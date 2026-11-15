Thể thao Thanh Hóa giành thêm 4 HCĐ trong ngày 14/11; Bồ Đào Nha thảm bại trong ngày vắng Ronaldo

Kyrgyzstan thắng đậm Đài Loan 3-0, hẹn Việt Nam ở trận chung kết giải tam hùng; U23 Việt Nam vô địch Gia Lai VTV Cup, Minh Tâm ghi bàn quyết định; V.League: Thanh Hóa đứng thứ 8, tiếp HAGL trên sân nhà ngày 20/11... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (15/11).

Thể thao Thanh Hóa giành thêm 4 HCĐ trong ngày 14/11

Ngày thi đấu 14/11 tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, đoàn thể thao Thanh Hóa giành thêm 4 HCĐ, nâng tổng số huy chương lên 11, gồm 1 HCV, 3 HCB và 7 HCĐ, tạm xếp thứ 14 trên bảng tổng sắp.

Ở môn Kickboxing, Trịnh Đình Đức (hạng 63,5–67kg nam) và Bùi Thị Lương (hạng 48–51kg nữ) là hai VĐV dừng bước ở bán kết và mang về 2 tấm HCĐ.

Ra quân ngày 14/11, các võ sỹ Vovinam cũng đã mang về 2 tấm HCĐ đầu tiên. Lê Thị Hạnh, Lê Thị Thương, Lê Thị Trang và Vũ Thị Nga cùng nhau mang về tấm HCĐ đầu tiên ở nội dung Đơn luyện tay không nữ: Long hổ quyền.

Trương Văn Tuấn khép lại Đại hội lần thứ 3 trong sự nghiệp với tấm HCĐ.

Ở nội dung đối kháng hạng 65-70 kg nam, Trương Văn Tuấn để lại tiếc nuối khi giành HCĐ sau khi thua đối thủ đến từ TP Đà Nẵng ở bán kết. Ở hai kỳ Đại hội năm 2018 và 2022, võ sỹ này từng 2 lần liên tiếp giành HCV.

Đoàn thể thao Thanh Hóa xếp thứ 14 sau ngày thi đấu 14/11.

Đại hội diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12, với 48 môn và 973 nội dung thi đấu.

Kyrgyzstan thắng đậm Đài Loan 3-0, hẹn Việt Nam ở trận chung kết giải tam hùng

Tối 14/11 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình), đội tuyển Kyrgyzstan đã giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Đài Loan (Trung Quốc) tại giải bóng đá tam hùng quốc tế. Các pha lập công của Zhyrgalbek Uulu, Joel Kojo và Akmatov giúp đội bóng Trung Á kiểm soát hoàn toàn thế trận.

Đội tuyển Kyrgyzstan dễ dàng đánh bại Đài Loan. Ảnh: VFF

Với kết quả này, Kyrgyzstan có cùng 3 điểm như đội tuyển Việt Nam nhưng tạm vươn lên dẫn đầu bảng nhờ hơn về hiệu số bàn thắng bại (+3 so với +2).

Trong khi Đài Loan chắc chắn đứng cuối bảng, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Kyrgyzstan diễn ra vào lúc 19h ngày 17/11 sẽ mang tính chất quyết định ngôi vô địch của giải đấu.

U23 Việt Nam vô địch Gia Lai VTV Cup, Minh Tâm ghi bàn quyết định

Tối 14/11, U23 Việt Nam hòa U23 Qatar 1-1 ở lượt trận cuối, qua đó đăng quang Gia Lai VTV Cup 2026 với 7 điểm sau 3 trận bất bại. Qatar mở tỷ số ở phút 20; đến phút 48, Minh Tâm tận dụng tình huống bóng bật ra trong vòng cấm để ghi bàn gỡ hòa. Đây cũng là pha lập công thứ ba của tiền đạo này sau ba trận tại giải.

Tiền đạo Nguyễn Minh Tâm (sinh năm 2005) ghi bàn thắng giúp đội tuyển U23 Việt Nam đăng quang. Ảnh: VFF

Với chức vô địch, U23 Việt Nam nhận khoản thưởng 100.000 USD, tương đương khoảng 2,6 tỷ đồng. Trận đấu cũng cho thấy những khó khăn mà đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh gặp phải trước sức ép và ưu thế thể hình của đối thủ. Sự điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai góp phần tạo ra bàn gỡ, nhưng Williams Minh Hoàng sau đó phải rời sân vì chấn thương.

V.League: Thanh Hóa đứng thứ 8, tiếp HAGL trên sân nhà ngày 20/11

Sau 7 vòng đấu LPBank V.League 1-2026/27, CLB Thanh Hóa có 9 điểm, đứng thứ 8 với thành tích 2 thắng, 3 hòa và 2 thua; ghi 9 bàn, thủng lưới 10 bàn. HAGL xếp thứ 12 với 6 điểm, sau 2 trận thắng và 5 trận thua.

CLB Thanh Hóa sẽ trở lại với guồng quay V.League vào ngày 20/11.

Ở vòng 8, Thanh Hóa sẽ tiếp HAGL lúc 17h ngày 20/11 trên sân vận động Thanh Hóa. Đây là cơ hội để đội bóng xứ Thanh tích lũy điểm số và cải thiện vị trí. Saliou Guindo hiện là chân sút tốt nhất của đội với 4 bàn thắng sau 7 vòng; Nguyễn Văn Tùng có 2 bàn.

Bồ Đào Nha thảm bại trong ngày vắng Ronaldo, Na Uy chấm dứt chuỗi 25 năm không thắng Xứ Wales

Trong trận đầu tiên sau khi Cristiano Ronaldo giã từ ĐTQG, Bồ Đào Nha nhận thất bại bẽ bàng 1-4 ngay trên sân nhà trước Đan Mạch tại Nations League.

Các cầu thủ Bồ Đào Nha mặc áo số 7 để tri ân Ronaldo.

Những pha lập công của Hojbjerg, cú đúp từ Hojlund và bàn thắng của Andersen đã đẩy đoàn quân của Bruno Fernandes vào cảnh trắng tay, trong khi Bernardo Silva chỉ gỡ lại một bàn danh dự cuối trận.

Bồ Đào Nha nhận thất bại bẽ bàng trước Đan Mạch.

Cùng thời điểm, Na Uy tạo nên cột mốc lịch sử khi đánh bại Xứ Wales 3-1, qua đó chấm dứt chuỗi 25 năm không thắng đối thủ này.

Na Uy không cho đối thủ cơ hội giành điểm trên sân nhà.

Các pha lập công của Antonio Nusa, Andreas Schjelderup cùng quả phạt đền thành công từ Erling Haaland đã mang về 3 điểm quý giá cho đội bóng Bắc Âu.

HS