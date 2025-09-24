Hotline: 0822.173.636   |

Môi trường

Môi trường

Thêm bão Bualoi sắp đi vào Biển Đông

(Baothanhhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, đêm 23/9, áp thấp nhiệt đới phía Đông Philippines đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế Bualoi. Dự báo khoảng đêm 26/9, bão sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 10 năm 2025.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, đêm 23/9, áp thấp nhiệt đới phía Đông Philippines đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế Bualoi. Dự báo khoảng đêm 26/9, bão sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 10 năm 2025.

Bản đồ dự báo đường đi và cường độ của bão Bualoi phát lúc 9h30 ngày 24/9/2025.

Hồi 7h ngày 24/9, tâm bão ở khoảng 9,8 độ vĩ Bắc - 132,4 độ kinh Đông. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88 km/h), giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h.

Dự báo khoảng 7h ngày 25/9, vị trí tâm bão ở 11,3 độ vĩ Bắc - 129,7 độ kinh Đông. Cường độ cấp 9-10, giật cấp 12.

Đến 7h ngày 26/9, vị trí tâm bão ở 13,1 độ vĩ Bắc - 124,8 độ kinh Đông. Cường độ cấp 10, giật cấp 12.

7h ngày 27/9, vị trí tâm bão ở 14,3 độ vĩ Bắc - 118,6 độ kinh Đông, di chuyển vào Biển Đông.Cường độ: cấp 11, giật cấp 14.

Vùng nguy hiểm: Bắc vĩ tuyến 12,0 độ vĩ Bắc - 17,0 độ kinh Đông, phía Đông kinh tuyến 117,0 độ kinh Đông.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông.

Cảnh báo trong 72-120 giờ tới, bão Bualoi tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25 km/h và còn có khả năng mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của bão, từ tối và đêm 26/9, vùng biển phía Đông Bắc và Giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9. Vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 5-7m, biển động dữ dội.

NM

