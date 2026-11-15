Thêm trợ lý công nghệ, bớt khó cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính

Thiếu kỹ năng công nghệ thông tin và trang thiết bị số hóa hồ sơ từng là “rào cản” lớn khiến nhiều người dân e ngại khi tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Tại Thanh Hóa, việc kết hợp đội ngũ nhân lực hỗ trợ tại khu dân cư cùng các giải pháp công nghệ như sổ tay điện tử, trạm công dân số và trợ lý ảo AI đang giúp thủ tục hành chính trở nên thân thiện, thuận tiện hơn ngay từ cấp cơ sở.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hạc Thành hướng dẫn người dân thực hiện số hóa hồ sơ trên Kiosk thông minh.

Từ ngày 1/7/2025, Cổng dịch vụ công quốc gia được nâng cấp, tích hợp trên 4.500 thủ tục ở tất cả các cấp để trở thành “một cửa số” duy nhất cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Tuy nhiên, khối lượng thủ tục đồ sộ này vô tình tạo ra áp lực cho người dân, nhất là ở khu vực nông thôn, khi họ phải mất nhiều thời gian và cần kỹ năng tìm kiếm mới chọn đúng thủ tục cần làm.

Trước thực tế đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công ở một số địa phương như: xã Lưu Vệ, xã Thọ Long, phường Hạc Thành... đã phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa xây dựng Sổ tay nghiệp vụ về thủ tục hành chính dưới dạng trang web điện tử. Khi truy cập đường dẫn, cả người dân lẫn cán bộ chuyên môn đều dễ dàng tiếp cận 388 thủ tục thuộc 14 lĩnh vực được phân quyền cho cấp xã. Chỉ với một thao tác bấm chọn “Nộp trực tuyến”, trang web tự động liên kết với hệ thống xác thực điện tử VNeID và Cổng dịch vụ công quốc gia, giúp tiết kiệm thời gian tra cứu và tránh nhầm lẫn giữa các thủ tục cùng lĩnh vực nhưng khác cơ quan xử lý.

Trực tiếp trải nghiệm tiện ích này, chị Đoàn Thị Hồng, ở thôn Thượng Đình, xã Lưu Vệ chia sẻ: Sổ tay nghiệp vụ thủ tục hành chính còn tích hợp tính năng trợ lý ảo và đặt lịch hẹn, giúp người dân chủ động công việc và sắp xếp thời gian thực hiện thủ tục hành chính rất thuận tiện.

Bên cạnh việc cung cấp công cụ để tra cứu, các đơn vị phục vụ hành chính công cũng ưu tiên trang cấp hệ thống trang thiết bị hỗ trợ người dân số hóa giấy tờ. Từ tháng 3/2026, Thanh Hóa chính thức thí điểm vận hành Kiosk thông minh cùng hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công. Đến tháng 8/2026, tỉnh tiếp tục lắp đặt thí điểm mô hình Trạm công dân số tại các điểm công cộng và cơ quan hành chính ở 5 xã, phường gồm: Hạc Thành, Sầm Sơn, Tĩnh Gia, Tiên Trang và Hoằng Tiến.

Các thiết bị này tích hợp đồng bộ máy in, máy scan và máy quét chip điện tử trên thẻ căn cước trong cùng một hệ thống có kết nối internet tốc độ cao. Người dân chỉ cần chọn thủ tục và làm theo hướng dẫn trên màn hình là có thể hoàn thiện, nộp hồ sơ trực tuyến. Giải pháp này vừa rút ngắn thời gian chờ đợi cán bộ hướng dẫn, vừa khắc phục triệt để tình trạng bản chụp giấy tờ điện tử bị mờ nhòe, không đảm bảo chất lượng.

Anh Nguyễn Viết Dũng ở phường Sầm Sơn đánh giá: Quy trình và thao tác trên các thiết bị được thiết kế đơn giản, chất lượng bản quét điện tử của giấy tờ cũng sắc nét khiến việc đính kèm hồ sơ khi thực hiện thủ tục hành chính dễ dàng hơn, đúng chuẩn hơn.

Nhờ triển khai song song giải pháp nhân lực hỗ trợ, tuyên truyền cùng hệ thống thiết bị công nghệ đồng bộ, chỉ tính riêng trong quý III/2026, toàn tỉnh đã tiếp nhận trên 207.500 hồ sơ trực tuyến toàn trình và gần 197.800 hồ sơ trực tuyến một phần. Con số này cao gấp gần 8 lần so với số lượng hồ sơ tiếp nhận trực tiếp, phản ánh sự chuyển dịch mạnh mẽ trong thói quen thực hiện thủ tục hành chính của người dân từ phương thức truyền thống sang môi trường số.

Đại diện Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá hiệu quả thực tế của các mô hình công nghệ thông minh trên địa bàn để tham mưu cho UBND tỉnh nhân rộng phù hợp với điều kiện và nhu cầu từng địa phương, qua đó nâng cao hơn nữa mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp khi tiếp cận các thủ tục hành chính.

Bài và ảnh: Tuyết Hạnh