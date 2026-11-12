“Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống“: Mỗi người một giai điệu, triệu người cùng tạo nên thanh âm Việt Nam

Với thông điệp “Mỗi người một giai điệu. Triệu người cùng tạo nên thanh âm Việt Nam”, chương trình “Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống” năm 2026 hướng tới khơi dậy sức sáng tạo âm nhạc trong cộng đồng, phát hiện, lưu giữ những thanh âm gắn với đời sống và bản sắc văn hóa Việt Nam, đồng thời từng bước xây dựng Ngân hàng giai điệu Việt Nam và Bản đồ âm nhạc Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa.

Chương trình bắt đầu từ 12/10/2026 và kéo dài đến hết ngày 30/11/2026.

Công tác chấm chung khảo được thực hiện sau ngày 30/11/2026; lễ công bố kết quả và trao giải dự kiến tổ chức trong tháng 12/2026.

Người quan tâm có thể tham gia chương trình tại website chính thức: thanham.vn.

Các mốc cụ thể của từng cuộc thi, tuần thi, thời gian bình chọn, khóa dữ liệu, xác thực kết quả và trao giải sẽ được Ban Tổ chức công bố trên website thanham.vn, Báo Văn Hóa điện tử (baovanhoa.vn), các kênh truyền thông mạng xã hội chính thức của Ban Tổ chức và Báo Văn Hóa.

Theo Báo Văn Hóa

Nguồn: https://baovanhoa.vn/thanh-am-viet-nam-giai-dieu-cuoc-song-moi-nguoi-mot-giai-dieu-trieu-nguoi-cung-tao-nen-thanh-am-viet-nam-273922.html