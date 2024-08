Thiệu Lý công bố Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Sáng 31/8, xã Thiệu Lý (Thiệu Hoá) đã tổ chức lễ công bố quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Lãnh đạo huyện Thiệu Hoá trao bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao cùng phần thưởng của UBND tỉnh cho xã Thiệu Lý.

Xã Thiệu Lý bắt đầu hành trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trong điều kiện còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự quan tâm sâu sắc từ tỉnh, huyện và đặc biệt là sự quyết tâm, nỗ lực, đồng thuận của nhân dân, cùng với nhiều cách làm hay và sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện, xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM vào năm 2016. Đến năm 2023, xã hoàn thành 19/19 tiêu chí và được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Tiết mục văn nghệ chào mừng tại buổi lễ.

Trong phát triển kinh tế, xã đã vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng và vật nuôi. Các mô hình kinh tế như trồng cây ăn quả, lúa cá kết hợp, và dưa vàng trong nhà màng, đem lại giá trị kinh tế cao. Xã đã quy hoạch 160 ha và liên kết với doanh nghiệp sản xuất lúa thương phẩm theo quy trình đảm bảo an toàn thực phẩm và được truy xuất nguồn gốc. Đồng thời, có một sản phẩm giò lụa được xếp hạng sản phẩm OCOP 3 sao. Năm 2023, giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha canh tác đạt 120 triệu đồng. Trên địa bàn xã có 22 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ, xây dựng, vận tải, và may mặc; 2 doanh nghiệp tạo việc làm cho hàng trăm lao động nông thôn. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 59,53 triệu đồng, xã không còn hộ nghèo đa chiều, chất lượng cuộc sống người dân ngày càng nâng cao. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 97,47%. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng - an ninh được đảm bảo, và hệ thống chính trị được xây dựng vững mạnh. Hiện có 3/7 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hoá Hoàng Trọng Cường phát biểu tại buổi lễ.

Phong trào xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu diễn ra sôi nổi và rộng khắp trong toàn xã, được cả hệ thống chính trị và đông đảo nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Toàn xã đã huy động tổng kinh phí trên 569 tỷ đồng để đầu tư xây dựng nông thôn mới nâng cao, trong đó nguồn lực từ nhân dân đóng góp hơn 500 tỷ đồng, chiếm gần 90%. Nhân dân toàn xã đã hiến trên 1.896 m2 đất để mở rộng đường giao thông, thảm nhựa Asphalt 3,2 km, chỉnh trang 7 nhà văn hóa, vận động xây dựng mới và chỉnh trang hơn 5 km tường rào mẫu, cùng nhiều mô hình có sức lan tỏa khác

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Hoàng Trọng Cường, Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hoá đã trao Quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao cùng tiền thưởng 800 triệu đồng của UBND tỉnh cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thiệu Lý.

Nhân dịp này, lãnh đạo huyện Thiệu Hóa đã trao phần thưởng 500 triệu đồng cho cán bộ và Nhân dân xã Thiệu Lý.

Thanh Mai (CTV)