Thanh Hóa đặt mục tiêu 88% trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia vào năm 2030

Thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu đến năm 2030, toàn tỉnh có 88% trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia, cao hơn 8% so với mục tiêu chung của cả nước.

Nhiều trường học vùng cao được đầu tư cơ sở vật chất, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia.

Trước khi sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập, Thanh Hóa có trên 1.900 trường học, từ bậc mầm non đến THPT; trong đó, tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 87%.

Sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 826 trường, trong đó có 635 trường đạt chuẩn quốc gia, tương đương gần 77%. So với trước khi sắp xếp, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh giảm hơn 10%.

Để thực hiện mục tiêu 88% trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia vào năm 2030, tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành và địa phương; bố trí kinh phí từ ngân sách, nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác đầu tư cho giáo dục, đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ đổi mới tư duy quản trị; ưu tiên phân cấp, phân quyền cho cơ sở giáo dục; tiến hành chuyển đổi số toàn diện; triển khai trường học số, lớp học thông minh; phấn đấu hoàn thiện mạng lưới trường lớp đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh ở tất cả khu vực, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn và biên giới đất liền...

Thông tư số 57/2026/TT-BGDĐT được ban hành vào tháng 7/2026 quy định: Trong trường hợp tất cả các cơ sở giáo dục tham gia sáp nhập, hợp nhất đều có bằng công nhận chuẩn quốc gia còn thời hạn, thì sẽ được bảo lưu kết quả công nhận theo mức thấp nhất. Như vậy, sẽ có những phân hiệu trường học đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 bị giảm xuống mức độ 1; hoặc đã đạt chuẩn mức độ 1, mức độ 2 nhưng phải quay về mốc chưa đạt chuẩn.

Tuy nhiên, theo các nhà trường, điều này không ảnh hưởng nhiều đến quá trình xây dựng trường chuẩn quốc gia.

Thư viện thuộc Phân hiệu Đông Văn, Trường Tiểu học Đông Quang.

Thầy giáo Lê Minh Năm, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Quang (phường Đông Quang) cho biết: “Việc thay đổi quy định xét trường chuẩn quốc gia theo Thông tư 58 không gây khó khăn cho quá trình xây dựng trường chuẩn quốc gia. Sau sắp xếp, quy mô của trường tăng lên, nguồn lực cũng tăng, chúng tôi có điều kiện tập trung đầu tư xây dựng cho phân hiệu chưa đạt chuẩn, hoặc mới đạt chuẩn ở mức độ 1”.

Còn thầy giáo Hoàng Văn Quyết, Hiệu trưởng Trường THCS Cẩm Thủy 2, xã Cẩm Thủy cho rằng, thời gian qua các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao chất lượng cơ sở vật chất cho ngành giáo dục. Đây là điều kiện quan trọng để các nhà trường thực hiện lộ trình xây dựng trường chuẩn quốc gia.

“Trường THCS Cẩm Thủy 2 được công nhận đạt chuẩn quốc gia lần đầu vào năm 2012 và hiện tại đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Những năm trước do cơ sở vật chất chưa đảm bảo, phòng học còn thiếu, nên chúng tôi rất khó khăn trong việc xây dựng trường đạt chuẩn mức độ 2. Tháng 5/2026 trường được bàn giao 1 dãy phòng học mới, với 10 phòng học khang trang. Hiện tại cơ sở vật chất của nhà trường đã tương đối đầy đủ, đáp ứng nhu cầu dạy và học. Theo lộ trình, chúng tôi đang phấn đấu đến năm 2028 sẽ được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2”, thầy Quyết nói.

Trường THCS Cẩm Thủy 2 (xã Cẩm Thủy) được đầu tư xây dựng dãy phòng học mới.

Xây dựng trường chuẩn quốc gia là một chủ trương chiến lược lớn đối với ngành giáo dục và đào tạo cả nước nói chung, tỉnh Thanh Hóa nói riêng. Thực hiện tốt chủ trương này sẽ tạo tiền đề quan trọng thúc đẩy việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, qua đó thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

An Thư