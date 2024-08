EVNNPC kiểm tra tình hình thực hiện đầu tư dự án lưới điện trung hạ và công tác tài chính kế toán tại PC Thanh Hóa

Ngày 1/8, đoàn công tác của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã có buổi làm việc với Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) về tình hình thực hiện đầu tư dự án lưới điện trung hạ áp theo chương trình mục tiêu giai đoạn 2021-2025, công tác tài chính kế toán.

Ông Hoàng Hải, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa báo cáo đoàn kiểm tra Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Báo cáo với đoàn công tác Tổng công ty, ông Hoàng Hải, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa đã thông tin kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, phương án 6 tháng cuối năm 2024, trong đó tập trung vào 2 nội dung về tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng lưới điện trung hạ áp và công tác tài chính kế toán.

Hiện nay, khu vực Thanh Hóa nhận điện từ 4 trạm biến áp 220kV với tổng dung lượng đặt 2.000MVA; 5 nhà máy thủy điện và 1 nhà máy năng lượng mặt trời với tổng công suất 300,8MW.

Công ty đang quản lý và vận hành 27 trạm biến áp/44 MBA 110kV với tổng công suất đặt là 1.900 MVA (tăng 160 MVA so với cùng kỳ năm 2023), 64 lộ đường dây 110kV có tổng chiều dài là 1057,32km.

Trong đó tài sản điện lực là 57 đường dây với tổng chiều dài là 842,26km (gồm 279,64 km mạch đơn và 562,61 km mạch kép); tài sản khách hàng là 7 đường dây với tổng chiều dài là 215,06km (gồm 211,6 km mạch đơn và 3,46 km mạch kép).

Khối lượng đường dây trung áp gồm 259 đường dây trung thế với tổng chiều dài 7.432,78km với 5.431 TBA và 5.490 MBA với tổng công suất 1.354,32 MVA; khối lượng đường dây hạ áp là 12.947,8 km...

Tính đến hết tháng 6 năm 2024, toàn Công ty đang ký kết và quản lý 847.939 hợp đồng, tăng 7.561 hợp đồng so với năm 2023.

Thời gian qua, Công ty đã thường xuyên quan tâm đến công tác đầu tư, cải tạo hệ thống điện, đặc biệt tập trung phối hợp cùng chính quyền địa phương, Ban Quản lý dự án lưới điện miền Bắc, các nhà thầu, đơn vị thi công đẩy nhanh hoàn thành tiến độ các dự án 110kV trọng điểm và hỗ trợ thi công dự án đường dây 500kV mạch 3.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, Công ty đã hoàn thành đóng điện 72/82 dự án, chuẩn bị đầu tư 3 dự án. Đối với các dự án đa chia, đa nối kể từ năm 2020 đến nay đơn vị đã triển khai thực hiện 9 danh mục và 6 danh mục cải tạo mạch vòng theo chuyên đề hàng năm của Tổng Công ty.

Công ty cũng đã chú trọng đến hệ thống tự động hỗ trợ việc quản lý, giám sát và điều khiển tối ưu lưới điện phân phối (DMS) thông qua việc kết nối 442 thiết bị LBS/RE/RMU về Trung tâm Điều khiển xa (TTĐKX), ứng dụng tự động hóa lưới điện (DMS) cho 35 mạch vòng, trong đó năm 2024 ứng dụng cho 13 mạch vòng, thực hiện thay thế 372 MBA vận hành lâu năm trên lưới điện... Việc kết nối thiết bị về TTĐKX giúp giảm thời gian di chuyển thao tác trên lưới, theo dõi được thông số vận hành, sự cố giúp phân tích điều tra sự cố được chuẩn xác. Các mạch vòng ứng dụng DMS cùng với việc đầu tư cải tạo, thay thế các MBA vận hành lâu năm sẽ giúp giảm thời gian chuyển nguồn khi sự cố, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Kết quả tổn thất lũy kế 6 tháng theo chu kỳ thương phẩm thực hiện 3,89% thấp hơn 1,29% so với cùng kỳ và thấp hơn kế hoạch năm 0,08%, theo cấp điện áp là 3,97% giảm 0,26% so với cùng kỳ, không để xảy ra vụ sự cố TBA 110kV, sự cố thoáng qua đường dây giảm 1 vụ so với cùng kỳ năm 2023 và giảm 4 vụ so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2024; không có sự cố kéo dài đường dây, giảm 1 vụ so với cùng kỳ năm 2023 và giảm 2 vụ so với kế hoạch năm 2024...

Về công suất và sản lượng điển hình 7 tháng đầu năm 2024: công suất ngày tăng so với cùng kỳ 2023 là 14,8%, sản lượng ngày Amax 7 tháng đầu năm tăng so với cùng kỳ 2023 là 15,8%. Công ty đã đảm bảo vận hành lưới điện ổn định, an toàn, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, an sinh xã hội trên địa bàn toàn tỉnh. Đặc biệt cấp điện ổn định cho các phụ tải quan trọng và những đợt nắng nóng đột biến và kéo dài từ tháng 4.

Đối với công tác tài chính 6 tháng đầu năm 2024, công tác thu xếp vốn, giải ngân, quyết toán các dự án đầu tư xây dựng, các chỉ tiêu về quản lý tài chính của đơn vị đều đạt và vượt kế hoạch đặc biệt là các chỉ tiêu về hệ số tài chính đạt ở mức độ cao và nằm trong vùng an toàn. Nộp ngân sách địa phương 17,388 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch.

Đại diện các Ban chuyên môn của Tổng công ty, Công ty Điện lực Thanh Hóa cùng thảo luận, phân tích, đánh giá, đề những giải pháp mang tính trọng tâm để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc giúp cho đơn vị đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh do EVNNPC giao năm 2024 cũng như cả giai đoạn 2021-2025.

Sau khi kiểm tra thực tế hiện trạng lưới điện và qua nghiên cứu báo cáo của PC Thanh Hóa, tại buổi làm việc, các Ban chuyên môn của Tổng công ty cùng đơn vị đã đi sâu phân tích, đánh giá một số chỉ tiêu trong nội dung làm việc lần này của đoàn kiểm tra. Qua đó góp ý, đề xuất những giải pháp mang tính trọng tâm để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc giúp cho đơn vị đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh do EVNNPC giao năm 2024 cũng như cả giai đoạn 2021-2025.

Công ty Điện lực Thanh Hóa cũng đưa ra một số kiến nghị và đề xuất với đoàn kiểm tra của Tổng công ty như: Đề nghị Tổng công ty quan tâm ưu tiên nguồn vốn để đầu tư cải tạo để nâng cao chất lượng điện và giảm tổn thất điện năng, trong đó trước mắt đầu tư nâng công suất cho các MBA công suất lớn trên 400kVA với số lượng là 62 MBA, sớm giao 18 danh mục bổ sung năm 2024 cải tạo lưới điện hạ áp đã được các Ban chức năng Tổng công ty thông qua cũng như xem xét giao bổ sung các danh mục Công ty đã trình Tổng công ty. Đối với kế hoạch đầu tư xây dựng hằng năm cần được giao sớm các danh mục đầu tư để các đơn vị thực hiện hoàn chỉnh tất cả các khâu, đặc biệt trong công tác đăng ký kế hoạch sử dụng đất để thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng. Tổng công ty quan tâm chỉ đạo các Ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xây lắp các TBA 110kV Hậu Lộc, Thiệu Hóa.

Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc Lê Minh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Tổng Giám đốc EVNNPC Lê Minh Tuấn yêu cầu PC Thanh Hoá tập trung nghiên cứu đưa ra các giải pháp đồng bộ, linh hoạt và có tính hiệu quả. Trọng tâm là tổ chức rà soát lại toàn bộ thực trạng hệ thống lưới điện, chỉ rõ những tồn tại chính để tập trung đưa ra các phương án khắc phục phù hợp nhất; tăng cường kiểm soát, bổ sung điều chỉnh các thủ tục, tổ chức đào tạo, bồi huấn cho đội ngũ CBCNV liên quan đến lập hồ sơ dự án. Thường xuyên phối hợp Ban quản lý dự án, chắp nối với chính quyền địa phương để nhận được sự quan tâm, ủng hộ và chỉ đạo các vấn đề liên quan giúp cho các dự án điện trên địa bàn về đích đúng tiến độ. Cần đánh giá lại đề án cũ đã đưa ra cho lưới điện trung hạ thế giai đoạn 2021-2025, trên cơ sở đó có sự nâng cấp, điều chỉnh phù hợp. Trong lĩnh vực tài chính kế toán cần chú ý đến thu xếp vốn, kế hoạch giải ngân, đặc biệt đối với hóa đơn, chứng từ liên quan đến các chi phí phải đảm bảo hợp pháp, đúng luật. Đề xuất, triển khai thí điểm mô hình lưới điện thông minh tại một khu vực đáp ứng đủ điều kiện và tính hiệu quả mang lại.

Ông Bùi Lê Cường, thành viên HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Bắc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Kết luận tại buổi làm việc, ông Bùi Lê Cường, thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Thanh Hóa đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024. Đề nghị thời gian tới, Công ty cần tập trung nghiên cứu và đưa ra các giải pháp, đồng bộ triển khai, tổ chức thực hiện để sớm khắc phục có hiệu quả nhất những mặt còn tồn tại, hạn chế. Đặc biệt tiếp tục quan tâm đến công tác đầu tư dự án lưới điện trung hạ áp theo chương trình mục tiêu giai đoạn 2021-2025 và công tác tài chính kế toán, qua đó góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị được giao, đảm bảo mục tiêu cấp điện an toàn, ổn định phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đời sống của Nhân dân địa phương.

Hùng Mạnh – Ngô Huyền