Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

“Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” cho đoàn viên, người lao động Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam

Thanh Huê
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Chiều 31/1, Công đoàn Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam phối hợp với ban lãnh đạo công ty tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 cho đoàn viên, người lao động (NLĐ).

“Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” cho đoàn viên, người lao động Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam

Chiều 31/1, Công đoàn Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam phối hợp với ban lãnh đạo công ty tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 cho đoàn viên, người lao động (NLĐ).

“Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” cho đoàn viên, người lao động Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam

Đồng chí Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trao quà cho NLĐ khó khăn.

Chương trình được tổ chức trong không khí vui tươi, ấm áp, thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, công nhân lao động đang làm việc tại công ty. Đây là hoạt động thường niên có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của tổ chức công đoàn và doanh nghiệp đối với NLĐ, nhất là những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, công nhân xa quê.

“Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” cho đoàn viên, người lao động Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam

Đồng chí Lương Trọng Thành, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu tại chương trình.

Tại chương trình, công đoàn công ty đã triển khai nhiều hoạt động phong phú như: trang trí tiểu cảnh Tết, tổ chức các trò chơi dân gian, chương trình văn nghệ “Tết sum vầy – Xuân ơn Đảng”, bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà ý nghĩa.

“Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” cho đoàn viên, người lao động Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao quà cho NLĐ khó khăn.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam trao quà cho 223 đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ vé xe cho 65 công nhân ở xa về quê đón Tết với tổng số tiền trên 150 triệu đồng.

“Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” cho đoàn viên, người lao động Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam

Lãnh đạo Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam tặng vé xe cho công nhân ở xa về quê đón Tết.

Thông qua chương trình, tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong đội ngũ công nhân lao động tiếp tục được lan tỏa, khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Thanh Huê

Từ khóa:

#Công ty #Người lao động #Chương trình #đoàn viên #Công đoàn #Việt nam #tổ chức #Tết sum vầy #Hoàn cảnh khó khăn #Công nhân lao động

Chủ đề Công đoàn Thanh Hoá

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Giải quyết khiếu nại, tố cáo từ cơ sở - “chìa khóa” giữ ổn định địa bàn

Giải quyết khiếu nại, tố cáo từ cơ sở - “chìa khóa” giữ ổn định địa bàn

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) không chỉ là nhiệm vụ pháp lý mà còn là trách nhiệm chính trị trước Nhân dân. Ngay sau khi đi vào hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều địa phương đã chủ động đổi mới cách làm, chú trọng đối...
Nâng tầm vị thế xứ Thanh

Nâng tầm vị thế xứ Thanh

Thông tin đối ngoại
(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đối ngoại địa phương không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là động lực để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội. Với đường lối đối ngoại “chủ động, tích cực, hiệu...
Thước đo công vụ

Thước đo công vụ

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Dịp tết luôn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Từ việc thực phẩm mất an toàn, một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu ngày tết tăng đột biến hoặc khan hiếm giả tạo cục bộ do các hành vi găm hàng trục lợi. Cùng với đó là mất an toàn giao thông, trong đó có...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh