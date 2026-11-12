Thanh Hóa tập trung các giải pháp, phấn đấu thu ngân sách 70.000 tỷ đồng

Đứng thứ 9 toàn quốc về thu ngân sách nhà nước (NSNN), Thanh Hóa đang hướng tới mục tiêu thu ngân sách cả năm 2026 đạt 70.000 tỷ đồng, vượt khoảng 35,5% dự toán. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu này, trong những tháng cuối năm, tỉnh cần thu thêm 11.744 tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, địa phương, trong đó trọng tâm là khai thác hiệu quả nguồn thu từ đất đai, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, hoạt động xuất nhập khẩu và tăng cường chống thất thu ngân sách.

Theo cơ cấu nguồn thu cần thực hiện từ nay đến cuối năm, thu tiền sử dụng đất chiếm tỷ trọng lớn nhất với 5.495 tỷ đồng, tương đương 46,8% tổng số thu cần đạt. Thu nội địa từ các sắc thuế khác cần đạt 3.206 tỷ đồng, chiếm 27,3%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 3.043 tỷ đồng, chiếm 25,9%.

Cơ cấu này cho thấy, áp lực hoàn thành mục tiêu thu ngân sách những tháng cuối năm tập trung chủ yếu vào nguồn thu từ đất đai và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Với yêu cầu thu 5.495 tỷ đồng tiền sử dụng đất trong những tháng cuối năm, việc đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất, tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các dự án khai thác quỹ đất được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Các địa phương cần tập trung hoàn thiện quy hoạch, phương án đấu giá, xác định giá đất, đầu tư hạ tầng và giải phóng mặt bằng; chủ động phối hợp với các sở, ngành tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục, không để quỹ đất có khả năng khai thác nhưng chậm đưa ra đấu giá. Đồng thời, cần xây dựng tiến độ thu cụ thể đối với từng dự án, từng khu đất, gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả thực hiện.

Cán bộ, công chức Thuế tỉnh Thanh Hóa quản lý chặt các khoản thu từ doanh nghiệp ngoài quốc doanh, hộ và cá nhân kinh doanh.

Đối với nguồn thu nội địa từ các sắc thuế khác, mục tiêu cần thực hiện là 3.206 tỷ đồng. Đây là nguồn thu thể hiện rõ tình hình sản xuất, kinh doanh và khả năng phục hồi, mở rộng hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Do đó, cùng với tăng cường quản lý thu, tỉnh đang tập trung, quyết liệt triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Việc khơi thông các nguồn lực đầu tư, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng và nguồn cung vật liệu xây dựng cũng góp phần kích thích hoạt động kinh tế, tạo thêm nguồn thu cho ngân sách.

Cùng với đó Thuế tỉnh Thanh Hóa cũng đang tập trung rà soát các nguồn thu còn dư địa, quản lý chặt các khoản thu từ doanh nghiệp ngoài quốc doanh, hộ và cá nhân kinh doanh; chú trọng những lĩnh vực có nguy cơ thất thu như kinh doanh bất động sản, thương mại điện tử, hoạt động kinh doanh trên nền tảng số. Tăng cường kiểm tra việc kê khai, nộp thuế, sử dụng hóa đơn điện tử, kịp thời phát hiện các hành vi trốn thuế, gian lận thuế, chuyển giá. Đồng thời, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ tài chính, hạn chế phát sinh nợ mới. Yêu cầu đặt ra là quản lý thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, không tạo thêm gánh nặng thủ tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Với 3.043 tỷ đồng cần thu từ hoạt động xuất nhập khẩu, việc duy trì đà tăng trưởng kim ngạch, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thông quan hàng hóa và bảo đảm nguồn thu từ các mặt hàng có đóng góp lớn vào ngân sách là những giải pháp quan trọng. Thanh Hóa có lợi thế từ hoạt động sản xuất công nghiệp, lọc hóa dầu, chế biến, chế tạo và hệ thống cảng biển, logistics. Vì vậy, Hải quan khu vực X chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương nắm chắc kế hoạch sản xuất, nhập khẩu nguyên liệu, máy móc, thiết bị và xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp lớn; dự báo sát sản lượng, kim ngạch, giá cả hàng hóa để xây dựng kịch bản thu phù hợp. Cùng với đó, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thông quan, hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết những vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu, thu hút thêm doanh nghiệp tham gia làm thủ tục hải quan trên địa bàn.

Công tác quản lý rủi ro, kiểm tra sau thông quan, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và trốn thuế cũng được tăng cường nhằm bảo đảm nguồn thu không bị thất thoát. Trong 10 tháng năm 2026, hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tiếp tục có chuyển biến tích cực. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 16,56 tỷ USD, tăng 27% so với cùng kỳ; có thêm 151 doanh nghiệp phát sinh mới hoặc quay lại đăng ký tờ khai, đóng góp thêm nguồn thu ngân sách. Đây là cơ sở để tỉnh tiếp tục khai thác dư địa từ hoạt động thương mại quốc tế trong chặng nước rút.

Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực may mặc xuất nhập khẩu đã đóng góp đáng kể vào ngân sách nhà nước.

Bên cạnh các giải pháp theo từng nguồn thu, yếu tố quyết định là sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, ngành và địa phương. Trong đó, cần tiếp tục đổi mới phương thức điều hành thu ngân sách theo hướng cụ thể, sát thực tế, xác định rõ nguồn thu, tiến độ và trách nhiệm thực hiện. Sở Tài chính, Thuế tỉnh Thanh Hóa và Chi cục Hải quan khu vực X phối hợp thường xuyên cập nhật kịch bản thu, đánh giá khả năng thực hiện của từng khoản thu, kịp thời nhận diện những nguồn thu có nguy cơ hụt để có phương án bù đắp. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh, đồng thời xem xét trách nhiệm đối với những đơn vị thiếu quyết liệt, để chậm tiến độ các nhiệm vụ được giao. Đây cũng là những yêu cầu đã được lãnh đạo tỉnh đặt ra trong chỉ đạo, điều hành thu ngân sách những tháng cuối năm.

Mục tiêu thu 70.000 tỷ đồng không chỉ có ý nghĩa về kết quả thu ngân sách mà còn thể hiện năng lực khai thác nguồn lực, điều hành kinh tế và tạo dư địa tài chính cho tỉnh. Trong bối cảnh thời gian còn lại của năm không nhiều, việc tập trung vào những nguồn thu có khả năng thực hiện, khơi thông các nguồn lực đang bị ách tắc, đồng thời nuôi dưỡng nguồn thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh sẽ là những yếu tố quan trọng để Thanh Hóa phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra.

Khánh Phương