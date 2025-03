Thọ Xuân hoàn thành và vượt kế hoạch các nhiệm vụ trọng tâm

Để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân đã tập trung chỉ đạo, cụ thể hóa các chương trình, đề án, kế hoạch trên tinh thần chủ động, sáng tạo, gắn với trách nhiệm của tập thể và người đứng đầu cấp ủy các cấp.

Mô hình trồng dưa vàng ứng dụng công nghệ cao trong nhà lưới của nông dân xã Bắc Lương (Thọ Xuân).

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thọ Xuân lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các cụm công nghiệp trên địa bàn; chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, quy mô lớn theo chuỗi giá trị; chương trình phát triển du lịch gắn với phát huy giá trị các di tích, di sản văn hóa, các điểm du lịch trên địa bàn huyện; xây dựng hệ thống chính trị xã, thị trấn vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Để góp phần cùng Đảng bộ huyện thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, quy mô lớn theo chuỗi giá trị, xã Xuân Sinh đã tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập gắn với bảo vệ môi trường. Đồng thời, khuyến khích phát triển các mô hình sản xuất gia trại, trang trại. Toàn xã đã có 5 mô hình cá- lúa, 2 trang trại chăn nuôi lợn ngoại tập trung và hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung như trồng ớt xuất khẩu, liên kết sản xuất lúa giống thuần, lúa thương phẩm chất lượng cao, khoai tây giống, trồng cây ăn quả...

Tại xã Xuân Hòa, Chủ tịch UBND xã Lê Văn Dũng, cho biết: Gắn thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, quy mô lớn theo chuỗi giá trị với thực hiện XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, địa phương đã xác định phải ưu tiên phát triển kinh tế, trọng tâm là phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập, nâng cao đời sống cho Nhân dân. Trong đó, đáng chú ý, từ vụ đông xuân 2021-2022, toàn xã đã phát triển được khoảng 230ha cây trồng vụ đông/369ha đất nông nghiệp. Các vườn nhà cũng được địa phương khuyến khích, vận động cải tạo để trồng rau sạch, cây ăn quả.

Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả sản xuất, xã Xuân Hòa đã hiện đại hóa hệ thống kênh mương, thủy lợi và đường giao thông nội đồng; hình thành các vùng sản xuất tập trung đưa các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất; chuyển đổi được 50ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây màu và cây ăn quả. Toàn xã có 30 doanh nghiệp, 3 HTX, 187 cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ thương mại, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động; mức thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 76,6 triệu đồng/năm.

Theo báo cáo của Huyện ủy Thọ Xuân, nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm, tạo động lực cho địa phương phát triển nhanh và bền vững, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xây dựng kế hoạch thực hiện gắn với những nội dung cụ thể, qua đó đã đạt được kết quả tích cực. Nổi bật là về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các cụm công nghiệp, huyện có 8/10 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch. Trong đó, riêng năm 2024, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 11.067 tỷ đồng, gấp 2,6 lần so với năm 2020; cơ cấu giá trị sản xuất ngành công nghiệp, xây dựng chiếm 54% cơ cấu kinh tế của huyện, gấp 1,21 lần so với năm 2020. Ngoài ra, đối với các cơ chế về hỗ trợ ngoài hàng rào cụm công nghiệp; hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật làng nghề; hỗ trợ duy trì, khôi phục và phát triển nghề truyền thống, làng nghề cũng được huyện quan tâm thực hiện, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển. Đối với công tác giới thiệu, tạo việc làm cho lao động, năm 2025 đã thu hút và tạo việc làm cho khoảng 25.000 người, gấp 1,63 lần so với năm 2020.

Đối với trọng tâm về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, quy mô lớn theo chuỗi giá trị, huyện có 9/9 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch. Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp được định hướng phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; đồng thời đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai để tổ chức sản xuất tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Huyện đã xây dựng thành công nhãn hiệu chứng nhận gạo Thọ Xuân; 10ha lúa hữu cơ tại xã Xuân Minh; đồng thời phát triển thêm 40 sản phẩm OCOP, nâng tổng số lên 46 sản phẩm OCOP.

Về chương trình phát triển du lịch gắn với phát huy giá trị các di tích, di sản văn hóa, các điểm du lịch trên địa bàn huyện có 10/13 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch. Trong đó, công tác trùng tu, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích, di sản văn hóa, các điểm du lịch trên địa bàn huyện được quan tâm đầu tư, nâng cấp. Toàn huyện đã xây dựng mới 5 tour, tuyến du lịch kết nối với các tour, tuyến trong và ngoài huyện; đưa vào khai thác khu nghỉ dưỡng cao cấp Resort Sao Mai tại xã Thọ Lâm. Tổng lượng khách du lịch từ năm 2020-2025 ước đạt khoảng 2,5 triệu lượt người, đạt 130% so với kế hoạch; phát triển cơ sở lưu trú lên 400 phòng, tăng 200 phòng.

Về chương trình xây dựng hệ thống chính trị xã, thị trấn vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới được tập trung triển khai thực hiện. Toàn huyện có 21/27 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch. Trong đó, hoạt động của hệ thống chính trị xã, thị trấn có nhiều đổi mới, hiệu quả được nâng lên; các cấp ủy, tổ chức đảng phát huy được vai trò là hạt nhân chính trị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Hoạt động của chính quyền ngày càng sâu sát, rõ nét, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực và cải cách thủ tục hành chính; nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội được đổi mới, cơ bản đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của tổ chức và tập hợp, thu hút đoàn viên, hội viên.

Bài và ảnh: Lê Phượng