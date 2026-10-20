TCVM Thanh Hóa - khẳng định vị thế, nâng tầm chất lượng

Trong lĩnh vực tài chính vi mô (TCVM), vị thế, uy tín thương hiệu được tạo dựng từ chất lượng dịch vụ, hiệu quả sử dụng nguồn lực và khả năng đồng hành lâu dài cùng khách hàng. Với TCVM Thanh Hóa, việc kiên trì theo đuổi định hướng phát triển hài hòa giữa hiệu quả kinh doanh và giá trị xã hội không chỉ góp phần củng cố niềm tin của khách hàng, mà còn tạo nền tảng nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định vị thế trong hệ thống các tổ chức TCVM tại Việt Nam.

Tổng Giám đốc Nguyễn Hải Đường cùng các cán bộ và khách hàng tiêu biểu của Tổ chức TCVM Thanh Hóa chụp ảnh lưu niệm tại lễ tổng kết Dự án tăng trưởng doanh nghiệp của tôi.

Vừa qua, tại Lễ tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa năm 2026, Tổ chức TCVM Thanh Hóa là một trong 76 doanh nghiệp được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đây là sự ghi nhận những nỗ lực của tổ chức trong việc duy trì hiệu quả hoạt động, đồng thời thực hiện sứ mệnh đưa dịch vụ tài chính đến gần hơn với các nhóm dân cư còn hạn chế về cơ hội tiếp cận vốn. Trên hành trình xây dựng và phát triển, Tổ chức TCVM Thanh Hóa có nhiều đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công tác an sinh xã hội, từ thiện, nhân đạo.

Hiện nay, TCVM Thanh Hóa hoạt động tại 95 xã, phường, phục vụ hơn 56 nghìn khách hàng, trong đó có 24.309 khách hàng vay vốn, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, gần 80% khách hàng vay vốn là phụ nữ, 15% là người dân tộc thiểu số. Những con số này phản ánh khả năng mở rộng hoạt động của Tổ chức TCVM Thanh Hóa đến đúng nhóm khách hàng mục tiêu, nhất là phụ nữ nghèo, hộ thu nhập thấp và người dân tại các địa bàn còn khó khăn.

TCVM Thanh Hóa tự hào là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực TCVM tại Việt Nam chủ động ứng dụng công nghệ số vào hoạt động quản trị và vận hành kinh doanh; hướng tới việc phát triển các năng lực “số” cốt lõi như: điện toán đám mây (cloud computing), phân tích dữ liệu lớn (big data), trí tuệ nhân tạo (AI)... Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ được coi là giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao năng suất lao động, hiện đại hóa quy trình, tối ưu hóa chi phí vận hành, đồng thời giảm thiểu chi phí kinh doanh, từ đó tăng cường khả năng cung ứng các sản phẩm, dịch vụ tài chính phù hợp, chi phí hợp lý đến gần hơn với nhóm dân cư ít có cơ hội tiếp cận dịch vụ tài chính - ngân hàng.

Nhằm góp phần thúc đẩy Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia, với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, đồng thời bám sát sứ mệnh cân bằng giữa lợi ích tài chính và lợi ích xã hội, TCVM Thanh Hóa luôn lấy lợi ích khách hàng làm trọng tâm trong quá trình xây dựng và triển khai các sản phẩm, dịch vụ. Bên cạnh các dịch vụ tài chính, tổ chức chú trọng cung cấp các dịch vụ phi tài chính “gần gũi - thân thiện - hiệu quả”, từng bước nâng cao kiến thức, kỹ năng và năng lực quản lý tài chính, kinh doanh cho khách hàng.

Với đặc thù của TCVM, hiệu quả hoạt động không chỉ nằm ở khả năng cung ứng vốn mà còn ở việc giúp khách hàng sử dụng hiệu quả nguồn lực đó để tạo thu nhập, cải thiện đời sống. Bởi vậy, bên cạnh các sản phẩm tài chính, TCVM Thanh Hóa chú trọng cung cấp dịch vụ phi tài chính, hỗ trợ khách hàng nâng cao kiến thức quản lý tài chính, kỹ năng kinh doanh và khả năng thích ứng với thị trường. Đây cũng là hướng tiếp cận giúp hoạt động TCVM tạo ra giá trị lâu dài, gắn tăng trưởng của tổ chức với sự phát triển của cộng đồng.

Một trong những hoạt động nổi bật của TCVM Thanh Hóa trong việc gia tăng giá trị cho khách hàng, nâng cao vị thế cho phụ nữ là hiệu quả triển khai Dự án “Tăng trưởng Doanh nghiệp của tôi” do Quỹ Châu Á tài trợ, TCVM Thanh Hóa là đối tác địa phương. Thông qua dự án, khách hàng được tiếp cận kiến thức về kinh tế số, quản trị doanh nghiệp và kỹ năng số, từng bước nâng cao năng lực tổ chức, điều hành hoạt động kinh doanh.

Từ tháng 6/2024 đến nay, TCVM Thanh Hóa đã hướng dẫn, đào tạo online cho 10.050 khách hàng thông qua nền tảng website: Accelerate My Business và đào tạo chuyên sâu cho 409 khách hàng. Nhiều học viên đã ứng dụng hiệu quả kiến thức, phát triển mô hình kinh doanh bền vững, tăng thu nhập và tạo thêm việc làm cho lao động địa phương. Đặc biệt, 32 nữ doanh nhân là khách hàng vay vốn của tổ chức được Quỹ Châu Á tôn vinh, trao giải thưởng với tổng giá trị 295 triệu đồng. Chị Mai Thị Nga, xã Nga Sơn, khách hàng vay vốn của Tổ chức TCVM Thanh Hóa, cho biết: “Tôi học được nhiều điều, nhất là cách suy nghĩ về kinh doanh không chỉ là nuôi tôm, mà còn là cách phát triển nó lâu dài, chuyên nghiệp hơn”.

Song hành cùng hoạt động kinh doanh, TCVM Thanh Hóa luôn xác định thực hiện trách nhiệm xã hội là một trong những giá trị cốt lõi gắn liền với sự phát triển bền vững. Từ năm 2024, Hội đồng thành viên thống nhất chủ trương hằng năm trích tối thiểu 500 triệu đồng từ lợi nhuận sau thuế để thực hiện công tác xã hội. Trong năm 2025-2026, Tổ chức TCVM Thanh Hóa dành tổng kinh phí 600 triệu đồng triển khai, tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Việc duy trì nguồn lực cho cộng đồng từ kết quả hoạt động kinh doanh cho thấy nỗ lực gắn hiệu quả tài chính với trách nhiệm xã hội của Tổ chức TCVM Thanh Hóa.

Bài và ảnh: Hoàng Linh