Thanh Hóa đề xuất Trung ương hỗ trợ 1.000 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai

UBND tỉnh Thanh Hóa đã có báo cáo gửi Bộ Tài chính về tình hình thiệt hại và đề xuất nhu cầu hỗ trợ kinh phí từ Ngân sách Trung ương để khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Hoàng Đông)

Theo nội dung báo cáo, do ảnh hưởng các đợt thiên tai từ đầu năm 2025, đặc biệt là ảnh hưởng của 3 cơn bão: số 3, số 5, số 10, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra mưa to đến rất to, gây ra tình trạng lũ lụt, ngập úng, sạt lở đất nghiêm trọng tại nhiều địa phương đặc biệt là các xã miền núi, gây thiệt hại nặng nề về tính mạng, tài sản, hạ tầng kinh tế - xã hội, ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt và hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhân dân. Ứớc tính giá trị thiệt hại khoảng 4.082 tỷ đồng.

Do ảnh hưởng của bão và mưa lũ năm 2025, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có 15 người chết, 13 người bị thương, 01 người mất tích; 3.409 ngôi nhà bị hư hỏng; 287 lượt điểm/trường bị ảnh hưởng; 84 cơ sở y tế bị ảnh hưởng, hư hỏng; 43.314 ha lúa, 11.305 ha rau màu hoa màu, 14.247 ha cây hàng năm bị thiệt hại; 6.614 con gia súc và 799.407 con gia cầm bị chết; 76 sự cố đê điều; các tuyến đường Quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở, hư hỏng với khối lượng khoảng 991.128 m3 đất, đá, bê tông, nhựa đường...

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, tỉnh Thanh Hóa đã chủ động bố trí ngân sách địa phương, kết hợp với kinh phí bổ sung từ ngân sách trung ương để hỗ trợ các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục, xử lý hậu quả thiên tai nhất là tại các xã miền núi, vùng khó khăn.

Trong đó, tỉnh ưu tiên đảm bảo nhu yếu phẩm, hỗ trợ các trường đơn vị khắc phục các hạng mục thiết yếu, công trình dân sinh (nhà ở, trường học, bệnh viện, đường giao thông nông thôn, cầu dân sinh và các công trình công cộng,...) nhằm sớm ổn định đời sống, sinh hoạt của nhân dân sau bão.

Tuy nhiên, mức độ thiệt hại đo thiên tai từ đầu năm đến nay gây ra trên địa bàn tỉnh là rất lớn, trong khi điều kiện ngân sách địa phương còn nhiều khó khăn, mới chỉ đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu xử lý, khắc phục thiệt hại. Còn rất nhiều công trình, cơ sở hạ tầng thiết yếu khác như đê điều, hồ đập, đường giao thông... bị hư hỏng nặng chưa bố trí được nguồn kinh phí để khắc phục, xử lý.

Trong bối cảnh tình hình mưa bão, dịch bệnh dự kiến còn diễn biến phức tạp, cần phải dành nguồn lực để dự phòng cấp bách phát sinh; để khắc phục nhanh chóng hậu quả thiên tai từ đầu năm 2025, UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị Bộ Tài chính xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Thanh Hóa số tiền 1.000 tỷ đồng.

Từ nguồn kinh phí này, tỉnh Thanh Hóa dự kiến đầu tư 32 công trình xử lý sự cố sạt lở các mái đê, kè tại một số địa phương; xây dựng kè chống sạt lở tại một số trường học, cơ quan khu vực miền núi; xây dựng mới các khu tái định cư tại các xã Trung Hạ, Yên Nhân, Bát Mọt... nhằm sớm ổn định đời sống nhân dân và hoạt động phát triển kinh tế - xã hội.

NM (Nguồn: UBND tỉnh)