Tập đoàn nhà ông Donald Trump dồn sức mạnh nhất vào Việt Nam

Trump Organization - tập đoàn nhà Tổng thống Mỹ Donald Trump - có thể thực hiện nhiều dự án đầu tư trị giá hàng tỷ USD trong mảng thế mạnh nhất của mình là sân golf, khách sạn và bất động sản tại Việt Nam.

Theo truyền thông quốc tế, Trump Organization - tập đoàn nhà Tổng thống Mỹ Donald Trump và đối tác - sẽ triển khai nhiều dự án sân golf, khách sạn và bất động sản tại Việt Nam. Dự án 1,5 tỷ USD đầu tư vào Hưng Yên chỉ là một trong số đó.

Hoạt động kinh doanh sân golf và khu nghỉ dưỡng mang tới dòng tiền lớn nhất cho Trump Organization.

Theo đó, dự án 1,5 tỷ USD tại Hưng Yên sẽ được khởi công vào tháng 5 và dự án thứ hai có thể được công bố trong năm nay. Trump Organization đang xem xét đầu tư vào ba hoặc bốn dự án tại Việt Nam. Nhóm của Eric Trump, con trai Tổng thống Donald Trump, sẽ điều hành các cơ sở này. Địa điểm cho một dự án sân golf hoặc khách sạn khác gần TPHCM.

Ông Charles James Boyd Bowman, Tổng giám đốc dự án của Tập đoàn Trump Organization tại Việt Nam từng tiết lộ dự án khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái, thể thao và sân golf cao cấp tại tỉnh Hưng Yên trị giá 1,5 tỷ USD sẽ hoàn thành vào tháng 3/2027 để phục vụ dịp APEC 2027.

Ông Donald Trump và con trai Eric Trump. Ảnh: FB

Thủ tướng Phạm Minh Chính trong buổi tiếp ông Bowman chiều 18/3 đề nghị Trump Organization coi Việt Nam là cứ điểm kinh doanh, nghiên cứu, mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh sang các địa phương khác của Việt Nam, các lĩnh vực tiềm năng mà doanh nghiệp có thế mạnh và Việt Nam đang quan tâm, ưu tiên thúc đẩy; tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia hệ sinh thái, chuỗi cung ứng của tập đoàn trên toàn cầu.

Những thông tin về các dự án của Trump Organization dự kiến đầu tư vào Việt Nam diễn ra trong bối cảnh quan hệ kinh tế, thương mại giữa Mỹ và Việt Nam tiếp tục phát triển bền vững. Việt Nam và Hoa Kỳ trở thành Đối tác Chiến lược toàn diện từ tháng 9/2023. Đầu tư của Mỹ vào Việt Nam chưa lớn và có rất nhiều dư địa để tiếp tục tăng trưởng.

Trong nhiều năm qua, Mỹ là đối tác thương mại lớn của Việt Nam, với thặng dư thương mại khá lớn, năm 2024 xuất khẩu sang Mỹ đạt khoảng 30% GDP.

Sau khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt thuế cao lên hàng hóa nhiều nước và đặt ra mốc thời gian là ngày 2/4 để áp đặt các mức thuế đối ứng với các đối tác thương mại.

Gần đây, Việt Nam có nhiều hoạt động tích cực đẩy mạnh quan hệ kinh tế với Mỹ, cam kết tăng nhập khẩu hàng hóa Mỹ, giảm thuế và các rào cản phi thuế quan. Nhiều doanh nghiệp Việt, trong đó có VietJet, có các hợp đồng lớn với đối tác Mỹ.

Hôm 23/3, Chính phủ Việt Nam cho phép SpaceX, công ty do Elon Musk sáng lập, thí điểm có kiểm soát trong việc triển khai dịch vụ viễn thông sử dụng công nghệ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp, “không giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc tỷ lệ đóng góp của nhà đầu tư nước ngoài”. Dịch vụ Internet vệ tinh Starlink của SpaceX được thí điểm triển khai trong 5 năm, tối đa 600.000 thuê bao.

Hôm 14/2, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa có buổi làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam - Marc E. Knapper. Đại sứ Marc Knapper cho biết việc áp thuế trong thời gian qua không nhắm tới Việt Nam. Mỹ “muốn duy trì mối quan hệ song phương, quan hệ hợp tác kinh tế thương mại với Việt Nam tiếp tục phát triển theo hướng tích cực”.

Theo Đại sứ Knapper, cả khu vực công và tư của Mỹ đều sẵn sàng tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực mới, tiềm năng và phù hợp với xu hướng phát triển như bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh khí hậu và an ninh lương thực, công nghệ cao...

Trump Organization là tập đoàn tư nhân đa ngành, thuộc sở hữu của gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây là một trong những tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư bất động sản cao cấp, khách sạn và sân golf, với nhiều dự án quy mô lớn tại nhiều quốc gia. Tập đoàn được thành lập năm 1927 và ban đầu chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và phát triển bất động sản ở New York. Sau khi tiếp quản năm 1971, ông Donald Trump đã mở rộng hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác, bao gồm khách sạn, sân golf, giải trí, quản lý tài sản, môi giới, tiếp thị... Trong 4 năm làm tổng thống Mỹ từ 2017-2020, ông Donald Trump đã thôi không điều hành Trump Organization do không muốn tận dụng quyền tổng thống để tăng tài sản. Trump Organization sau đó được đưa vào một quỹ ủy thác để tránh xung đột lợi ích. Ông đã trao lại quyền lãnh đạo cho các con vào năm 2017. Tất nhiên, việc kinh doanh vẫn nằm trong tay gia đình Trump. Ivanka sau đó đã điều hành mảng khách sạn, Donald Jr. chịu trách nhiệm mảng sân golf, còn Eric quản lý nhà máy rượu và các dự án phát triển mới.

