Thanh Hóa hoàn thành 42% chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2025-2030

Đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành 4.877 căn nhà ở xã hội, đạt 93% kế hoạch. Tính tổng thể giai đoạn 2025-2030, tỉnh đã thực hiện khoảng 42% chỉ tiêu của cả giai đoạn mà Chính phủ giao là 11.503 căn.

Sáng 13/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản chủ trì phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2026. Phiên họp được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến với điểm cầu 34 tỉnh, thành phố.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản chủ trì Phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo. (Ảnh: VGP)

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và các sở, ngành, liên quan tham dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Theo chỉ tiêu Chính phủ giao năm 2025, Thanh Hóa cần hoàn thành 5.249 căn nhà ở xã hội. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành 4.877 căn, đạt 93% kế hoạch. Đối với số căn chưa hoàn thành, UBND tỉnh đã chỉ đạo các chủ đầu tư tập trung nguồn lực để hoàn thiện, đưa vào sử dụng chậm nhất trong quý I/2026.

Tính tổng thể giai đoạn 2025-2030, Thanh Hóa đã thực hiện khoảng 42% chỉ tiêu cả giai đoạn mà Chính phủ giao là 11.503 căn.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 6 dự án nhà ở xã hội đã khởi công và đang triển khai thi công; đồng thời có 3 dự án đang tổ chức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư, với tổng quy mô khoảng 7.000 căn hộ, bảo đảm khả năng hoàn thành chỉ tiêu giai đoạn 2026-2030.

Liên quan đến thị trường bất động sản nói chung, nguồn cung dự án bất động sản đa dạng với nhiều loại hình, thị trường phát triển ổn định, không có hiện tượng tồn kho bất động sản đối với các dự án đảm bảo tính pháp lý, đủ điều kiện đưa vào giao dịch kinh doanh. Toàn tỉnh có 56 dự án còn vướng mắc và 48 dự án chưa đưa vào sử dụng.

Tính đến quý III/2025, giá chung cư thương mại dao động từ 18-25 triệu đồng/m2; giá chung cư nhà ở xã hội từ 15-20 triệu đồng/m2; giá đất nền tại khu vực thành phố cũ bình quân khoảng 28 triệu đồng/m2. Giá thuê bất động sản khu công nghiệp dao động từ 50-70 USD/m2.

Về nhu cầu nhà ở xã hội, kết quả khảo sát ban đầu cho thấy toàn tỉnh có khoảng 14.775 đối tượng có nhu cầu mua, thuê mua nhà ở xã hội. UBND tỉnh đang tiếp tục rà soát nhu cầu thuê nhà ở trên địa bàn, bao gồm nhà ở xã hội và nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuê, làm cơ sở đề xuất chỉ tiêu phát triển nhà ở cho thuê giai đoạn 2027-2030.

Liên quan đến việc thành lập Quỹ nhà ở địa phương, UBND tỉnh Thanh Hóa đã thống nhất chủ trương giao Quỹ Đầu tư phát triển Thanh Hóa thực hiện các mục tiêu của Quỹ nhà ở địa phương theo quy định. Hiện các cơ quan chức năng đang rà soát, tham mưu điều chỉnh quy định về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của quỹ, bảo đảm phù hợp với Nghị định số 302/2025/NĐ-CP ngày 19/11/2025 của Chính phủ. Dự kiến trong tháng 2/2026 sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc thành lập Quỹ nhà ở địa phương.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, cả nước có 2.169 dự án nhà ở thương mại, khu đô thị; 698 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai. Tính đến ngày 15/12/2025, cả nước dự kiến hoàn thành 102.633 căn nhà ở xã hội, đạt 102% kế hoạch được giao năm 2025.

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội, các bộ, ngành và địa phương đang tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách về đất đai, tín dụng, thuế và thủ tục đầu tư; thúc đẩy phát triển nhà ở cho thuê, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp, nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức, nhằm đa dạng hóa nguồn cung và đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế.

Thời gian qua, đặc biệt là năm 2025, chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tiếp tục được quan tâm hoàn thiện. Trong đó, Chính phủ đã trình Quốc hội ban hành 1 nghị quyết, ban hành theo thẩm quyền 4 nghị định về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội, sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến lĩnh vực nhà ở, quản lý thị trường bất động sản.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: VGP)

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định: Phát triển nhà ở xã hội phải được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, vừa bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, vừa góp phần thúc đẩy tăng trưởng, ổn định thị trường và giữ vững trật tự, an toàn xã hội trong giai đoạn tới.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện chính sách nhà ở xã hội và phát triển thị trường bất động sản theo hướng đồng bộ, hiệu quả, sát thực tiễn; yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, tiếp cận vốn, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và nhà ở công nhân, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách tại cơ sở.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương cần tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương, chủ động xây dựng kế hoạch, huy động nguồn lực và tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án về phát triển nhà ở xã hội, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và ổn định thị trường bất động sản trong thời gian tới.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ các dự án đã được chấp thuận; khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu về thị trường bất động sản trên toàn quốc; tăng cường quản lý thị trường bất động sản, kiểm soát tình trạng đầu cơ, thổi giá, bảo đảm thị trường phát triển ổn định, lành mạnh.

Minh Hằng