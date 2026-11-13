Thanh Hóa ban hành quy chế điều động, thuyên chuyển nhà giáo công lập

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 133/2026/QĐ-UBND về Quy chế điều động, thuyên chuyển nhà giáo tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa.

Quy chế quy định cụ thể về đối tượng, nguyên tắc, điều kiện, thời hạn, trình tự, thủ tục và thẩm quyền thực hiện điều động, thuyên chuyển nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công lập.

Theo đó, việc điều động được áp dụng đối với giáo viên dôi dư do sắp xếp trường lớp, mất cân đối thừa - thiếu nhân lực; giáo viên có nguyện vọng công tác tại vùng khó khăn; giáo viên có năng lực, kinh nghiệm được điều động để hỗ trợ các cơ sở giáo dục và các trường hợp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thời hạn điều động được quy định từ 12 đến 36 tháng tùy từng đối tượng. Riêng giáo viên hoàn thành thời gian công tác tại vùng khó khăn được xem xét bố trí ổn định tại cơ sở giáo dục mới theo nguyện vọng và nhu cầu sử dụng nhân lực.

Đáng chú ý, việc điều động phải bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, phù hợp với vị trí việc làm và không làm ảnh hưởng đến hoạt động dạy học. Giáo viên nữ mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc diện được xem xét không điều động, trừ trường hợp tự nguyện.

Về thời điểm, công tác điều động được thực hiện sau khi kết thúc năm học và hoàn thành trước khi bắt đầu năm học mới. Trường hợp phát sinh yêu cầu đột xuất, cơ quan có thẩm quyền quyết định thời điểm thực hiện phù hợp với nhiệm vụ.

Đối với thuyên chuyển, nhà giáo phải đáp ứng tiêu chuẩn vị trí việc làm, có nguyện vọng và sự đồng ý của các cơ quan, đơn vị liên quan; thông thường phải có đủ 3 năm công tác kể từ ngày tuyển dụng, trừ trường hợp được pháp luật quy định ngoại lệ.

Quy chế cũng quy định thời hạn giải quyết hồ sơ điều động, thuyên chuyển là 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, góp phần thống nhất quy trình quản lý, bố trí và sử dụng đội ngũ nhà giáo, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Linh Hương