Tập trung tháo gỡ vướng mắc, kiên định thực hiện mục tiêu tăng trưởng Quý IV

Điều hành và kết luận hội nghị giao ban toàn tỉnh tuần thứ 6 về thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế Quý IV năm 2026, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm yêu cầu giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng, bù đắp ngay phần khối lượng trong tháng 11 những chỉ tiêu chưa đạt mốc tháng 10. Người đứng đầu các sở, ngành, địa phương chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện và số liệu báo cáo.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm chủ trì hội nghị.

Chiều 9/11, UBND tỉnh tổ chức hội nghị giao ban toàn tỉnh tuần thứ 6 về thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế quý IV năm 2026. Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Cùng dự có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới các xã, phường.

Lãnh đạo Thống kê tỉnh báo cáo số liệu tăng trưởng tại hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong tuần vừa qua toàn tỉnh giải phóng thêm 64,28 ha mặt bằng. Đến ngày 6/11, giải ngân vốn đầu tư công gần 14.126 tỷ đồng, bằng 68,38% kế hoạch.

Diện tích gieo trồng vụ đông tăng 5.954 ha, đạt 43.411 ha, vượt 3,4% kế hoạch. Toàn tỉnh đã xử lý thêm 50 cơ sở nhà, đất dôi dư, nâng tổng số đã hoàn thành lên 1.163 cơ sở, còn 212 cơ sở cần tiếp tục xử lý.

Đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp báo cáo tình hình vận hành các dự án mới.

Tuy nhiên, việc thực hiện các nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng quý IV vẫn còn những điểm nghẽn cần tích cực vào cuộc tháo gỡ, điển hình như: Qua theo dõi 98 dự án, doanh nghiệp, các nhà máy lớn tại Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp cơ bản duy trì sản xuất ổn định.

Tình trạng thiếu lao động cục bộ vẫn ảnh hưởng đến khả năng khai thác công suất của một số nhà máy. Trong nhóm dệt may, da giày, 5 doanh nghiệp thiếu đơn hàng so với năng lực sản xuất và 5 doanh nghiệp da giày cần tuyển thêm từ 1.000 lao động trở lên mỗi đơn vị.

Giám đốc Sở Xây dựng báo cáo tại hội nghị.

Trong 10 dự án có mốc đưa vào hoạt động trong tháng 10, mới có 7 dự án hoạt động; 3 dự án vẫn còn thực hiện các thủ tục để đi vào vận hành. Tốc độ giải ngân vốn đầu tư công và xử lý nhà đất dôi dư vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.

Số thu tiền sử dụng đất giữa các địa phương chưa đồng đều, trong đó có 38 địa phương đạt dưới 50% dự toán, 7 địa phương dưới 10%.

Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo về tình hình cung ứng lao động.

Tại hội nghị, các sở, ngành cũng tập trung thảo luận về mốc vận hành chính thức, xuất sản phẩm thương mại của các dự án công nghiệp, khả năng đáp ứng đơn hàng và nhu cầu lao động; trao đổi về nguồn cung vật liệu xây dựng, tiến độ giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công; giải pháp tổ chức đấu giá các mặt bằng đã đăng ký, tăng thu ngân sách.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông báo cáo tình hình giải ngân vốn.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm ghi nhận những chuyển biến trong thực hiện các nhiệm vụ tăng trưởng tuần qua.

Tuy nhiên, đồng chí cũng nêu rõ: Công tác chỉ đạo ở một số ngành, địa phương vẫn chưa bám sát kịch bản, nhiều báo cáo chưa lượng hóa phần thiếu hụt và chưa có phương án bù đắp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm kết luận hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng, bù ngay trong tháng 11 những chỉ tiêu chưa đạt mốc tháng 10. Người đứng đầu chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện và số liệu báo cáo.

Thống kê tỉnh phải đối chiếu số liệu đến từng ngành cấp II, tổng hợp đầy đủ các nguồn tăng trưởng mới và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh vào ngày 13/11.

Về sản xuất, Sở Công thương xác định mốc sản lượng tháng 11 và tháng 12 đến từng doanh nghiệp, xây dựng phương án bù đắp phần thiếu hụt và báo cáo định kỳ, làm cơ sở để UBND tỉnh điều hành.

Đồng chí yêu cầu Sở Công thương theo dõi, bảo đảm Dự án thủy lợi kết hợp thủy điện Tén Tằn phát điện trước ngày 30/11, Nhà máy sản xuất dụng cụ thể thao Outdoor Gear Việt Nam vận hành chính thức trong tháng 11, đồng thời xử lý dứt điểm vướng mắc tại các mỏ vật liệu ngay trong tháng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm yêu cầu giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng, bù đắp ngay phần khối lượng trong tháng 11.

Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp thống nhất kế hoạch vận hành với Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn và lịch khắc phục sự cố tổ máy số 1 với chủ đầu tư Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2; làm việc, tháo gỡ vướng mắc để Dây chuyền cán thép số 3 của Nhà máy thép Nghi Sơn số 2 phải đạt sản lượng chạy thử 40.000 tấn trong tháng 11, Nhà máy sản xuất vải BILLION UNION Việt Nam vận hành chính thức vào cuối tháng.

Về đầu tư công, Sở Tài chính tham mưu hoàn thành điều chuyển vốn từ các dự án không có khả năng giải ngân trong tháng 11, bảo đảm giải ngân tối thiểu 90% kế hoạch đến ngày 30/11 và 100% trước ngày 30/12.

Ba ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp lập kế hoạch giải ngân theo tuần đến từng dự án, gửi Sở Tài chính trước ngày 10/11; bảo đảm khả thi thực hiện.

Chủ tịch UBND các xã, phường có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân của tỉnh phải xác định các mốc giải ngân cụ thể đến ngày 30/11 và 31/12 và quyết tâm tổ chức thực hiện.

Sở Tài chính đôn đốc hoàn thành xử lý 212 cơ sở nhà, đất dôi dư trước ngày 20/11; Sở Nông nghiệp và Môi trường đôn đốc GPMB hơn 251 ha còn lại theo kế hoạch, hướng dẫn các địa phương tháo gỡ vướng mắc bồi thường, GPMB tại 219 mặt bằng đã đăng ký đấu giá và tập trung dập các ổ dịch tả lợn châu Phi.

Các địa phương có số thu tiền sử dụng đất thấp hoặc còn phải thu số tiền lớn phải lập phương án thu theo từng mặt bằng, từng tháng. Sở Tài chính thực hiện tổng hợp kết quả thực hiện và công khai các đơn vị chậm tiến độ tại hội nghị giao ban tuần thứ 7.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở Xây dựng đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội, phấn đấu cất nóc 900 căn, góp phần thực hiện chỉ tiêu Chính phủ giao.

Tỉnh sẽ đồng hành với các đơn vị, xã, phường, kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh. Yêu cầu các ngành, địa phương phải chủ động vào cuộc ngay, bám sát tiến độ từng tuần, tập trung bù phần thiếu hụt, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Minh Hằng