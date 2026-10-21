Thang máng cáp: “Xương sống” của hệ thống điện trong nhà xưởng và tòa nhà hiện đại

Ít khi được chú ý vì thường nằm trên trần hoặc trong hộp kỹ thuật, thang máng cáp lại là bộ khung gánh toàn bộ đường dây của một công trình. Loại kết cấu, lớp phủ và tiêu chuẩn được chốt ngay trên bản vẽ sẽ quyết định tuyến điện có an toàn, dễ bảo trì và trụ được bao lâu.

Thang máng cáp gánh toàn bộ tuyến cáp đi qua tầng kỹ thuật. Ảnh minh họa: Wikimedia Commons (CC0).

Thang máng cáp là gì?

Thang máng cáp là tên gọi chung cho hệ thống kết cấu kim loại dùng để nâng đỡ, dẫn hướng và bảo vệ dây cáp điện, cáp điều khiển, cáp mạng trong công trình. Vật liệu phổ biến là thép tấm có lớp phủ bảo vệ, ngoài ra còn có inox và nhôm. Hệ thống gồm ba nhóm chính.

Thang cáp (cable ladder)

Thang cáp có cấu tạo giống một chiếc thang nằm ngang: hai thanh dọc hai bên, nối với nhau bằng các thanh ngang cách đều. Kết cấu hở giúp cáp tản nhiệt tốt, phù hợp tuyến cáp nguồn có tiết diện lớn, khối lượng nặng và đi xa.

Máng cáp (cable trunking)

Máng cáp là dạng hộp kín, thường có nắp đậy. Loại này che chắn cáp khỏi bụi, nước nhỏ giọt và va chạm cơ học. Máng cáp hay được dùng cho tuyến cáp nhẹ, cáp tín hiệu hoặc khu vực cần thẩm mỹ.

Khay cáp (cable tray)

Khay cáp có đáy liền, đục lỗ đều và thường không có nắp. Đây là giải pháp trung gian: đáy đỡ cáp liên tục, lỗ đục giúp thoáng nhiệt và thuận tiện bắt dây rút cố định cáp.

Vai trò của thang máng cáp trong công trình

Nếu tủ điện là “trái tim” của hệ thống điện thì thang máng cáp là “xương sống”: nó định hình đường đi của hàng nghìn mét cáp từ trạm biến áp, tủ tổng đến từng máy móc, từng tầng nhà.

Thang cáp và máng cáp đỡ các tuyến cáp riêng biệt trên trần. Ảnh minh họa: Wikimedia Commons (CC0).

Bảo vệ cáp và an toàn vận hành

Cáp được đỡ chắc chắn sẽ không bị võng, kéo căng hay cọ xát vào cạnh sắc. Bố trí cáp có khoảng cách còn hạn chế tích nhiệt, nguyên nhân làm lão hóa vỏ cách điện.

Quản lý tuyến cáp khoa học

Cáp động lực, cáp điều khiển và cáp mạng có thể đi trên các tuyến riêng, giảm nhiễu tín hiệu và giúp kỹ thuật viên dễ truy vết khi có sự cố.

Linh hoạt khi mở rộng

Mỗi lần lắp thêm máy hay mở thêm khu chức năng, cáp mới chỉ việc đặt lên tuyến đang có, không phải đục phá tường, trần. Vì vậy, thiết kế thường dành sẵn một phần bề rộng máng cho lần mở rộng sau.

Xu hướng sơn tĩnh điện và mạ kẽm nhúng nóng

Lớp phủ bề mặt quyết định phần lớn tuổi thọ của thang máng cáp. Bên cạnh tôn mạ kẽm sẵn và mạ kẽm điện phân, hai phương án được nhiều chủ đầu tư lựa chọn là sơn tĩnh điện và mạ kẽm nhúng nóng.

Sơn tĩnh điện: bền đẹp cho không gian trong nhà

Bột sơn tích điện được phun lên thép đã xử lý sạch, rồi sấy nóng để chảy thành màng bám chắc, bề mặt mịn và đa dạng màu.

Nhờ vậy, sơn tĩnh điện thường thấy ở văn phòng, phòng máy chủ và cơ sở y tế. Một số công trình dùng màu khác nhau để phân biệt tuyến động lực, điện nhẹ và phòng cháy. Tuy vậy, lớp sơn phù hợp nhất với môi trường trong nhà, khô ráo.

Bột sơn tích điện được phun lên chi tiết kim loại trong buồng sơn. Ảnh minh họa: Wikimedia Commons (phạm vi công cộng).

Mạ kẽm nhúng nóng: lựa chọn cho môi trường khắc nghiệt

Sau khi cắt, đột và chấn hoàn chỉnh, từng chi tiết được ngâm trong kẽm lỏng ở nhiệt độ quanh 450°C. Kẽm phủ kín cả mép cắt, lỗ đột và tạo lớp hợp kim kẽm – sắt liên kết với thép nền. Khi bề mặt bị trầy nhẹ, kẽm vẫn bảo vệ thép theo cơ chế anode hy sinh.

Vì thế, mạ kẽm nhúng nóng được ưu tiên cho tuyến cáp ngoài trời, nhà máy hóa chất, xử lý nước, công trình ven biển. Đổi lại, bề mặt kém thẩm mỹ hơn, chi phí cao hơn, và mép cắt sửa tại công trường cần phủ lại bằng sơn giàu kẽm.

Cần phân biệt mạ nhúng nóng sau gia công với tôn mạ kẽm sẵn. Tôn mạ lớp Z275 chỉ có 275 g/m2 kẽm cho cả hai mặt, mỏng hơn nhiều so với lớp nhúng nóng, và mép cắt, lỗ đột không được phủ lại. Khi so sánh báo giá, nên ghi rõ phương pháp mạ.

Vân hoa kẽm đặc trưng trên bề mặt thép mạ kẽm nhúng nóng. Ảnh minh họa: Wikimedia Commons (phạm vi công cộng).

Yêu cầu về tiêu chuẩn và độ dày tôn

Các tiêu chuẩn thường được viện dẫn

- TCVN 10688:2015: tiêu chuẩn quốc gia về hệ thống máng cáp và thang cáp dùng để quản lý cáp, tương đương IEC 61537:2006.

- IEC 61537: tiêu chuẩn quốc tế, bản mới nhất công bố năm 2023, quy định cách thử tải trọng làm việc an toàn, phân cấp mức chống gỉ và yêu cầu dẫn điện liên tục.

- NEMA VE 1-2017: tiêu chuẩn Bắc Mỹ về hệ máng cáp kim loại, thường gặp ở dự án có tư vấn thiết kế từ Mỹ.

- ISO 1461:2022: quy định lớp mạ kẽm nhúng nóng trên sản phẩm thép đã gia công.

Phiên bản tiêu chuẩn áp dụng cần được ghi rõ trong hồ sơ thiết kế được duyệt.

Độ dày lớp mạ theo ISO 1461

Theo ISO 1461, độ dày trung bình tối thiểu của lớp kẽm phụ thuộc độ dày thép nền (áp dụng cho chi tiết không qua ly tâm sau khi nhúng):

Độ dày thép nền Lớp kẽm trung bình tối thiểu Dưới 1,5 mm 45 μm (325 g/m2) Từ 1,5 mm đến 3 mm 55 μm (395 g/m2) Trên 3 mm đến 6 mm 70 μm (505 g/m2) Trên 6 mm 85 μm (610 g/m2)

Độ dày tôn phải đi cùng tải trọng và nhịp đỡ

IEC 61537 không ấn định một độ dày tôn cố định mà đánh giá sản phẩm qua thử tải tại nhịp đỡ công bố. Trên thực tế, máng và khay cỡ nhỏ hay dùng tôn 1,0–1,2 mm; tuyến cáp nguồn lớn thường cần từ 1,5 đến 2,0 mm, có khi dày hơn nữa.

Vì vậy, kỹ sư nên bắt đầu từ khối lượng cáp trên mỗi mét, khoảng cách giá treo và dự phòng mở rộng, rồi đối chiếu bảng tải trọng của nhà sản xuất. Khi nghiệm thu, nên đo lại độ dày tôn và lớp mạ thực tế.

Độ dày tôn và nhịp đỡ quyết định khả năng chịu tải của tuyến máng cáp. Ảnh minh họa: Wikimedia Commons (CC0).

Chọn đúng từ đầu để không phải làm lại

Một lựa chọn sai có thể khiến tuyến cáp bị võng, gỉ sét sau vài năm hoặc phải tháo dỡ khi mở rộng. Ba câu hỏi cần trả lời từ khâu thiết kế là: môi trường lắp đặt, tải trọng cáp và tiêu chuẩn áp dụng.

Một số nhà sản xuất trong nước như Kandex Việt Nam hiện sản xuất đủ ba dòng thang, máng và khay với nhiều lựa chọn lớp phủ. Dù chọn đơn vị nào, chủ đầu tư nên yêu cầu bảng tải trọng, kết quả đo lớp mạ và hồ sơ chất lượng khớp với đúng mẫu hàng mình đặt. Khi “xương sống” được chọn đúng, hệ thống điện mới vận hành an toàn và bền vững.