vực phía Nam của cao nguyên Trung Bộ và khu vực Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa trái mùa.Giai đoạn những ngày chính Tết (14-20/2, tức 27 Tết đến 4 Tết) chưa có dấu hiệu xuất hiện của không khí lạnh.

Cụ thể, khoảng thời gian từ ngày14-18/2 (từ ngày 27 Tết đến ngày 2 Tết), các tỉnh miền Bắc phổ biến đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, có sương mù và sương mù nhẹ, trời rét, trưa và chiều trời nắng nhẹ.

Các tỉnh miền Trung phổ biến có mưa vài nơi; khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vài nơi và chưa có dấu hiệu xuất hiện nắng nóng.

"Trong dịp Tết nguyên đán Bính Ngọ, có rất ít khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông. Ngoài ra, bản tin dự báo thời tiết Tết nguyên đán Bính Ngọ sẽ được cập nhật 1 ngày/lần vào 16h30 các ngày từ 6-20/2 trên các website của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia." ông Hoàng Phúc Lâm nhấn mạnh.

Chuyên gia khí tượng thủy văn khuyến cáo, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan.

Do đó, chính quyền và người dân thường xuyên cập nhật, theo dõi thông tin dự báo thời tiết từ cổng thông tin của Cục Khí tượng Thủy văn; Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia tại địa chỉ: nchmf.gov.vn, www.kttv.gov.vn/kttv; trang thông tin của Đài Khí tượng thủy văn địa phương cũng như các cơ quan báo chí, truyền hình chính thống của trung ương và địa phương để chủ động ứng phó./.

Theo TTXVN