Thả một cá thể cu li quý hiếm về môi trường tự nhiên

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Thanh Hóa, đơn vị vừa phối hợp bàn giao một cá thể cu li (loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm) về môi trường tự nhiên tại Vườn Quốc gia Bến En.

Người dân bàn giao cá thể cu li quý hiếm.

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 13/1, tổ công tác của Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa khi tuần tra tới khu vực Km23+500 đường tỉnh 505B (thôn Cây Nghia, xã Xuân Thái, tỉnh Thanh Hóa) thì được một người dân mang tới một cá thể cu li giao nộp cho tổ công tác.

Anh Bùi Văn Chiến, ở thôn Ấp Cũ, xã Xuân Thái cho biết đã phát hiện cá thể cu li đi lạc vào trong khu vực bếp nhà mình nên bắt lại. Sau khi tìm hiểu, anh Chiến biết đây là động vật quý hiếm nên đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận cá thể cu li, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an xã Xuân Thái bàn giao cá thể cu li cho Vườn Quốc gia Bến En theo quy định.

Qua kiểm tra sơ bộ, cá thể cu li có tình trạng sức khỏe ổn định, phản xạ tốt. Ngay trong ngày, lực lượng chức năng đã tiến hành thả cá thể này về môi trường tự nhiên tại khu vực bảo tồn của Vườn Quốc gia Bến En.

Quốc Hương