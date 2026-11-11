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Tập huấn cập nhật kiến thức cho cô đỡ thôn bản năm 2026

Tô Hà
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(Baothanhhoa.vn) - Trong các ngày từ 9-13/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Cục Bà mẹ và Trẻ em tổ chức lớp đào tạo cập nhật kiến thức cho cô đỡ thôn bản năm 2026.

Tập huấn cập nhật kiến thức cho cô đỡ thôn bản năm 2026

Trong các ngày từ 9-13/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Cục Bà mẹ và Trẻ em tổ chức lớp đào tạo cập nhật kiến thức cho cô đỡ thôn bản năm 2026.

Tập huấn cập nhật kiến thức cho cô đỡ thôn bản năm 2026

Trong 5 ngày tham gia đào tạo, 30 học viên là cô đỡ thôn bản đến từ các địa bàn các xã: Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Bá Thước và Cẩm Thủy được cập nhật kiến thức, kỹ năng về chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh; khám thai, nhận biết các dấu hiệu nguy hiểm trong thai kỳ, theo dõi chuyển dạ, đỡ đẻ thường bằng gói đỡ đẻ sạch, kiểm tra rau, xử trí ban đầu tình trạng chảy máu trong và ngay sau đẻ, chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh tại nhà.

Tập huấn cập nhật kiến thức cho cô đỡ thôn bản năm 2026

Bên cạnh nội dung lý thuyết, học viên còn được giảng viên hướng dẫn thực hành trực tiếp theo quy trình chuyên môn, qua đó củng cố kỹ năng nghiệp vụ, nâng cao khả năng nhận biết và xử trí ban đầu các tình huống bất thường có thể xảy ra trong quá trình mang thai, sinh đẻ và chăm sóc sau sinh.

Thông qua lớp tập huấn, đội ngũ cô đỡ thôn bản được nâng cao năng lực chuyên môn, phát huy vai trò là lực lượng y tế gần dân, sát dân, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, góp phần phát hiện sớm nguy cơ, hỗ trợ chăm sóc an toàn cho bà mẹ và trẻ sơ sinh, kịp thời chuyển tuyến khi cần thiết, hướng tới giảm tai biến sản khoa và tử vong mẹ, trẻ em.

Tô Hà

Từ khóa:

#Trung tâm Kiểm soát bệnh tật #Kiến thức #Bà mẹ #Đào tạo #Trẻ sơ sinh #Mường Lát #Trẻ em #nâng cao năng lực chuyên môn #Bá Thước #Cẩm Thủy

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