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Thanh Hóa có ba nhà giáo được vinh danh giáo viên tiêu biểu cấp trung ương năm 2026

Linh Hương
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(Baothanhhoa.vn) - Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã công bố danh sách 100 nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp trung ương năm 2026. Tuổi trẻ Thanh Hóa tự hào có ba nhà giáo trẻ được vinh danh.

Thanh Hóa có ba nhà giáo được vinh danh giáo viên tiêu biểu cấp trung ương năm 2026

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã công bố danh sách 100 nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp trung ương năm 2026. Tuổi trẻ Thanh Hóa tự hào có ba nhà giáo trẻ được vinh danh.

Thanh Hóa có ba nhà giáo được vinh danh giáo viên tiêu biểu cấp trung ương năm 2026

Ba nhà giáo tiêu biểu cấp Trung ương năm 2026 của tỉnh Thanh Hóa.

Ba nhà giáo tiêu biểu cấp Trung ương năm 2026 của tỉnh Thanh Hóa gồm: TS. Đỗ Thị Lam, Giảng viên Trường Đại học Hồng Đức; thầy giáo Phạm Hữu Hảo, Trung tâm GDNN-GDTX Cẩm Thủy và cô giáo Lê Ngọc Ánh, Trường Mầm non Quảng Ninh.

Đặc biệt, TS. Đỗ Thị Lam, Giảng viên Trường Đại học Hồng Đức đã có 2 lần được vinh danh giáo viên tiêu biểu cấp trung ương vào các năm 2024 và 2026.

Giải thưởng là sự ghi nhận những nỗ lực, cống hiến và thành tích nổi bật của các nhà giáo trẻ trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hoạt động tình nguyện và công tác Đoàn, Hội, Đội.

Lễ tuyên dương trao Giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp trung ương năm 2026 dự kiến tổ chức tại TP. Đồng Nai từ ngày 17 - 18/11.

Linh Hương

Từ khóa:

#Đoàn TNCS Hồ Chí Minh #Trường Đại học Hồng Đức #Nhà giáo #Tuổi trẻ Thanh Hóa #Vinh danh #tiêu biểu #Giáo viên #Nghiên cứu khoa học #Cẩm Thủy #Công bố

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