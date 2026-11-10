Thặng dư thương mại Trung Quốc vượt 1.000 tỷ USD

Thặng dư thương mại của Trung Quốc đã vượt mốc 1.000 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm 2026, khi xuất khẩu tăng mạnh nhờ nhu cầu toàn cầu đối với các sản phẩm công nghệ cao phục vụ phát triển hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI). Tuy nhiên, kết quả này cũng cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới ngày càng phụ thuộc vào thị trường nước ngoài trong bối cảnh tiêu dùng nội địa còn yếu, đồng thời làm gia tăng nguy cơ căng thẳng thương mại với các đối tác lớn.

Theo số liệu công bố ngày 10/11 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, xuất khẩu trong tháng 10 tăng 35,2% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ thấp hơn mức tăng 36,3% của tháng 9 nhưng vượt dự báo 33,5% của giới phân tích. Trong khi đó, nhập khẩu tăng 41,6%, cao hơn mức dự báo 32% và tăng tốc so với mức 31% trong tháng trước. Nhờ đó, thặng dư thương mại của Trung Quốc trong 10 tháng đạt 1.040 tỷ USD, vượt mốc 1.000 tỷ USD sớm hơn một tháng so với năm 2025 và đánh dấu năm thứ hai liên tiếp đạt mức này. Đà tăng chủ yếu được hỗ trợ bởi nhu cầu đối với các sản phẩm công nghệ cao, đặc biệt là linh kiện và thiết bị phục vụ hạ tầng AI.

Tuy nhiên, sự bùng nổ xuất khẩu cũng phản ánh những mất cân đối trong nền kinh tế Trung Quốc. Thị trường bất động sản suy yếu kéo dài, tài sản hộ gia đình giảm giá trị và tâm lý thận trọng khiến người tiêu dùng hạn chế chi tiêu. Trong khi đó, các nhà sản xuất, đặc biệt là ngành ô tô, ngày càng tìm kiếm thị trường nước ngoài để bù đắp nhu cầu trong nước suy giảm. Doanh số ô tô nội địa đã giảm tháng thứ 12 liên tiếp trong tháng 10.

Thặng dư thương mại gia tăng cũng có thể làm trầm trọng thêm bất đồng với các đối tác. Liên minh châu Âu (EU) đang thúc đẩy các biện pháp hạn chế nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc, trong khi thỏa thuận giới hạn xuất khẩu xe hybrid của Bắc Kinh sang thị trường này dự kiến tạo thêm áp lực điều chỉnh thương mại. Theo các chuyên gia, nguy cơ áp thuế bổ sung và dựng thêm rào cản thương mại sẽ còn cao trong năm 2027, nhất là khi doanh nghiệp Trung Quốc tiếp tục mở rộng hiện diện ở nước ngoài.

Theo giới chuyên gia, dù làn sóng đầu tư AI toàn cầu có thể tiếp tục hỗ trợ xuất khẩu Trung Quốc trong thời gian tới, song sự phụ thuộc ngày càng lớn vào nhu cầu bên ngoài cũng khiến nền kinh tế nước này dễ bị tổn thương hơn nếu thương mại toàn cầu suy giảm.

Ngọc Liên