Xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025: Nhìn từ 6 chương trình thành phần

Trong thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM tại tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025, có 6 chương trình thành phần được hỗ trợ vốn và cơ chế của Trung ương và tỉnh. Từ công tác triển khai phù hợp với thực tiễn, đến nay các chương trình thành phần này đã mang lại kết quả tích cực cho toàn bộ chương trình lớn.

Hạ tầng giao thông, cảnh quan môi trường ở thôn NTM Linh Sơn, xã miền núi Ngọc Liên.

Đầu tiên phải kể đến Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) có thêm những cơ chế hỗ trợ riêng của tỉnh, góp phần đưa Thanh Hóa luôn nằm trong tốp 5 địa phương dẫn đầu toàn quốc về số lượng sản phẩm OCOP. Thống kê từ Văn phòng Điều phối Chương trình XDNTM tỉnh, Thanh Hóa đã có 645 sản phẩm OCOP, trong đó có 2 sản phẩm OCOP 5 sao, 59 sản phẩm 4 sao. Trước thời điểm giải thể cấp huyện vào ngày 1/7/2025, tất cả 26 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đều có sản phẩm OCOP. Sản phẩm sau khi được xếp hạng OCOP đều tăng trưởng cả về quy mô, số lượng và doanh thu bán hàng khoảng 15 đến 20%. Xuyên suốt giai đoạn này, UBND tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng Điều phối Chương trình XDNTM tỉnh và các sở, ngành có liên quan tham mưu tổ chức hàng trăm cuộc xúc tiến, giới thiệu sản phẩm OCOP tại các siêu thị và tại một số tỉnh, thành phố trong cả nước. Hàng nghìn phiên livetream giới thiệu sản phẩm OCOP Thanh Hóa đã được các đơn vị và chủ thể tổ chức thành công. Văn phòng Điều phối Chương trình XDNTM tỉnh phối hợp mở chuyên mục Review sản phẩm OCOP và đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu sản phẩm OCOP trên Báo và Đài PT-TH Thanh Hóa. Hàng trăm sản phẩm OCOP được quảng bá, giới thiệu trên các sàn thương mại điện tử...

Phát triển du lịch nông thôn cũng là một chương trình thành phần trong XDNTM. Từ tháng 4/2023 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 90/KH-UBND để thực hiện. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt Đề án phát triển du lịch nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030 để triển khai các nhiệm vụ cụ thể, thông qua đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của các sở, ban, ngành. Đồng thời, đẩy mạnh hướng dẫn các địa phương thực hiện việc bảo tồn, phục dựng, khai thác các hoạt động văn hóa truyền thống phục vụ phát triển du lịch nông thôn. Từ đó, các cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội đã vào cuộc, góp phần phát huy vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng, thúc đẩy sự tham gia tích cực và chủ động của doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức kinh tế khác vào phát triển kinh tế du lịch nông thôn thông qua các hình thức liên kết chuỗi giá trị du lịch hiệu quả. Không chỉ có các khu, điểm du lịch như bản Mạ, bản Bút, Pù Luông..., mà hàng trăm điểm tham quan khác đã phát triển. Hàng trăm di tích được trùng tu, hàng chục trò diễn, chương trình dân ca, dân vũ được phục dựng, phát huy giá trị góp phần phát triển du lịch cộng đồng. Giai đoạn 2021-2025, Văn phòng Điều phối XDNTM tỉnh đã phối hợp tổ chức 5 lớp tập huấn Chương trình phát triển du lịch nông thôn cho 371 người đại diện các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình hoạt động trong lĩnh vực du lịch nông nghiệp nông thôn và lao động du lịch nông thôn.

Chương trình chuyển đổi số chính là yếu tố quan trọng để các địa phương XDNTM, hướng tới NTM thông minh. Thực hiện chương trình thành phần này, ngày 20/10/2022 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 252/KH-UBND để thực hiện. Sở Thông tin và Truyền thông (cũ) đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, làm căn cứ để các ngành, địa phương triển khai, thúc đẩy chuyển đổi số, góp phần nâng cao năng lực hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin. Chương trình được tổ chức đồng bộ, đến nay 100% hồ sơ công việc cấp tỉnh, cấp xã được xử lý trên môi trường mạng, vượt chỉ tiêu đề ra. Toàn tỉnh đã triển khai xây dựng được 27 thôn thông minh thuộc 27 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Chỉ tiêu NTM thông minh còn được triển khai tại hàng trăm xã, trong nhiều lĩnh vực, nhất là trong đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Chương trình thành phần “Tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn” được triển khai trên địa bàn tỉnh những năm qua đã giúp các địa phương hoàn thiện nhiều chỉ tiêu, tiêu chí NTM. Tính riêng 6 tháng đầu năm 2025, số hộ dân được sử dụng nước sạch tăng thêm 2.526 hộ so với cuối năm 2024. Đến nay, tỷ lệ hộ dân nông thôn toàn tỉnh được sử dụng nước hợp vệ sinh tăng lên 98,17%. Thực hiện chương trình, ngành nông nghiệp và môi trường cùng các địa phương trong tỉnh cũng cấp mới 13 mã số vùng trồng với 120,18ha diện tích đất trồng trọt, nâng tổng số vùng trồng được cấp mã lên 121 vùng với 1.125ha. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản tăng cường triển khai thực hiện các giải pháp để duy trì và chỉnh trang cảnh quan môi trường nông thôn trong XDNTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợp với các cơ quan Trung ương và địa phương tổ chức phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường đến tất cả các cấp, ngành và mọi người dân bằng nhiều hình thức. Đồng thời thường xuyên phối hợp với các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh để tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông - lâm - thủy sản an toàn.

Thực hiện tiêu chí an ninh - trật tự trong XDNTM, lực lượng công an các cấp đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, cảnh giác đấu tranh làm giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm về giết người, cố ý gây thương tích, trộm cắp, cướp tài sản, hiếp dâm, ma túy... Đến nay, toàn tỉnh đang triển khai 909 mô hình tự quản về an ninh - trật tự và 100 mô hình “Dân vận khéo” trong lực lượng công an.

Một chương trình thành phần khác là “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ XDNTM” cũng có tác động tích cực đến chương trình chung. Từ năm 2021 đến nay, hằng năm Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt các nhiệm vụ, trong đó có từ 10 đến 15 nhiệm vụ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và XDNTM mỗi năm.

Cùng với triển khai các chương trình thành phần nói trên, nhiều nhiệm vụ XDNTM ở các địa phương đã được thực hiện thành công, góp phần xây dựng nên những vùng quê khang trang, sạch đẹp, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao.

Bài và ảnh: Linh Trường