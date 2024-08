Tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Trước việc một số dự án giao thông trọng điểm đang có nguy cơ chậm tiến độ, các ngành chức năng của tỉnh và các địa phương có dự án đi qua đang tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), nguồn vật liệu phục vụ thi công... để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Đơn vị thi công đường giao thông từ Khu Công nghiệp Bỉm Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa.

Theo Sở Giao thông - Vận tải, do khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB đã ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện dự án đường giao thông nối Quốc lộ 217 với Quốc lộ 45 và Quốc lộ 47, mặt bằng thi công của dự án đến nay mới bàn giao 9,326km/14,66km (đạt 63%). Đoạn tuyến từ Km9+326,15 đến Km14+660 chưa GPMB do chưa được các cấp thẩm quyền bổ sung kinh phí để triển khai thực hiện. Dự án đường giao thông từ ngã ba Voi - TP Thanh Hóa đi TP Sầm Sơn, tại vị trí nút giao với đường 4C Km11+743 thi công dở dang và tạm dừng do các hộ dân cản trở thi công yêu cầu bồi thường tổn thất trong quá trình thi công làm ảnh hưởng đến nhà cửa và vật kiến trúc.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa, dù Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc; đồng thời, yêu cầu nhà thầu huy động cao nhất nhân lực, máy móc, thiết bị, vật liệu, bổ sung thêm mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, phấn đấu hoàn thành phần nền đường trước ngày 30/6/2024. Cùng với đó, Sở Giao thông - Vận tải và Ban Quản lý Dự án Đầu tư công trình giao thông thường xuyên tổ chức kiểm tra hiện trường, họp kiểm điểm, chấp thuận điều chỉnh tiến độ thi công chi tiết, nhiều lần có văn bản nhắc nhở và đã có các văn bản cảnh cáo đối với các nhà thầu chậm tiến độ... Tuy nhiên, các nhà thầu chính thi công phần đường vẫn chưa nghiêm túc thực hiện đầy đủ theo các nội dung chỉ đạo, kết luận, dẫn đến tiến độ thi công rất chậm, không thể hoàn thành được dự án theo tiến độ hợp đồng.

Dự án đường giao thông từ Khu Công nghiệp Bỉm Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa do vốn bố trí cho GPMB chưa đáp ứng yêu cầu nên mặt bằng thi công của dự án bàn giao chậm, đến nay mới bàn giao 15,456/16,442km (đạt 94%). Một số vị trí có mặt bằng xen kẹp nên việc triển khai thi công của các nhà thầu để đảm bảo tiến độ của dự án gặp nhiều khó khăn; vật liệu đất đắp, cấp phối đá dăm tại khu vực dự án khan hiếm, giá tăng cao.

Trước những khó khăn, vướng mắc trên, Sở Giao thông - Vận tải đang tích cực phối hợp chặt chẽ với các địa phương nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB, đặc biệt là các dự án còn vướng mắc về mặt bằng như: Đường giao thông từ Khu Công nghiệp Bỉm Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa còn lại 1,07km thuộc địa phận huyện Nga Sơn chưa GPMB; đường giao thông nối Quốc lộ 217 với Quốc lộ 45 và Quốc lộ 47 đoạn tuyến còn lại từ Km9+326,15 đến Km14+660 dài 5,33/14,66km chưa GPMB... Các địa phương tiếp tục gặp gỡ, vận động từng hộ dân còn vướng mắc đồng thuận với các phương án bồi thường GPMB, sớm bàn giao mặt bằng để nhà thầu thi công dự án.

Những khó khăn về vật liệu đất đắp nền đường dự án đường giao thông từ Khu Công nghiệp Bỉm Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa, nhu cầu vật liệu đất đắp nền đường của dự án còn khoảng 265.000m3, hiện đã được UBND tỉnh chấp thuận lấy đất đắp tại 4 mỏ của các Công ty TNHH Cường Giang, Công ty CP Vận tải thủy bộ Hương Xuân, Công ty TNHH Hùng Cường, Công ty TNHH Tiến Chung thuộc phường Bắc Sơn (thị xã Bỉm Sơn). Ngoài ra, Công ty TNHH Cường Giang đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho phép tận thu đất san lấp khu vực khai trường với khối lượng khoảng 223.000m3 và công ty đang lập hồ sơ cấp giấy phép khai thác để gửi cơ quan có liên quan của tỉnh xem xét.

Sở Giao thông - Vận tải cũng đang tập trung đôn đốc các chủ mỏ nâng cao công suất khai thác cung cấp vật liệu đảm bảo phục vụ thi công dự án đúng tiến độ. Ban Quản lý Dự án Đầu tư công trình giao thông thường xuyên giám sát thi công, kiểm tra chất lượng công trình, kiên quyết xử lý vi phạm trong thực hiện hợp đồng thi công. Cùng với đó, đôn đốc các nhà thầu tập trung huy động máy móc, thiết bị, nhân lực, vật tư, tranh thủ thời tiết thuận lợi để tăng ca, tăng kíp, bố trí thêm các mũi thi công, linh hoạt trong việc triển khai các giải pháp thi công. Trong đó, tập trung kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng thi công đối với các nhà thầu đang chậm tiến độ nhất là Dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa.

Để đảm bảo các dự án giao thông hoàn thành đúng kế hoạch đề ra, bên cạnh nỗ lực của các ngành có liên quan của tỉnh, địa phương có dự án đi qua trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, các nhà thầu thi công cần phải tích cực hơn nữa huy động nguồn lực tài chính, phương tiện máy móc và nhân lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao thông.

Bài và ảnh: Lê Hợi