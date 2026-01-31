“Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” cho đoàn viên, người lao động Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam

Chiều 31/1, Công đoàn Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam phối hợp với ban lãnh đạo công ty tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 cho đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Đồng chí Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trao quà cho NLĐ khó khăn.

Chương trình được tổ chức trong không khí vui tươi, ấm áp, thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, công nhân lao động đang làm việc tại công ty. Đây là hoạt động thường niên có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của tổ chức công đoàn và doanh nghiệp đối với NLĐ, nhất là những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, công nhân xa quê.

Đồng chí Lương Trọng Thành, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu tại chương trình.

Tại chương trình, công đoàn công ty đã triển khai nhiều hoạt động phong phú như: trang trí tiểu cảnh Tết, tổ chức các trò chơi dân gian, chương trình văn nghệ “Tết sum vầy – Xuân ơn Đảng”, bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà ý nghĩa.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao quà cho NLĐ khó khăn.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam trao quà cho 223 đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ vé xe cho 65 công nhân ở xa về quê đón Tết với tổng số tiền trên 150 triệu đồng.

Lãnh đạo Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam tặng vé xe cho công nhân ở xa về quê đón Tết.

Thông qua chương trình, tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong đội ngũ công nhân lao động tiếp tục được lan tỏa, khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Thanh Huê