Thiệu Tiến chú trọng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc quản lý Nhà nước trên địa bàn xã Thiệu Tiến tăng, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC). Trước tình hình đó, cấp ủy, chính quyền xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, chú trọng giải quyết kiến nghị, phản ánh ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững ổn định tình hình địa phương.

Đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm việc với UBND xã Thiệu Tiến.

Chủ tịch UBND xã Thiệu Tiến, Phan Anh Tiến, cho biết: Xã xác định tiếp công dân, giải quyết KNTC là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. Trên cơ sở đó, UBND xã đã ban hành quy chế, quy trình tiếp công dân, xử lý đơn, thư; phân công rõ trách nhiệm cho các bộ phận chuyên môn trong tiếp nhận, phân loại, tham mưu giải quyết, bảo đảm đúng thẩm quyền, trình tự và thời hạn quy định. Nội quy, lịch tiếp công dân định kỳ được niêm yết công khai, tạo thuận lợi để người dân thực hiện quyền kiến nghị, phản ánh, KNTC.

Cùng với đó, xã chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kết hợp thông qua hội nghị ở xã, thôn, tiếp xúc cử tri, hệ thống truyền thanh và hoạt động hòa giải ở cơ sở. Toàn xã đã tổ chức 1 lớp tập huấn với 173 lượt người tham gia, thực hiện 56 lượt tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, hạn chế tình trạng gửi đơn không đúng thẩm quyền, không đúng trình tự.

Một trong những giải pháp được xã quan tâm thực hiện là duy trì nền nếp tiếp công dân, gắn tiếp công dân với đối thoại và giải quyết những vấn đề phát sinh. Bộ phận tiếp công dân tổ chức tiếp thường xuyên từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần; Chủ tịch UBND xã duy trì lịch tiếp định kỳ, đồng thời thực hiện tiếp công dân đột xuất, đối thoại trực tiếp khi cần thiết. Qua đó, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, làm rõ những vấn đề còn vướng mắc, hạn chế phát sinh khiếu kiện phức tạp, kéo dài.

Từ ngày 1/7/2025 đến tháng 10/2026, UBND xã và Chủ tịch UBND xã đã tổ chức 65 buổi tiếp công dân định kỳ, với 171 lượt người, trong đó có 4 đoàn đông người; tiếp nhận 57 vụ việc. Đến nay, đã giải quyết 38 vụ việc, còn 19 vụ việc đang được xem xét, giải quyết theo quy định. Ngoài ra, xã tổ chức 2 buổi tiếp công dân đột xuất và 1 buổi đối thoại trực tiếp với Nhân dân.

Nội dung kiến nghị, phản ánh chủ yếu liên quan đến những hồ sơ chậm được giải quyết, phát sinh vướng mắc qua nhiều thời kỳ. Trước thực tế này, UBND xã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn rà soát từng vụ việc, xác định nguyên nhân, trách nhiệm và hướng xử lý; đồng thời trực tiếp giải thích, hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân.

Trong công tác tiếp nhận, xử lý đơn, thư, xã đã tiếp nhận 98 đơn, trong đó có 96 đơn đủ điều kiện xử lý. Các đơn được phân loại theo nội dung và thẩm quyền; những vụ việc thuộc thẩm quyền được tập trung xem xét, giải quyết, những nội dung không thuộc thẩm quyền được hướng dẫn hoặc chuyển đến cơ quan chức năng theo quy định. Việc theo dõi tiến độ, kết quả xử lý từng vụ việc được chú trọng, góp phần hạn chế tình trạng chuyển đơn lòng vòng, kéo dài.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giải quyết KNTC tại địa phương vẫn còn những khó khăn, nhất là các vụ việc liên quan đến đất đai có nguồn gốc, quá trình quản lý và sử dụng qua nhiều thời kỳ, cần thời gian xác minh, đối chiếu hồ sơ và phối hợp với các cơ quan liên quan. Vì vậy, UBND xã thường xuyên rà soát, kiểm tra việc thực hiện quy định về tiếp công dân, xử lý đơn, thư; chú trọng trách nhiệm của cán bộ, công chức trong tham mưu, giải quyết, theo dõi và lưu trữ hồ sơ, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế phát sinh.

Thời gian tới, xã Thiệu Tiến tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, nâng cao trách nhiệm của chính quyền, nhất là người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng đối thoại, hòa giải và giải quyết kiến nghị ngay từ cơ sở; rà soát, xử lý dứt điểm các vụ việc thuộc thẩm quyền, nhất là những vấn đề liên quan đến đất đai; không để phát sinh điểm nóng, khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa hồ sơ, cập nhật tiến độ xử lý đơn, thư và bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bài và ảnh: Phan Nga