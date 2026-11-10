Thái Lan tăng cường chuẩn bị ứng phó với nguy cơ an ninh mạng lan rộng tại châu Á

Chính phủ Thái Lan khẳng định đang tăng cường các biện pháp chuẩn bị ứng phó với những nguy cơ an ninh mạng trong bối cảnh các mối đe dọa công nghệ có dấu hiệu lan rộng tại châu Á. Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Anutin Charnvirakul yêu cầu các cơ quan chức năng và khu vực tư nhân chủ động củng cố hệ thống phòng vệ, bảo đảm khả năng ứng phó trước những rủi ro mới.

Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Anutin cho biết chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan liên quan chuẩn bị phương án đối phó với các nguy cơ an ninh mạng. Ông nhấn mạnh trách nhiệm bảo đảm an toàn không chỉ thuộc về các cơ quan nhà nước mà còn bao gồm doanh nghiệp, công ty và các cơ sở kinh doanh. Do đây là lĩnh vực gắn liền với công nghệ, các bên cần thường xuyên cập nhật phương thức bảo vệ để thích ứng với những mối đe dọa đang thay đổi.

Theo truyền thông Thái Lan, vấn đề này sẽ được đưa ra thảo luận tại cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia do Thủ tướng Anutin chủ trì tại Phủ Thủ tướng ngày 8/11. Cuộc họp tập trung đánh giá tình hình an ninh, trong đó có diễn biến xung đột tại Trung Đông, nguy cơ tấn công mạng và những tác động tiềm tàng đối với Thái Lan.

Trước đó, Tổng Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Chaiyapruek Duangprapat đã tổ chức tham vấn với các cơ quan an ninh và giới học giả để xây dựng 4 kịch bản ứng phó với những tình huống bất ổn có thể xảy ra. Các phương án bao gồm thành lập trung tâm điều hành nhằm theo dõi, đánh giá tình hình và xem xét đề xuất xây dựng kho dự trữ lương thực quốc gia.

Một vấn đề được quan tâm là nguy cơ các cuộc tấn công mạng nhằm vào hệ thống bảo quản và phân phối thực phẩm. Theo Cục Nội thương Thái Lan, cơ quan này đã phối hợp với các doanh nghiệp bán buôn, bán lẻ và nhà sản xuất để đánh giá khả năng cung ứng hàng hóa. Kết quả cho thấy doanh số một số mặt hàng tăng, song các doanh nghiệp khẳng định nguồn cung vẫn đáp ứng nhu cầu và chưa ghi nhận dấu hiệu thiếu hụt. Cơ quan chức năng cũng cho biết chưa phát hiện dấu hiệu tấn công mạng nhằm vào hệ thống kiểm soát nhiệt độ bảo quản hàng hóa tại Thái Lan. Chính phủ Thái Lan cho biết các biện pháp chuẩn bị nhằm chủ động bảo vệ an ninh quốc gia, duy trì hoạt động của các hệ thống thiết yếu và hạn chế tác động từ những biến động bên ngoài, đồng thời khuyến cáo người dân bình tĩnh, theo dõi thông tin từ các cơ quan chức năng.

Lê Hà.