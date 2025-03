Nâng cao hiệu quả quản lý vận hành, giảm thiểu sự cố lưới điện 110kV

Nhằm nâng cao hiệu quả vận hành lưới điện và đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, mới đây, Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) đã có buổi làm việc với Xí nghiệp lưới điện cao thế về việc đánh giá thực trạng hệ thống lưới điện 110kV, phân tích nguyên nhân các sự cố, từ đó đề xuất các giải pháp khắc phục.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tính đến thời điểm hiện tại, lưới điện 110kV do PC Thanh Hóa quản lý bao gồm 30 TBA 110kV/48 MBA có tổng công suất đặt là 2.159 MVA và 70 đường dây với tổng chiều dài là 1.098,35km, trong đó tài sản Điện lực là 63 đường dây với 877,44km đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn trên địa bàn.

Ông Nguyễn Tư Phúc, Giám đốc Xí nghiệp lưới điện cao thế Thanh Hóa báo cáo về hiện trạng và phương án giảm thiểu sự cố lưới điện 110kV.

Tuy nhiện, hiện nay hệ thống lưới điện 110 kV vẫn còn tồn tại một số bất cập như: Hạ tầng kỹ thuật xuống cấp với nhiều thiết bị vận hành lâu năm, hệ thống cách điện bị suy giảm, đặc biệt là tại các khu vực bụi bẩn và vùng ven biển không khí nhiễm mặn như Nghi Sơn, Bỉm Sơn, Nga Sơn, Sầm Sơn; ảnh hưởng của điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại một số khu vực có nguy cơ cao xảy ra sự cố do sét đánh, bão lũ, đe dọa đến an toàn hệ thống. Một số khu vực có mật độ sét cao như các tuyến đường dây trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, các huyện Hà Trung, Hậu Lộc, Hoằng Hoá...., xã Bãi Trành (Như Xuân) tiềm ẩn nguy cơ bị sự cố khi sét đánh vào đường dây; Một số tuyến đường dây độc đạo khó cắt điện dẫn đến việc đại tu sửa chữa, xử lý khiếm khuyết lưới điện còn hạn chế như tuyến đường dây Thiệu Yên - Vĩnh Lộc - Ngọc Lặc - Bá Thước. Bên cạnh đó, một số đoạn hành lang đường dây đi qua đất của người dân, trong khi đất thuộc hành lang an toàn lưới điện chưa được hưởng chính sách hỗ trợ về hạn chế sử dụng. Điều này khiến công tác vận động giải phóng hành lang gặp nhiều khó khăn.

Đại diện lãnh đạo các phòng, ban Công ty và Xí nghiệp cao thế cùng thảo luận, bàn phương án giảm thiểu sự cố lưới điện 110kV trong thời gian tới.

Dưới sự chủ trì của Giám đốc PC Thanh Hóa Hoàng Hải, buổi làm việc đã bàn và đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và giảm thiểu sự cố lưới điện. Theo đó, các giải pháp đồng bộ được tập trung vào những nội dung chính đó là: Tăng cường kiểm tra, bảo trì hệ thống lưới điện thông qua rà soát, lập danh mục thiết bị cần bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế để trình phê duyệt. Ưu tiên xử lý các khu vực có nguy cơ sự cố cao, đặc biệt là các trạm biến áp cũ, các tuyến đường dây có cách điện kém và thực hiện vào thời điểm thích hợp. Ứng dụng công nghệ hiện đại vào quản lý vận hành, tận dụng các thiết bị kiểm tra hiện đại đã được trang bị như camera nhiệt, thiết bị đo kiểm tự động để phát hiện sớm dấu hiệu bất thường trên đường dây. Áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ thống SCADA vào phân tích dữ liệu, giám sát tình trạng vận hành, từ đó đưa ra cảnh báo kịp thời. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tự giác thực hiện cắt tỉa cây cối vi phạm hành lang lưới điện. Tổ chức huấn luyện phòng cháy chữa cháy (PCCC) định kỳ, kiểm tra hệ thống chống sét, nâng cao kỹ năng xử lý sự cố khi có cháy nổ. Đào tạo nâng cao chuyên môn cho đội ngũ kỹ thuật.

Giám đốc PC Thanh Hóa Hoàng Hải phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Giám đốc PC Thanh Hóa Hoàng Hải nhấn mạnh: Chúng ta không được phép để những lỗi chủ quan làm ảnh hưởng đến sự ổn định của hệ thống điện quốc gia. Trước mắt, cần nâng cấp tuyến đường dây, tăng cường cách điện tại các khu vực có nguy cơ sự cố cao. Thay thế thiết bị cũ, đặc biệt tại các trạm biến áp quan trọng, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định trong dài hạn. Trước mắt là mục tiêu cấp điện an toàn, ổn định vào mùa hè của năm 2025.

Giám đốc Hoàng Hải yêu cầu đơn vị phải thường xuyên phối hợp với các ban quản lý dự án (BA) đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trong công tác nghiệm thu, tạo điều kiện tối đa cho các ban quản lý dự án và nhà thầu khi thi công đảm bảo đúng quy định, nghiệm thu đảm bảo kỹ thuật trước khi đưa vào vận hành.

Với tư duy đổi mới, cách làm quyết liệt, đồng thuận cao từ nội bộ đến sự ủng hộ của các cấp chính quyền địa phương và Nhân dân trong tỉnh, PC Thanh Hóa tin tưởng rằng những khó khăn, vướng mắc sẽ từng bước được tháo gỡ một cách triệt để. Qua đó, không chỉ hướng đến việc giảm thiểu sự cố mà còn tập trung xây dựng một hệ thống điện hiện đại, bền vững, ứng dụng công nghệ tiên tiến. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, tối ưu hóa vận hành và đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng điện trong tương lai.

Hùng Mạnh – Thanh Huyền (PC Thanh Hóa)