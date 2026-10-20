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Thanh Hóa chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển

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(Baothanhhoa.vn) - Theo dự báo, từ ngày 21 đến 22/10, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2-4m. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn số 96/CV-PTDS ngày 20/10/2026 yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn cho người và tài sản.

Thanh Hóa chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển

Theo dự báo, từ ngày 21 đến 22/10, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2-4m. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn số 96/CV-PTDS ngày 20/10/2026 yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn cho người và tài sản.

Thanh Hóa chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển

Tàu cá về neo đậu tại âu tránh trú bão Lạch Hới. Ảnh: Đình Giang

Để chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các sở, ngành, UBND các xã, phường ven biển, các địa phương nghề cá và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

Theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến gió mạnh trên biển; kịp thời thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Các đơn vị cần duy trì thông tin liên lạc thường xuyên với các phương tiện hoạt động trên biển nhằm kịp thời xử lý những tình huống bất lợi có thể xảy ra.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa theo dõi sát diễn biến thời tiết, tổ chức dự báo, cảnh báo và cung cấp thông tin kịp thời đến các cơ quan, đơn vị liên quan và Nhân dân để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, Đài Thông tin Duyên hải Thanh Hóa cùng hệ thống thông tin cơ sở tăng cường thông tin về diễn biến gió mạnh trên biển, giúp người dân nắm bắt tình hình, chủ động phòng tránh, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Các đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

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Từ khóa:

#Thanh hóa #Gió mạnh #Ứng phó #khu vực Bắc biển Đông #trên biển #Báo và Phát thanh #Phòng thủ #Dự báo #Triển khai #Phòng chống thiên tai

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