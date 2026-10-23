Tập huấn triển khai Bộ tiêu chí quốc gia về phát triển văn hóa cho cán bộ xã

Sáng 23/10, tại xã Ngọc Lặc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khai mạc lớp tập huấn triển khai Bộ tiêu chí quốc gia về phát triển văn hóa toàn diện các cấp giai đoạn 2025-2030 cho đội ngũ lãnh đạo và công chức văn hóa của hơn 50 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi trên địa bàn tỉnh.

Ông Lê Anh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) truyền đạt các chuyên đề tại lớp tập huấn.

Trong 2 ngày (23 và 24/10), lãnh đạo Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) trực tiếp truyền đạt tới các học viên nội dung Bộ tiêu chí quốc gia về phát triển văn hóa toàn diện cấp xã giai đoạn 2025-2030 theo Quyết định số 42/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ tiêu chí cấp xã gồm 10 nhóm lĩnh vực trọng tâm: văn hóa ứng xử trong cộng đồng; thông tin, truyền thông, giáo dục văn hóa; phòng, chống bạo lực gia đình; cơ sở vật chất và hoạt động văn hóa cơ sở; di sản văn hóa; chuyển đổi số, dữ liệu số; nhân lực quản lý văn hóa; phát triển công nghiệp văn hóa và nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình.

Đi sâu vào nghiệp vụ thực hành, báo cáo viên hướng dẫn chi tiết cách rà soát thực trạng, thu thập số liệu và thiết lập hồ sơ minh chứng bằng bản giấy hoặc dữ liệu điện tử theo quy trình 4 bước xét công nhận xã đạt chuẩn.

Các học viên nghiên cứu tài liệu hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về phát triển văn hóa toàn diện cấp xã.

Các học viên đã thảo luận, nêu những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi liên quan đến nguồn lực hoàn thiện thiết chế văn hóa, điều kiện hạ tầng chuyển đổi số và việc bố trí nhân sự kiêm nhiệm tại cơ sở. Từ đó, đề xuất ngành chức năng sớm ban hành hướng dẫn cụ thể hóa các chỉ tiêu sát với đặc thù miền núi, đồng thời có cơ chế hỗ trợ nguồn lực để các địa phương triển khai thực hiện.

Các kiến nghị đã được báo cáo viên và ban tổ chức giải đáp, tháo gỡ trực tiếp tại lớp học, giúp cán bộ các xã thống nhất phương pháp làm việc và chủ động xây dựng kế hoạch phát triển văn hóa phù hợp với địa phương mình.

Minh Quyên